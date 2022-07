Passa a Wind da TIM, Vodafone e Tre: le offerte di Luglio 2022

Passa a Wind da TIM e qualsiasi altro operatore per avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare in 5G sulla Top Quality Network

WindTre nei giorni scorsi ha lanciato le sue prime promozioni estive di telefonia mobile, strizzando l’occhio ai clienti di altri gestori insoddisfatti. Chi passa a Wind da TIM può trovare offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo grazie a una rete veloce e diffusa in modo omogeneo in tutto il Paese, un servizio di assistenza di alto livello e tanti vantaggi riservati anche ai nuovi clienti con il programma Winday.

Passa a Wind da TIM, Vodafone e per gli ex clienti Tre

Offerta Minuti e SMS Giga Costo mensile Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay (Summer edition) minuti illimitati (50 minuti verso l’estero)

200 SMS 150 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio)

Chi passa a Wind da TIM o da qualsiasi altro operatore di telefonia mobile può scegliere tra tantissime tariffe differenti per tutti i gusti anche senza portabilità. E’ comunque possibile mantenere gratuitamente il proprio numero nel trasferimento facendone richiesta al momento dell’acquisto della nuova SIM. Le migliori offerte di WindTre rientrano nella famiglia Di Più e permettono di avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare in 5G alla massima velocità. La Top Quality Network oggi raggiunge con la sua rete di ultima generazione il 95,7% della popolazione.

Le offerte Di Più includono anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e assistenza dedicata con priorità di servizio al Servizio Clienti 159. Il vero vantaggio per chi passa a Wind da TIM a luglio è quello di poter provare alcune tariffe per un mese gratuitamente con attivazione in negozio. Si parla Di Più Lite 5G e Di Più Full, che nella versione Summer Edition include anche uno smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G. Nei primi trenta giorni si può recedere dal piano in ogni momento dall’app WindTre senza penali o ulteriori spese per la disattivazione della linea. Se invece l’offerta vi soddisfa questa si rinnova al prezzo mensile previsto e verrà applicato l’eventuale costo di attivazione.

Di Più Lite 5G nella versione Easy Pay include minuti illimitati e 50 GB a 12,99 euro al mese. Di Più Full 5G invece permette di avere sempre minuti illimitati ma con 150 GB a 14,99 euro al mese. Easy Pay è il servizio di addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di dimenticarsi delle ricariche manuali e di avere una promozione a condizioni migliori. Con addebito su credito residuo infatti i Gigabyte vengono dimezzati anche se il prezzo resta lo stesso.

Per tutte le tariffe l’attivazione è di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando le promozioni online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM ha un costo di 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Chi passa a Wind da TIM per il mobile può poi attivare a prezzo scontato anche l’offerta fibra ottica chiamata Super Fibra con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH (Fiber to the Home), modem e attivazione inclusi e 12 mesi di Amazon Prime. Come ulteriore incentivo, i clienti di WindTre per fisso e mobile hanno Gigabyte illimitati per tutte le SIM della famiglia. Il prezzo della rete fissa è di 22,99 euro al mese. In alternativa si può acquistare l’offerta con Netflix incluso (piano standard per vedere contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea) a 33,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile »

Annunci Google

Passa a Wind da TIM: le offerte per gli under 30

Offerte Minuti e SMS Giga Prezzo mensile Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre

100 numeri verso tutti

200 SMS 60 GB 6,99 euro Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati

200 SMS 100 GB 9,99 euro Junior Crew (solo under 18) minuti illimitati

200 SMS 120 GB 9,99 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) fino al 30/6/22 9,99 euro fino al 31/7/22 (primo mese gratis con attivazione in negozio) Young 5G+ (solo under 30) illimitati 200 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) fino al 30/6/22 12,99 euro fino al 31/7/22

Chi passa a Wind da TIM e altri operatori può anche trovare una serie di tariffe pensate appositamente per giovani adulti, adolescenti e bambini. Per ognuna di queste categorie è stata pensata una tariffa che possa soddisfarne in pieno le esigenze. Per i più grandi sono disponibili tanti Gigabyte per navigare, usare chat e social network e guardare film, giocare o ascoltare musica in streaming senza blocchi o ritardi. E’ anche possibile provare gratis per 30 giorni l’offerta Young 5G che nella versione Easy Pay e con promozione Summer Edition attiva permette di avere minuti illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese.

I genitori per i più piccoli possono invece scegliere tra promozioni che assicurano la massima protezione ai figli grazie a servizi come WindTre Family Protect, che blocca l’accesso a contenuti non adatti ai minori.

Per tutte le offerte l’attivazione è di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando le promozioni online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM ha un costo di 10 euro.

Passa a Wind da TIM con smartphone incluso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS illimitati 24,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

Chi passa a Wind da TIM può anche decidere di abbinare alla sua nuova offerta l’acquisto a rate di uno smartphone. WindTre permette di associare un cellulare a qualsiasi offerta mobile ma è disponibile una speciale categoria di promozioni chiamate Smart Pack che includono anche un assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo da 24 a 30 mesi ma non il pagamento di un acconto per il telefono.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay si può scegliere tra:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay si può scegliere tra:

OPPO Find X5 a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy A33 a 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition si può scegliere tra:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Le offerte Smart Pack prevedono un costo di attivazione di 4,99 euro. Se non siete soddisfatti del vostro acquisto potete esercitare il vostro diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione del telefono, restituendolo all’operatore insieme a tutti gli accessori inclusi e nella confezione originale. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso prima della scadenza del vincolo di permanenza si dovranno comunque corrispondere le rate residue a WindTre in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e o stesso metodo di pagamento.

Passa a Wind da TIM: le offerte solo dati

Offerte Gigabyte Costo mensile Cube Full 150 GB in 4G con modem WeCube. 4G+ incluso 12,99 euro Cube Lite 70 GB in 4G 9,99 euro Summer Card 250 250 GB in 4G per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Summer Card 150 150 GB in 4G per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi Super Internet Casa illimitati fino a 300 Mbps (solo in alcuni Comuni) 19,99 euro per i già clienti mobile di WindTre

Se volete cambiare gestore per trovare l’offerta Internet mobile che fa per voi, WindTre propone una ricca scelta di tariffe solo dati che se utilizzate in abbinamento a un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet possono diventare un’eccellente alternativa alla rete fissa. Con questi strumenti è infatti possibile navigare con prestazioni molto vicine alla fibra ottica su diversi dispositivi (smartphone, tablet, PC anche in contemporanea)con il vantaggio di avere una connessione wireless sempre a portata di mano anche fuori casa.