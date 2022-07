Tutte le carte che puoi associare a PayPal a luglio 2022

PayPal è una piattaforma per i pagamenti online , che nel 2022 è stata acquisita da eBay, diventando sempre più conosciuta e utilizzata in Italia. Permette agli utenti di effettuare pagamenti online con un indirizzo di posta elettronica e un conto o una carta associata. Vediamo di seguito quali sono le carte di pagamento che si possono associare a PayPal .

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La nascita di PayPal è stata una grandissima rivoluzione per i pagamenti online, in quanto ha permesso agli utenti di poter effettuare acquisti online in totale sicurezza – oltre che in modo semplificato – senza dover condividere i propri dati finanziari con soggetti terzi.

PayPal permette infatti di pagare utilizzando l’indirizzo di posta elettronica con il quale è stata effettuata la registrazione alla piattaforma, alla quale è stato collegato il proprio conto corrente oppure una carta di pagamento.

Uno dei principali vantaggi di PayPal è che permette di poter effettuare una transazione a prescindere dal luogo in cui ci si trova, utilizzando i dispositivi più diversi, quali computer, tablet e smartphone.

Nelle prossime righe analizzeremo le carte che si possono associare all’account PayPal e che potranno dunque essere utilizzate per effettuare pagamenti tramite la piattaforma. Clicca sul link in basso per conoscere alcune delle carte di pagamento elettronico più convenienti del momento.

Confronta le migliori carte di pagamento elettronico »

Carte di credito o prepagate accettate da PayPal

TIPOLOGIA DI CARTA ACCETTATA Carta di credito Sì Carta di debito Sì Carta prepagata Sì, ma la società emittente dovrà rilasciare un estratto conto Carta associata a un conto estero No se è stato aperto un account PayPal italiano

Vengono accettate le carte di pagamento appartenenti ai seguenti circuiti:

MasterCard;

Maestro;

VISA;

VISA Electron;

American Express;

Aura;

Discover.

Come già precisato in tabella, nel caso di carta prepagata, la società emittente dovrà rilasciare un estratto conto in forma elettronica oppure cartacea. In questo modo si potrà reperire il codice PayPal al fine di poter diventare un utente verificato.

Si ricorda inoltre che:

la carta registrata deve appartenente alla persona che è titolare del conto PayPal;

non vengono accettate le carte di pagamento elettronico che non consentono l’accesso all’estratto conto della carta, quindi quelle che non possono essere verificate dal sistema PayPal;

nel caso di conto PayPal italiano, si possono associare solo carte di pagamento italiane.

Le carte associate possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, tramite la sezione Il mio portafoglio e le voci Associa carta/Modifica carta, e così via. Il singolo utente ha la possibilità di associare al proprio conto un totale di 8 carte di credito o di debito.

Attiva una nuova carta da associare al tuo conto PayPal»



Come collegare un carta al conto PayPal: la procedura

I passaggi da seguire per collegare una carta di pagamento al proprio conto PayPal da sito ufficiale sono le seguenti:

si dovrà effettuare l’accesso al sito, inserendo username e password;

si dovrà andare su Portafoglio (Wallet) e poi cliccare su Collega carta o conto bancario ;

seguire le istruzioni presenti.

In pratica, si dovrà scegliere tra:

Collega una carta – Proteggi i dati della tua carta quando fai acquisti;

Collega un conto bancario – Trasferisci il denaro che ricevi sul tuo conto bancario. Usalo anche per effettuare pagamenti.

Cliccando su Collega una carta, si dovranno inserire il numero di carta, il tipo di carta (quindi del circuito al quale appartiene la propria carta di pagamento), la scadenza, il codice di sicurezza (quello riportato sul retro della carta) e un indirizzo di fatturazione.

