Very Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di WindTre e come altri marchi simili è nato a seguito dell’arrivo in Italia di Iliad. Questo particolare gestore è stato tra gli ultimi a debuttare sul mercato italiano ma in poco tempo ha guadagnato la fiducia degli utenti grazie a tariffe economiche, trasparenti e in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente con una spesa ridotta.

Passa a Very Mobile: le offerte di febbraio 2021

Le offerte di Very Mobile non prevedono vincoli di durata e permettono quindi a chi le sottoscrive, se non soddisfatto, di disattivarle in ogni momento senza dover affrontare penali o costi derivanti da questa operazione. I piani si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e la data può essere verificata direttamente l’app Very.

L’operatore nel caso in cui si consumino tutti i Gigabyte inclusi al mese blocca in automatico la navigazione per evitare spese inutili. E’ possibile far ripartire l’offerta per un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo cliccando sul tasto “Rinnova” sull’app. Anche chiamate internazionali e satellitari, tariffate a consumo, sono bloccate in automatico. E’ comunque possibile sbloccarle in ogni momento dall’app. L’utente invece riceve normalmente gli SMS inviati dalla propria banca per controllare i movimenti sul conto o la carta di credito.

Con la funzione di ricarica automatica si evita il fastidio di dover ricaricare manualmente e viene addebitato solo il costo mensile della promozione. Vecchi e nuovi clienti possono poi passare a un’offerta superiore senza alcuna spesa quando si vuole.

Very Mobile come altri operatori low cost ha deciso di permettere di sottoscrive alcune delle sue offerte solo a chi effettua la portabilità del numero da specifici operatori. Questa procedura è del tutto gratuita e va richiesta al momento dell’attivazione della nuova tariffa. Il passaggio del numero avverrà entro 3 giorni lavorativi.

1. Very Mobile 4,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

2. Very Mobile 6,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Queste offerte sono disponibili per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

3. Very Mobile 11,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

4. Very Mobile 13,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Queste offerte sono disponibili per chi arriva da ho. mobile, Kena Mobile, Spusu, Tim, Vodafone e WindTre.

Per chi attiva un nuovo numero o rinuncia alla portabilità è invece possibile scegliere tra:

5. Very Mobile 4,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

6. Very Mobile 7,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

In tuti i piani sono inclusi i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, app Very Mobile e il blocco automatico verso servizi a sovrapprezzo, chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc.

L’app Very, disponibile gratuitamente per iPhone e Android, permette di personalizzare tutti i principali aspetti della linea. Da qui è infatti possibile verificare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, controllare il credito residuo, effettuare una ricarica online, verificare la data di rinnovo del piano, gestire le deviazioni di chiamata, modificare i propri dati personali, cambiare offerta o disattivare quella attuale.

Passa a Very Mobile: ulteriori dettagli sull’operatore

Very Mobile garantisce una copertura del 99% del territorio italiano in 4G con una velocità fino a 30 Mbps in download e upload. Queste prestazioni permettono di chattare, condividere contenuti sui social network, leggere le email, guardare video in qualità standard e collegare più dispositivi ad Internet utilizzando i Gigabyte inclusi nel piano tramite la modalità Hotspot.

Acquistando online una SIM Very Mobile la si riceverà via posta direttamente nella cassetta delle lettere gratuitamente ed entro 5 giorni lavorativi. Non si dovrà nemmeno essere presenti fisicamente al momento della consegna. Una volta ricevuta la scheda telefonica per attivarla basta scaricare l’app Very e cliccare su Attiva SIM o collegarsi al sito verymobile.it/attiva.

Fatto questo bisogna procedere alla verifica dell’identità tramite videoidentificazione, ovvero una videochiamata guidata con un operatore. Per questa operazione servono uno smartphone, la propria SIM Very Mobile, codice fiscale e documento d’identità utilizzati in fase di acquisto. Se l’operazione andrà a buon fine si riceverà una mail di conferma e la scheda telefonica verrà attivata entro breve.

In alternativa, le SIM Very Mobile si possono acquistare presso uno qualsiasi degli oltre 3.000 punti vendita abilitati in Italia. L’attivazione avverrà in questo caso entro pochi minuti dall’acquisto.

Very Mobile offre a tutti i propri clienti l’assistenza che gli serve tramite la sezione Supporto sul sito o app. Qui è possibile trovare consigli utili e guide per risolvere la maggior parte delle difficoltà dal lato amministrativo e tecnico. Chiamando il numero gratuito 800 994 444 anche da un altro telefono si possono ottenere dettagli sulle offerte e lo stato del proprio ordine. Al numero 1929, chiamando dal proprio numero Very, si ottiene invece supporto per qualsiasi altra richiesta.

Very Mobile è inoltre tra i pochi operatori italiani a prevedere le eSIM, ovvero le schede telefoniche digitali. Chi dispone di uno smartphone compatibile con questa tecnologia può attivare un’offerta senza il supporto fisico della SIM, eliminando così le tempistiche per la consegna, e disporre di più numeri di telefono sullo stesso terminale. Le eSIM non si danneggiano né smagnetizzano e sono ecologiche in quanto non prevedono imballaggio.

Attivare una eSIM è semplicissimo, basta scaricarla inquadrando il QR Code nell’email di riepilogo con il telefono ed effettuare subito la videoidentificazione. I telefoni compatibili sono:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5

Samsung Galaxy Note20 4G

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Google Pixel 5

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a

Google Pixel 4

Google Pixel 3a

Google Pixel 3

Motorola Razr Una volta diventati clienti dell’operatore low cost è possibile ottenere 5 euro sotto forma di ricariche omaggio per ogni amico che passa a Very Mobile con il proprio codice (massimo 50 euro). Anche ognuno di essi ottiene un bonus di 5 euro in ricarica. Per partecipare all’iniziativa basta aprire l’app Very, cliccare su “Porta un amico in Very” e condividere il codice con i propri conoscenti o parenti.