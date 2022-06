Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Power 20 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Chi passa a TIM questo mese dovrebbe seriamente valutare l’idea di scegliere un’offerta smartphone incluso. L’operatore ha infatti predisposto una serie di promozioni molto interessanti per chi vuole acquistare uno telefono a rate al giusto prezzo. Chi sceglie il finanziamento con TIM, ad esempio, può godersi il suo nuovo cellulare per tutta l’estate e cominciare a pagarlo solo a settembre.

Passa a TIM con telefono incluso

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 25 GB in 5G e Giga illimitati per alcune app primo mese gratuito, poi 11,99 euro

Chi passa a TIM può acquistare un telefono senza registrarsi su MyTIM con pagamento in un’unica soluzione o rate senza anticipo abbinandolo a uno dei tanti piani mobile dell’operatore. Tra le migliori proposte di TIM troviamo TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con navigazione prioritaria in 5G, che garantisce il massimo delle prestazioni di rete anche quando il traffico risulta congestionato o ci sono più dispositivi collegati. Il primo mese è offerto da TIM con attivazione online, poi la tariffa si rinnova a 14,99 euro al mese. Chiunque può attivarla, a prescindere dall’operatore di provenienza o se richiede o meno la portabilità del numero di telefono.

Nel piano sono compresi anche:

TIM Safe Web Plus – la piattaforma di sicurezza protegge tutti i dispositivi collegati alla rete dalle principali minacce sul web e controlla se un sito è sicuro prima ancora che sia completato il collegamento. Con il Parental Control si possono impostare profili di protezione personalizzati per ogni membro della famiglia. Ogni mese si riceve un report dettagliato sulle minacce bloccate

– la piattaforma di sicurezza protegge tutti i dispositivi collegati alla rete dalle principali minacce sul web e controlla se un sito è sicuro prima ancora che sia completato il collegamento. Con il Parental Control si possono impostare profili di protezione personalizzati per ogni membro della famiglia. Ogni mese si riceve un report dettagliato sulle minacce bloccate 100 GB di Google One Try&Buy inclusi per 3 mesi – spazio di archiviazione nel cloud per salvare foto, video e documenti nella qualità originale. L’account si può condividere con fino a cinque persone e i file sono sempre accessibili anche da mobile

Attiva TIM 5G Power Smart »

TIM Young è invece disponibile solo agli under 25 e include minuti e SMS illimitati e 25 GB con primo mese gratuito, poi l’offerta si rinnova a 11,99 euro al mese. Con questa tariffa si hanno anche:

TIMMUSIC con il suo catalogo di oltre 50 milioni di brani senza pubblicità da ascoltare online senza consumare traffico dati e offline con la possibilità di creare delle playlist

con il suo catalogo di oltre 50 milioni di brani senza pubblicità da ascoltare online senza consumare traffico dati e offline con la possibilità di creare delle playlist Giga illimitati per le app di chat, social musica e per 3 mesi di meeting

E’ poi possibile arricchirla ulteriormente con:

Raddoppio dei Giga a 99 cent al mese

a 99 cent al mese 100 GB di Google One a 1,99 euro al mese

a 1,99 euro al mese TIM One Number per utilizzare lo stesso numero di telefono su cellulare smartwatch a 99 cent al mese

per utilizzare lo stesso numero di telefono su cellulare smartwatch a 99 cent al mese TIM GAMES per giocare su mobile a oltre 200 titoli senza consumare traffico dati sotto rete TIM a 5 euro al mese

Attiva TIM Young 5G »

Tutte le offerte sopra descritte consentono la navigazione su rete 5G fino a 2 Gigabit al secondo in download. La rete di TIM, che stando alle ultime rilevazioni di Ookla è la migliore per velocità in Italia, oggi raggiunge con l’ultimo standard per reti mobili tutte le grandi città italiane, diversi Comuni medio/piccole e località turistiche di mare e montagna in tutto il Paese. L’attivazione è gratuita con acquisto online mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In negozio, invece, il prezzo è di 10 euro con 1 cent di traffico incluso.

Chi passa a TIM per il mobile ma è già cliente dell’operatore per la rete fissa può inoltre attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese senza costi aggiuntivi Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa), TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra ogni giorno per vincere con TIM Party una ebike E-WAY Atala. In questo caso il pagamento avviene con domiciliazione grazie a TIM Ricarica Automatica.

Chi passa a TIM può associare al proprio piano l’acquisto a rate senza anticipo dei seguenti modelli di smartphone:

Apple

iPhone 13 Pro Max – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 Pro – 38 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone SE – 17 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

iPhone 12 Mini – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 5G – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22+ 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy A52 (offerta WOW) – 8 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A22 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 40 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S21+ 5G – 37 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G + Watch4 Classic – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G + Watch4 Classic – 45 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Xiaomi

Xiaomi Redmi 10 2022 – 6 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 6 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi Redmi 10C – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 9 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi 12 5G – 22 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi 12 Pro 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 16 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Find X5 Pro 5G – 40 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Find X5 5G – 32 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Reno6 5G – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO A16s – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno 6 Pro 5G – 22 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei

Huawei Nova 9 – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei Nova 9 SE – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor

HONOR 50 5G – 7 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

VIVO

VIVO Y72 5G – 7 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 8 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

VIVO Y01 (esclusiva TIM) – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 18 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

TCL

TCL 20R 5G – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 30 SE – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 306 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme C31 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 9 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Motorola Edge30 – 18 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile.

Le offerte WOW prevedono spedizione gratuita, garanzia per 24 mesi e pagamento sicuro. Con la promo estate invece fino al 30/6/22 chi acquista il telefono con finanziamento TIMFin con TAEG 0% (clienti da 6 mesi e vincolo di 30 mesi) inizia a pagarlo da settembre. Il pagamento avviene solo con carta di credito (no debito o prepagata) ed è necessario avere un account SPID o copia digitale fronte/retro di documento di riconoscimento e tessera sanitaria.

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa o addebito automatico su conto corrente bancario (RID)

La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine seguendo le istruzioni indicate nella mail inviata dall’operatore alla conclusione della fasa di acquisto. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online. A corriere andrà presentato un documento d’identità per effettuare il ritiro.

E’ possibile recedere dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione del dispositivo restituendolo integro e con tutti gli accessori e nella confezione originale tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo TIM S.p.A. c/o SDA Reverse – Interporto di Bologna – DC24 – SAN GIORGIO DI PIANO 40016 BO