Per collegare un conto bancario, si dovrà inserire il proprio codice IBAN. In questo caso, è bene sapere che si potrà collegare un conto aperto in uno dei seguenti Paesi:

Austria;

Belgio;

Bulgaria;

Cipro;

Croazia;

Danimarca;

Estonia;

Finlandia;

Francia;

Germania;

Grecia;

Irlanda;

Italia;

Lettonia;

Lituania;

Lussemburgo;

Malta;

Monaco;

Norvegia;

Paesi Bassi;

Polonia;

Portogallo;

Regno Unito;

Repubblica Ceca;

Romania;

San Marino;

Slovacchia;

Slovenia;

Spagna;

Svezia;

Ungheria.

La stessa procedura, può essere eseguita utilizzando l’app di PayPal. In questo caso si dovrà:

fare tap su Wallet ;

toccare + accanto a Conti bancari e carte ;

tappare su Carta di debito o di credito per inserire una carta di pagamento, inserendo i dati indicati nelle righe precedenti.

Nel momento in cui si aggiunge una carta di pagamento a PayPal, viene richiesto di completare la procedura 3D Secure, attraverso la quale confermare di essere il titolare della carta attraverso un codice di sicurezza che si riceverà sul proprio smartphone, oppure tramite l’autenticazione biometrica (impronta digitale, oppure riconoscimento del volto tramite l’app).

Qualora si fosse interessati all’attivazione di una nuova carta di pagamento da associare al proprio conto PayPal per poter effettuare pagamenti online, ci consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri le carte di pagamento digitale più convenienti del momento»

Annunci Google

Quali carte associare a PayPal?

Abbiamo detto che PayPal accetta le carte di credito, di debito e prepagate che appartengono ai circuiti elencati in precedenza e che rispettano determinati requisiti. Come si sceglie la migliore carta per effettuare pagamenti online?

Considerato che il fattore sicurezza rappresenta un punto di forza presente con ogni tipologie di carta, quello che si potrebbe fare consiste nell’individuare la soluzione più conveniente per le proprie tasche.

Una prima distinzione tra le varie tipologie di carte permette allora di raggruppare da un lato le carte di debito associate a un conto corrente e le carte prepagate, le quali sono solitamente a costo zero, e dall’altro le carte di credito, che invece richiedono un canone mensile o annuale (sebbene esistano delle soluzioni con canone gratuito per un determinato periodo di tempo).

Nelle prossime righe, illustreremo alcune delle migliori carte di pagamento che si possono attivare oggi e che è possibile associare al proprio conto PayPal (si possono vedere in un’unica pagina di comparazione cliccando sul link in basso).

Scopri le migliori carte di pagamento digitale da associare al tuo conto PayPal»

Carte di credito American Express

Le carte American Express sono tra le migliori carte di credito disponibili oggi in commercio: alcune versioni, quali la Blu American Express, la carta Verde e la carta Oro, prevedono il canone gratuito per il primo anno.

Blu American Express si caratterizza per il cashback del 2% sugli acquisti per i primi 6 mesi, che poi diventa pari allo 0,5%. Il riaccredito avverrà in modo automatico sul conto carta alla fine di ogni anno.

La carta si caratterizza per la presenza di:

una linea di credito con fido fino a 5.000 euro;

sconti e offerte per tutto l’anno grazie ad Amex Offers;

flessibilità nei pagamenti: la carta potrà infatti essere utilizzata sia come una carta di credito a saldo, sia come una carta di credito a rate.

Scopri Carta Blu American Express»

La carte verde prevede un limite di spesa non prefissata, la possibilità di ottenere punti per ogni euro speso con il programma Club Membership Rewards, la protezione antifrode e la protezione sugli acquisti, fino a 1.300 euro.

Scopri Carta Verde American Express»

Uno dei vantaggi principali della Carta Oro American Express è invece la possibilità di ottenere fino a 250 euro di sconto sui propri acquisti spendendo 4.000 euro nei primi 6 mesi dall’attivazione della carta.

Scopri Carta Oro American Express»

Un’alternativa alla carta di credito, potrebbe essere una carta di debito, come quella che si riceve gratuitamente attivando il conto corrente online con canone zero spese di BBVA, appartenente al circuito MasterCard, con zero commissioni e costi nascosti e la possibilità di ricevere il cashback del 10% fino a un massimo di 500 euro.

Scopri la carta di debito BBVA»