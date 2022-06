Passa a TIM da Postemobile: le offerte di Giugno 2022

Passa a TIM da Postemobile per avere minuti e SMS illimitati e fino a 100 GB in 4G con attivazione e primo mese gratis con offerta acquista online

Postemobile è un eccellente operatore di telefonia mobile ma ha anche delle lacune. TIM invece è tra i primi gestori in Italia per copertura e velocità di navigazione in 5G, come confermano le analisi della società indipendente Ookla, e sebbene proponga offerta dal costo mensile più elevato questo è compensato dalla ricchezza e qualità dei servizi inclusi, che comprendono sicurezza, assistenza e tanti vantaggi per chi è già cliente per la rete fissa. Chi passa a TIM da Postemobile può quindi trovare una ricca scelta di tariffe per tutte le esigenze e gusti che possono anche essere ulteriormente personalizzate.

Passa a TIM da PosteMobile: le offerte dedicate

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Wonder Six illimitati 100 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB primo mese gratuito, poi 7,99 euro

Per chi passa a TIM da Postemobile può scegliere tra due tariffe dedicate. Per entrambe è però richiesta la portabilità del numero di telefono. Questa procedura è gratuita e per il trasferimento del contatto servono un massimo di 3 giorni lavorativi.

La prima è TIM Wonder Six, che include:

minuti e SMS illimitati

100 GB

Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese con attivazione e primo mese del piano gratuiti sottoscrivendo l’offerta online.



TIM Wonder Five invece prevede:

minuti e SMS illimitati

70 GB

Il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese. Anche in questo caso l’operatore copre i costi di attivazione e del primo mese se si acquista l’offerta tramite i canali digitali dell’operatore. Per entrambe le tariffe il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.



Se avete uno smartphone 5G potete anche acquistare l’opzione 5G On al costo di 5 euro al mese per navigare a una velocità ancora superiore rispetto a quella prevista inizialmente dalle offerte.

Chi passa a TIM da Postemobile ma è già cliente del primo operatore per la connessione di casa può avere ogni mese Gigabyte illimitati per sé e altre SIM di TIM anche non intestate al titolare della rete fissa (massimo 6) con TIM Unica. La promozione è gratuita e permette di avere anche TIMVISION con Disney+ e TIMVISION box inclusi per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra ogni giorno su TIM Party per vincere una ebike E-Way Atala. Il pagamento della linea fissa e di quelle mobili avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Passa a TIM da PosteMobile anche senza portabilità con 5G

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro

Chi passa a TIM da Postemobile con o senza portabilità può accedere invece alle offerte 5G della famiglia TIM 5G Power. La tariffa base ha un costo di 14,99 euro al mese e include minuti e SMS illimitati e 50 GB. Con TIM Unica i Gigabyte diventano illimitati. Se acquistate l’offerta online il primo mese e l’attivazione sono offerti dall’operatore mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il piano comprende poi:

Accesso prioritario alla rete : garanzia del massimo delle performance anche in luoghi affollati o condizioni di traffico congestionato

: garanzia del massimo delle performance anche in luoghi affollati o condizioni di traffico congestionato Navigazione sicura con TIM Safe Web Plus : analisi delle potenziali minacce prima ancora di collegarsi a un sito, blocco di malware e phishing per tutti i dispositivi connessi alla rete, profili di sicurezza personalizzati per ogni membro della famiglia, Parental control e report mensile sugli attacchi sventati

con : analisi delle potenziali minacce prima ancora di collegarsi a un sito, blocco di malware e phishing per tutti i dispositivi connessi alla rete, profili di sicurezza personalizzati per ogni membro della famiglia, Parental control e report mensile sugli attacchi sventati 3 mesi di Google One Try&Buy (poi 1,99 euro al mese) per salvare foto, video e documenti nella qualità originale sul cloud. L’abbonamento può essere condiviso con altre 5 persone



Chi passa a TIM da Postemobile può anche abbinare alla nuova SIM l’acquisto di uno smartphone a rate. L’operatore in questo caso richiede una permanenza minima di 24 mesi ma nessun anticipo. La consegna è gratuita. In caso di recesso anticipato entro 14 giorni dal ricevimento dell’ordine si potrà restituire il dispositivo senza spese aggiuntive tramite raccomandata. Dopo 14 giorni o se passate a un altro gestore dovrete corrispondere le rate residue a TIM in un’unica soluzione o continuando con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento.

Passa a TIM da PosteMobile: le offerte per i giovani

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM

200 minuti verso tutti

200 SMS 10 GB per navigare in 4G 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) o 69 euro per 12 mesi

TIM ha incluso nel suo listino di offerte anche proposte ad hoc per i giovani. Chi passa a TIM da Postemobile può quindi facilmente trovare il piano mobile giusto per i propri figli. TIM Young, ad esempio, prevede minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G che diventano illimitati se avete la rete fissa di TIM a casa a 9,99 euro al mese. E’ inoltre possibile utilizzare chat e social, ascoltare musica e seguire le lezioni sulle app di e-learning per 3 mesi senza consumare traffico dati. La tariffa può poi essere ulteriormente personalizzata con:

Raddoppio dei Gigabyte a 99 cent al mese

a 99 cent al mese TIM One Number a 99 cent al mese per utilizzare lo stesso numero su telefono e smartwatch nella variante Cellular (ovvero che si connette a Internet senza associarlo a un cellulare)

a 99 cent al mese per utilizzare lo stesso numero su telefono e smartwatch nella variante Cellular (ovvero che si connette a Internet senza associarlo a un cellulare) TIMGAMES a 5 euro al mese per giocare a oltre 200 giochi su console, TV e dispositivi mobili con salvataggio nel cloud. Il catalogo si aggiorna ogni mese e utilizzando la piattaforma sotto rete TIM non si consumano i Gigabyte inclusi nel piano

a 5 euro al mese per giocare a oltre 200 giochi su console, TV e dispositivi mobili con salvataggio nel cloud. Il catalogo si aggiorna ogni mese e utilizzando la piattaforma sotto rete TIM non si consumano i Gigabyte inclusi nel piano 100 GB su Google One a 1,99 euro al mese



Il primo mese è sempre gratuito acquistandola online così come l’attivazione. La SIM costa invece 25 euro con 20 euro di traffico incluso online o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio.

Passa a TIM da PosteMobile per i già clienti fisso

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa può anche trovare tre differenti offerte dedicate. TIM Premium Famiglia, ad esempio, prevede minuti e SMS illimitati più 5 GB al mese che diventano illimitati con TIM Unica al prezzo di 9,99 euro. Il primo mese è gratuito con attivazione online.



Per quanto riguarda Supergiga Pack Famiglia, scaduti i 300 GB inclusi per 3 mesi, il piano si rinnova con 5 GB a 5,99 euro al mese. Per tutte le offerte l’attivazione è gratuita sottoscrivendole online mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In negozio invece il prezzo è di 10 euro con 1 cent di traffico incluso. Se vi serve un modem Wi-Fi 4G o volete acquistare una TIM Cam potete trovarle in tutti negozi dell’operatore rispettivamente al prezzo scontato di 29,99 euro e 19,99 euro.

Passa a TIM da PosteMobile: le offerte solo dati

Gigabyte Costo mensile Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Le offerte Internet mobile di TIM permettono di avere una SIM per navigare come da fisso anche fuori casa con una chiavetta Internet o modem Wi-Fi portatile. Le tariffe Supergiga includono anche 3 mesi di Google One mentre con Internet 100 GB o 200 GB si può condividere la connessione con altri due dispositivi per navigare sul web anche in contemporanea grazie a TIM MultiSIM. Per tutte le offerte solo dati l’attivazione è gratuita acquistandole online e la SIM ha un prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In negozio invece il costo è di 10 euro con 1 cent di traffico incluso. Anche in questo caso è previsto uno sconto per l’acquisto in tutti i punti vendita autorizzati da TIM di modem Wi-Fi 4G o TIM Cam.