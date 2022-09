Passa a Very Mobile: primo mese a 1,99 euro e attivazione gratis su tutte le offerte fino a 200 GB

Si rinnova il listino di offerte Very Mobile , operatore virtuale tra i più convenienti del mercato italiano. Da oggi, infatti, le offerte con portabilità del numero proposte dal provider sono disponibili in promozione con primo mese scontato ad appena 1,99 euro e attivazione gratuita . Ecco tutti i dettagli in merito alle nuove offerte Very Mobile e come fare ad individuare ed attivare la tariffa giusta:

Per chi sta cercando una nuova tariffa di telefonia mobile da attivare per dare un taglio al costo legato all’utilizzo dello smartphone c’è la possibilità di sfruttare le nuove offerte Very Mobile. L’operatore virtuale, su rete WINDTRE, mette a disposizione una nuova promozione con portabilità del numero, con primo mese scontato e attivazione gratuita. Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al prossimo 27 di ottobre.

Nuove offerte Very Mobile: primo mese scontato a 1,99 euro e attivazione gratuita con portabilità del numero

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA CHI PUO’ ATTIVARLA Very 4,99 minuti ed SMS illimitati

30 GB primo mese a 1,99 euro

5,99 euro al mese dal secondo mese

attivazione gratuita portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Very 5,99 minuti ed SMS illimitati

50 GB primo mese a 1,99 euro

6,99 euro al mese dal secondo mese

attivazione gratuita portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Very 7,99 minuti ed SMS illimitati

150 GB primo mese a 1,99 euro

7,99 euro al mese dal secondo mese

attivazione gratuita portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Very 8,99 minuti ed SMS illimitati

200 GB primo mese a 1,99 euro

8,99 euro al mese dal secondo mese

attivazione gratuita portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Very 11,99 minuti ed SMS illimitati

50 GB primo mese a 1,99 euro

11,99 euro al mese dal secondo mese

attivazione gratuita portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. e WINDTRE Very 13,99 minuti ed SMS illimitati

150 GB primo mese a 1,99 euro

13,99 euro al mese dal secondo mese

attivazione gratuita portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. e WINDTRE

Per tutte le offerte Very Mobile con portabilità è possibile beneficiare, fino al prossimo 27 di ottobre, della seguente promozione:

primo mese scontato a 1,99 euro ; dal secondo mese l’offerta si rinnoverà al costo standard

; dal secondo mese l’offerta si rinnoverà al costo standard attivazione e spedizione gratuita della SIM

La promozione è sicuramente interessante. Per gli utenti che passano da Iliad o un operatore virtuale selezionato c’è la possibilità di attivare offerte da 30 GB a 200 GB e con costi da 4,99 euro al mese a 8,99 euro al mese. Per chi, invece, passa da TIM, Vodafone, WINDTRE oppure Kena, ho. e spusu ci sono due offerte da 11,99 euro con 50 GB e 13,99 euro con 150 GB. Tutte le offerte proposte dal provider che consentono di sfruttare la promozione sono riepilogate in tabella. L’offerta non si applica a chi richiede un nuovo numero.

Per attivare l’offerta desiderata, è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, linkato qui di sotto, selezionare l’offerta da attivare e cliccare su Dettagli per raggiungere la pagina della promozione del sito ufficiale Very Mobile. L’offerta sarà attivabile direttamente online, con consegna a casa o ritiro in un negozio partner dell’operatore. Per tutti i dettagli rimandiamo al link qui di sotto. La promozione, ripetiamo, è valida fino al 27 ottobre.

Ricordiamo che le offerte Very Mobile presentano alcune caratteristiche davvero vantaggiose come:

l’assenza di vincoli e costi nascosti

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile

è possibile richiedere la eSIM in sostituzione della SIM Card fisica senza costi extra

tutte le offerte beneficiano dei vantaggi del roaming gratuito in UE nel rispetto della normativa Roaming Like at Home

i servizi a pagamento sono bloccati di default ed è possibile ricevere gli SMS bancari

la copertura è la stessa garantita dall’operatore WINDTRE con accesso al 4G (ma con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload)

è possibile acquistare uno smartphone ricondizionato in 3 rate senza interessi grazie alla partnership con lo store refurbed

