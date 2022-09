Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di Settembre 2022

Per chi è già cliente o chi non lo è ancora, le offerte Fastweb Casa sono sinonimo di convenienza per i prezzi e di un servizio Internet casa vantaggioso per una tecnologia affidabile che garantisce velocità e stabilità nella connessione. Le migliori offerte di Settembre 2022 su SOStariffe.it .

È possibile avere una connessione fino a 2,5 Gbps in download con chiamate, attivazione e modem inclusi? Questa velocità di navigazione e questi servizi sono disponibili con le offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati. E sono soluzioni di cui possono beneficiare anche i non clienti di quest’operatore di telecomunicazioni. Si tratta di un ventaglio di proposte che possono garantire anche un risparmio grazie a una serie di promozioni proposte a Settembre 2022.

Queste offerte sono state trovate grazie al comparatore per Internet casa di SOStariffe.it, il tool gratuito e digitale disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it (per le versioni Android e iOS).

Fastweb Casa: le migliori offerte di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA CHIAMATE 1 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude 18,95 euro al mese per due anni, poi 25,95 euro al mese Chiamate illimitate 2 Fastweb Casa Light FWA 19,95 euro al mese (prezzo fisso) Chiamate non incluse 3 Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 euro al mese (prezzo fisso) Chiamate a consumo al costo di 0,15 euro al minuto 4 Fastweb Nexxt Casa 28,95 euro al mese (prezzo fisso) Chiamate illimitate 5 Fastweb Nexxt Casa Plus 35,95 euro al mese (prezzo fisso) Chiamate illimitate

Quella che segue è una panoramica delle migliori soluzioni per avere Internet casa con l’operatore Fastweb.

Ricordiamo che per i già clienti Fastweb Casa c’è la possibilità di sottoscrivere una delle offerte proposte chiamando direttamente il Servizio Clienti al numero 192 193 (oppure al +39 3756004193 per chi chiama dall’estero). L’assistenza telefonica è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 24. Per i già clienti che avessero bisogno di assistenza è possibile anche contattare Fastweb via WhatsApp, inviando un messaggio al numero 3756497700.

Inoltre, gli esperti di SOStariffe.it ricordano che, prima di sottoscrivere un nuovo contratto, è opportuno verificare la copertura di rete nel Comune dove si abita.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Fibra ultraveloce e chiamate illimitate sommate all’offerta energia di Plenitude in promozione. Ecco una delle proposte più convenienti: Fastweb Nexxt Casa + Plenitude a 18,95 euro al mese per due anni e poi 25,95 euro al mese.

Con questo prezzo si beneficia di una velocità di 2,5 Gbps in download su rete FTTH, stabilità di copertura in ogni punto della casa grazie al modem Wi-Fi 6 di ultima generazione gratuito, con Alexa integrata, per poter gestire la connessione anche con la voce e ascoltare musica. Senza dimenticare che il design innovativo e moderno dell’Internet Box permettono di integrarlo in tutti gli ambienti, senza più necessità di nasconderlo. La navigazione sarà sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware e la funzione di Parental Control.

A questa offerta Fastweb è possibile abbinare l’offerta Plenitude:

scegliendo gas + luce si beneficia di un risparmio di 6 euro al mese per 24 mesi (144 euro in totale);

si beneficia di un risparmio di al mese per (144 euro in totale); con solo gas , il risparmio è di 3 euro al mese per 24 mesi (72 euro in totale);

, il risparmio è di al mese per (72 euro in totale); con solo luce, si risparmiano 3 euro mese per 24 mesi (72 euro in totale).

Inoltre, nell’importo mensile dell’offerta Fastweb Casa è incluso il contributo di attivazione del servizio, pari a 1 euro per 24 mesi. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi non sarà addebitato alcun importo relativo alle rate mancanti.

Per conoscere più dettagli per quest’offerta Fastweb Nexxt Casa + Plenitude, segui il link:

Fastweb Casa Light FWA

Internet ultraveloce senza limiti in tutti i locali di casa. Con velocità fino a 1 Gbps in download su rete FWA (Fixed Wireless Access). E ancora:

nessun vincolo contrattuale;

Internet Box Nexxt con Wi-fi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna inclusa;

le lezioni gratuite dei corsi della Fastweb Digital Academy.

Ecco quali sono le caratteristiche principali di Fastweb Casa Light FWA in promozione al prezzo di 19,95 euro al mese, con contributo di attivazione di 2 euro al mese per 20 mesi.

Le chiamate non sono incluse nell’offerta. La connessione FWA di nuova generazione permette performance elevate di velocità e stabilità di connessione. Semplice e veloce l’installazione dell’Internet Box a casa e di una piccola antenna delle dimensioni di un libro sul balcone o sul tetto.

C’è inoltre la possibilità di personalizzare l’offerta base con alcune opzioni aggiuntive: amplificatore Wi-Fi Booster (a 4 euro in più al mese) per avere Internet potente in tutta la casa e una SIM Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese (con 150 Giga anche in 5G e chiamate illimitate) o a 11,95 euro al mese (con 300 Giga anche in 5G e chiamate illimitate).

Per avere una panoramica completa della promozione Fastweb Casa Light FWA:

Fastweb Nexxt Casa Light

Questa proposta si caratterizza per il prezzo fisso a 25,95 euro al mese e 30 giorni di prova dall’attivazione. Nel caso si cambiasse idea, è possibile richiedere la disattivazione. In tal caso è previsto il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese.

La soluzione Fastweb Nexxt Casa Light offre Internet illimitato, fibra ultraveloce con velocità fino a 2.5 Gbps in download (su rete FTTH) e chiamate a consumo al costo di 0,15 euro al minuto da fisso verso fissi e mobili nazionali. Modem FASTGate e attivazione sono inclusi.

Per saperne di più sull’offerta Fastweb Nexxt Casa Light, segui il link:

Fastweb Nexxt Casa

Quest’offerta è proposta a 28,95 euro al mese (prezzo fisso) e 30 giorni di prova dall’attivazione. Anche in questo caso, qualora l’utente cambiasse idea, potrà richiederne la disattivazione. In tal caso è previsto il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese.

La soluzione Fastweb Nexxt Casa include:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download su rete FTTH;

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; attivazione linea;

Internet box Nexxt con Wi-fi 6 e Alexa integrata.

Inoltre, è possibile aggiungere all’offerta l’amplificatore Wi-FI Booster (al costo di 4 euro al mese in più rispetto al costo del pacchetto base), per sfruttare la potenza della connessione Fastweb in ogni angolo di casa.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta Fastweb Nexxt Casa:

Fastweb Nexxt Casa Plus

Questa offerta al costo di 35,95 euro al mese (prezzo fisso), con 30 giorni di prova e nel caso si cambiasse idee è possibile richiedere la disattivazione della linea fissa, con il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese.

Oltre alla fibra ultraveloce fino a 2.5 Gbps in download come velocità di connessione, Fastweb Nexxt Casa Plus include:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa;

1 Amplificatore Wi-Fi Booster;

attivazione linea ;

; accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy;

assistenza Plus;

assicurazione Casa Quixa.

Per conoscere altri dettagli della proposta Fastweb Nexxt Casa Plus, segui il link:

