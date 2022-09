I costi dei conti correnti: le offerte più economiche di Settembre 2022

Quanto costa tenere un conto corrente? Sono più convenienti i conti online o quelli tradizionali aperti in una filiale? Quali sono le migliori offerte sul mercato a Settembre 2022 ? Per rispondere a tutte queste domande c’è SOStariffe.it che seleziona le migliori offerte, quelle che fanno risparmiare.

Al bivio della convenienza, la strada del risparmio è indirizzata verso i conti correnti online che, nella maggior parte dei casi, sono a zero spese. E quando non lo sono offrono quanto meno il primo anno a canone gratuito, mentre dal secondo anno in avanti il canoneè a pagamento anche se con costi bassi. Inoltre, hanno quasi sempre delle promozioni per beneficiare di sconti nel tentativo di azzerarlo.

Ma quali sono le migliori offerte sul mercato a Settembre 2022? I conti correnti online propongono soluzioni economiche per i portafogli dei risparmiatori. Ma fanno anche guadagnare tempo poiché non è più necessario andare in una filiale per aprirne uno, né tantomeno rivolgersi a uno sportello per eseguire una qualsiasi operazione. I conti online offrono infatti un’operabilità completa con l’home banking e il mobile banking grazie a Internet e app.

Per trovare le proposte più convenienti di Settembre 2022 un aiuto arriva dal comparatore di carte di credito di SOStariffe.it, consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it, che ha individuato quelle più economiche per i risparmiatori.

Conti correnti e costi: le migliori alternative di Settembre 2022

CONTO CORRENTE

E BANCA COSTI E PROMOZIONI PRINCIPALI SERVIZI E PRODOTTI 1 Conto BBVA canone annuo gratuito a tempo indeterminato

CashBack 20% di BBVA sugli acquisti fino a 100 euro per il primo mese

CashBack 1% di BBVA sugli acquisti fino a 30 euro per i successivi 12 mesi carta di debito gratuita

bonifici istantanei e ordinari senza commissioni

prelievo bancomat gratuito in qualsiasi banca se pari o superiore a 100 euro 2 My Genius Green – UniCredit canone annuale gratuito per sempre carta di debito gratuita

bonifici ordinari gratis

giroconti senza commissioni

servizio Banca Multicanale gratuito 3 Widiba Start -Banca Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese con possibilità di sconti

canone gratuito sempre per chi a meno di 30 anni carta di debito inclusa

PEC e firma digitale

bonifico ordinario gratuito

deposito titoli gratuito

servizio di portabilità WidiExpress

Quella che segue è un’analisi dei principali servizi e prodotti offerti dai 3 conti correnti online più vantaggiosi di Settembre 2022 attualmente disponibili sul mercato bancario.

Conto BBVA

Canone gratuito per sempre. Il conto corrente online di BBVA abbatte i costi perché è a zero spese. E in più la banca multinazionale spagnola, che offre IBAN italiano, omaggia i nuovi clienti con una serie di promozioni fino a 230 euro in totale se si decidesse di aprire questo conto entro il 31 Ottobre 2022. In dettaglio:

Gran Cashback 20%di BBVA per ottenere fino a 100 euro direttamente sul conto il primo mese;

per ottenere fino a direttamente sul conto il primo mese; Cashback 1% di BBVA , per ottenere fino a 30 euro sei successivi 12 mesi;

, per ottenere fino a 30 euro sei successivi 12 mesi; “Passaparola”: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone), con un omaggio fino a un massimo di 100 euro.

Insieme al conto, BBVA offre una carta di debito fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione, con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti online. Inoltre, questa proposta prevede:

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; nessuna commissione sui bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un tetto di 6.000 euro;

salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera con zero commissioni;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente.

BBVA mette a disposizione dei suoi correntisti che i seguenti servizi:

anticipo dell’accreditato dello stipendio;

addebito di abbonamenti;

attivare la domiciliazione bancaria delle utenze;

rateizzazione delle spese sui propri acquisti.

Per conoscere i particolari della proposta di BBVA, segui il link:

Conto My Genius Green di UniCredit

Sul versante della convenienza spicca anche il conto corrente online a zero spese per sempre My Genius Green di UniCredit, che si contraddistingue poiché è economico per i risparmiatori e in quanto punta alla salvaguardia del Pianeta essendo un conto 100% paperless. Infatti non prevede l’emissione di alcun documento cartaceo (nemmeno il carnet degli assegni) proprio per difendere l’ambiente e offre una serie servizi gratuiti come la possibilità di cointestarlo e di accreditare stipendio o pensione.

Oltre alla carta di debito internazionale MyOne a canone gratuito (circuiti Visa/MasterCard) sia in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile, sia in versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone, questo conto offre ai clienti anche:

bonifici ordinari SEPA senza l’applicazione di commissioni;

SEPA senza l’applicazione di commissioni; giroconti online gratuiti;

servizio Banca Multicanale per gestire il conto tramite Internet, telefono e App incluso;

per gestire il conto tramite Internet, telefono e App incluso; prelievo gratuito in Italia presso gli sportelli automatici UniCredit, commissione di 2 euro per prelievi presso sportelli automatici di altre banche.

La procedura per aprire il conto My Genius Green è semplice e veloce. Sono sufficienti:

carta di identità, SPID o CieED;

webcam o fotocamera;

cellulare con numero italiano;

un indirizzo email valido.

Per saperne di più dell’offerta proposta da Unicredit, clicca il link riportato qui sotto:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Canone gratuito per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che apriranno il conto corrente online Widiba Start entro il 12 Ottobre 2022. Dopo primi 12 mesi a zero spese, Banca Widiba offre la possibilità di personalizzare il conto per ridurre i costi del canone (9 euro a trimestre, 3 euro al mese), fino ad azzerarlo. Detto che il conto rimane a canone zero per chi ha meno di 30 anni, le altre promozioni proposte dalla banca 100% del Gruppo Montepaschi sono:

con l’accredito dello stipendio o pensione, 1 euro in meno:

in meno: con un patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro , 1 euro in meno

in meno con10.000 euro investiti in risparmio gestito (Per esempio: fondi, sicav, polizze) 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC) 1 euro in meno.

Va osservato che le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre.

Ma quali servizi e prodotti offre il conto Widiba Start? Anzitutto, si apre in pochi minuti con il riconoscimento tramite SPID o webcam. E poi offre:

carta di debito gratuita; maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del Gruppo Montepaschi; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL; casella PEC da 1 Giga e firma digitale incluse per ogni esigenza personale e professionale;



bonifici ordinari gratuiti verso 36 Paesi dell’area SEPA;

deposito titoli incluso;

linea libera e linee vincolate incluse;

servizio di portabilità WidiExpress, con il quale trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici per esempio) solo compilando un modulo online

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta di Banca Widiba vai al link:

