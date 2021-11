Passa a Vodafone da TIM, WindTre e Iliad: le offerte di Novembre 2021

Passa a Vodafone per avere anche Gigabyte illimitati per navigare in 5G alla massima velocità sulla Giga Network. Con Open puoi provare le offerte per 30 giorni ed eventualmente poi chiedere il rimborso

Vodafone ha prolungato ulteriormente la sua promozione dedicata ai nuovi clienti di telefonia mobile. Con Open infatti è possibile provare le offerte dell’operatore britannico per 30 giorni, scaduti i quali si può decidere di continuare o chiedere il rimborso del primo mese di tariffa e del costo di attivazione. Per ottenere l’indennizzo basta richiedere la portabilità ad un altro gestore. Una volta completato il trasferimento si riceverà un SMS di conferma e vi verrà richiesto di inserire alcuni dati. Poco dopo si verrà ricontattati da Vodafone per essere guidati nella procedura di rimborso.

Passa a Vodafone da TIM, WindTre e Iliad: le offerte dedicate

Chi passa a Vodafone arrivando da altri operatori può scegliere tra alcune tariffe specifiche disponibili solo online per chi richiede la portabilità del numero. Questa operazione, del tutto gratuita, richiede un massimo di 3 giorni lavorativi e comporta in automatico la cessione del contratto con il precedente gestore. Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento si addebita il costo del piano su conto corrente SEPA o carta di credito e si ottiene anche uno sconto sul prezzo mensile. Per chi arriva da Iliad sono disponibili:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB per navigare in 4G 9,99 euro con Smart Pay (prezzo fisso per 24 mesi) 1 cent Gratuita Happy Black incluso Special 50 Digital Edition illimitati (anche in Ue) 50 GB per navigare in 4G 7,99 euro con Smart Pay 1 cent Gratuita

Special 100 Digital Edition rispetto alla migliore offerta Iliad, ovvero Giga 120, include un quantitativo di Gigabyte inferiore allo stesso prezzo. Il vantaggio nell’attivarla e quello di poter usufruire di una rete superiore in termini di copertura e velocità di navigazione. La società di analisi indipendente nPerf nel suo report @anPerf2020 afferma che Vodafone offre il migliore servizio Internet mobile in Italia mentre Umlaut nel suo Mobile Benchmark Italy 2020 ne attesta la qualità in termini di esperienza in 5G.

Con Happy Black ogni mese si può accedere a offerte esclusive si prodotti e servizi dei partner dell’operatore come 6 mesi di streaming su Infinity o uno sconto del 10% su Leroy Merlin. Con Happy Cashback si possono invece ricevere ricariche gratuite. Happy Black normalmente avrebbe un costo di 2,99 euro al mese con primo mese gratuito.

Per chi arriva da TIM e WindTre sono invece disponibili:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Pro illimitati (anche in Ue) 50 GB per navigare in 4G 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Buddyfit incluso per 12 mesi RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB per navigare in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Buddyfit incluso per 12 mesi

RED Max è un’offerta 5G incluso dal prezzo conveniente rispetto a quelle proposte da WindTre e TIM. Buddyfit è la più grande piattaforma di allenamento che permette di avere sul proprio smartphone tutti gli esercizi e workout per tenersi in forma scegliendo tra oltre 600 classi live e replay al mese. L’opzione 5G Start può essere associata alle offerte 4G al costo di 5 euro al mese.

Tutte le offerte di Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Passa a Vodafone: le offerte con Gigabyte illimitati e 5G incluso

Chi passa a Vodafone, a prescindere dall’operatore di provenienza, può trovare anche tariffe con Gigabyte illimitati e navigazione 5G inclusa. La Giga Network 5G offre prestazioni cinque volte superiori al 4G con una latenza minima, che permette una comunicazione istantanea. Il segnale risulta poi stabile, diffuso e potente anche nei luoghi affollati e in condizioni di traffico anomalo. A queste offerte può poi essere associato l’acquisto di uno smartphone a rate. Con le tariffe telefono incluso si può quindi acquistare un telefono top di gamma di produttori come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e Oppo al giusto prezzo. In questo caso è previsto un vincolo di permanenza di almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro gestore l’utente è tenuto a corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento selezionato in precedenza.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Buddyfit incluso per 12 mesi Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Buddyfit incluso per 12 mesi Family+ (solo clienti rete fissa) illimitati 10 GB in 4.5G o illimitati in 5G per chi addebita in fattura l’offerta mobile 9,99 euro 6,99 euro Gratuita

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

GameNow è la piattaforma ottimizzata per il 5G che permette di giocare gratis per un mese a tutti i mobile game in catalogo su PC, smartphone o tablet. Il servizio poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

Vodafone ad oggi garantisce copertura in 5G alcune aree dei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Palermo, Catania e Reggio Calabria al 70%.

Passa a Vodafone: le offerte per giovani e anziani

Per chi passa a Vodafone e cerca un’offerta per i propri figli sono disponibili diverse tariffe a seconda della fascia d’età. Tutti hanno a disposizione un elevata quantità di Gigabyte per chattare, navigare su Internet, utilizzare social network e app popolari e la didattica a distanza. Per i più piccoli, in particolare, sono integrate nei piani delle piattaforme di intrattenimento e per la protezione dei minori. Gli utenti anziani, invece, possono attivare un’offerta che gli consente a poco prezzo di migliorare la propria quotidianità con le nuove tecnologie.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Buddyfit incluso per 12 mesi Vodafone Power Gaming incluso Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 15 e in negozio) minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro (6,99 euro per i clienti rete fissa) 5 euro Gratuita Kids Planet incluso per 12 mesi Digital Privacy & Security incluso Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Shake it Fun (solo per under 25) illimitati 40 GB 9,99 euro con Smart Pay (altrimenti 11,99 euro) 6,99 euro Gratuita Buddyfit incluso per 12 mesi Digital Privacy & Security incluso Vodafone Power Gaming incluso Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Vodafone Facile (solo over 60) illimitati 4 GB 12,99 euro al mese con Smart Pay 5 euro se si consumano almeno 195 euro di ricariche Giga illimitati per chat e VoIP Blocco automatico servizi digitali a pagamento

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Digital Privacy & Security permette di bloccare l’accesso a siti con contenuti inadatti ai minori e di pianificare le ore di navigazione in modo che i bambini non trascurino studio, sport e sonno.

Kids Planet è una piattaforma per bambini che raccoglie giochi, video e musica con Parental Control integrato per la sicurezza dei più piccoli e monitorarne le attività online. Solo con Shake Remix Unlimited Junior si può avere lo smartwatch Vodafone Neo a 9,99 euro al mese.

