Bollette luce e gas raddoppiate nel 2022: come risparmiare con le offerte di Luglio

Risparmio resta la parola d’ordine di quest’estate. Flagellate dalle stangate in bolletta che continuano a inaridire i conti correnti, le famiglie italiane sono “assetate”, anche a Luglio 2022, di soluzioni per luce e gas che parlino la lingua della convenienza. Obiettivo? Scegliere promozioni che abbattano le voci di spesa legate alle materie prime, così da giocare d’anticipo e non farsi trovare impreparati all’arrivo della stagione fredda.

Grazie al suo strumento online (e gratuito) di comparazione, SOStariffe.it aiuta i titolari di utenze domestiche a orientarsi tra le offerte di luce e gas del Mercato libero, così da scovare non solo le promozioni più vantaggiose, ma anche quelle più in linea con le proprie abitudini di consumo.

Al link qui sotto è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, che è anche disponibile tramite l’App di SOStariffe.it compatibile con sistemi operativi Android ed iOS.

Energia elettrica e gas: le offerte che attraggono il risparmio a Luglio 2022

NOME OFFERTA TIPOLOGIA OFFERTA Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + contributo al consumo di 0,0052 €/kWh per l’energia elettrica; in base al PSV scontato di 0,15 €/Smc per il gas

+ contributo al consumo di per l’energia elettrica; scontato di per il gas bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo A2A Easy Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas senza costi extra

per l’energia elettrica e per il gas sconto del 50% sul contributo fisso del primo anno

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili Edison World Luce e Gas Plus prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV + 0,03 €/Smc di contributo al consumo per il gas

per l’energia elettrica; di contributo al consumo per il gas opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

servizio Edison Resolve gratuito

possibilità di attivare la tariffa Dual Fuel (unico contratto per luce e gas) A2A Click Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2790 €/kWh per l’energia elettrica e 1 ,0400 €/Smc per il gas

per l’energia elettrica e per il gas esclusiva web

gestione digitale della fornitura con Area Clienti online e App A2A Energia

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo confrontato le innumerevoli offerte luce e gas del Mercato libero e individuato quelle più convenienti per una “famiglia tipo” che consuma mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano in un anno.

Tra gli elettrodomestici maggiormente utilizzati dalla “famiglia tipo” (composta da tre persone) ci sono il forno, il frigorifero, la lavatrice e lo scaldabagno, per una distribuzione dei consumi concentrata per lo più la sera e nei fine settimana. Per quanto riguarda il gas, invece, la “famiglia tipo” lo utilizza per scaldare l’acqua, cuocere i cibi e scaldare casa (un appartamento di 100 metri quadrati con fornitura attiva nel comune di Milano).

Entriamo ora nel dettaglio delle offerte luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato “campionesse” della convenienza a Luglio 2022. Per ciascuna soluzione scatteremo una fotografia delle caratteristiche e della spesa mensile stimata.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi sale sul gradino più alto del podio del risparmio (sia nella categoria luce sia in quella del gas) con un’offerta che assicura prezzi della materia prima alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso.

In particolare, la promozione prevede:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0052 kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,15 €/Smc ;

(Prezzo Unico Nazionale) + di contributo al consumo per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di ; sconto di 30 euro in bolletta con il codice SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura);

in bolletta (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura); sconto del 10% sullo shop online dedicato ai prodotti per l’illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Attivando questa promozione, la spesa stimata per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 83,25 euro al mese per la bolletta della luce e 127,78 euro al mese per quella del gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

A2A Easy Luce e Gas

Riflettori puntati sul risparmio anche ad A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti. Oltre all’accesso ai prezzi del mercato all’ingrosso per luce e gas, questa promozione assicura anche un’opzione di scelta tra tariffa monoria e bioraria. Nel primo caso il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo, mentre nel secondo caso l’energia costa meno nelle ore serali e nei weekend.

Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; (Punto di Scambio Virtuale) per il gas; sconto del 50% sul contributo fisso annuo;

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro e di 141,60 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Edison World Luce e Gas Plus

Anche Edison Energia entra nell’ “olimpo del risparmio” a Luglio 2022. Tra le carte vincenti della sua promozione per la fornitura di luce e gas c’è il prezzo variabile della materia prima, con accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso. Obiettivo? Garantire vantaggi al ribasso ai suoi clienti nel caso di prezzi in discesa di energia elettrica e gas naturale.

L’offerta, che è anche amica dell’ambiente, ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 €/Smc per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di per il gas; attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Qualora volesse affidarsi a questa soluzione, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa mensile di 86, 26 euro per le bollette della luce e di 150,81 euro per quelle del metano.

Clicca al link di seguito per tutte le informazioni sulla la promozione luce di Edison Energia:

Per tutti i dettagli sulla promozione di Edison per la fornitura di gas, clicca al link di seguito:

A2A Click Luce e Gas

A2A Energia “fa il bis” e sale sul podio della convenienza a Luglio 2022 anche con la promozione destinata ai clienti che vogliono proteggersi da eventuali impennate dei prezzi di energia elettrica e gas. Questa soluzione, infatti, (a differenza di A2A Easy Luce e Gas) blocca i prezzi della materia prima per 12 mesi, garantendo così sicurezza anche nei momenti di forte instabilità del mercato energico.

Ecco una panoramica della promozione:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2790 €/kWh per l’energia elettrica e 1,0400 €/Smc per il gas;

per l’energia elettrica e per il gas; esclusiva web;

gestione digitale della fornitura con bolletta elettronica, Area Clienti online e App;

possibilità di attivazione della fornitura anche on Whatsapp;

energia 100% green.

Scegliendo questa soluzione, la spesa mensile delle bollette della luce per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 92,15 euro; la spesa per le bollette del gas ammonterebbe a 156,34 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

È bene ricordare che quelle proposte sono le offerte più convenienti per il profilo di consumo indicato. Per assicurarsi margini di risparmio in bolletta è indispensabile fare un confronto tra le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da trovare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno.

Per assistenza nella scelta è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, che è gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111: un consulente specializzato nel settore energia sarà in grado di indirizzare l’utente nella scelta della tariffa migliore.