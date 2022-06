La promozione Special Week di Sk y continua fino al prossimo 26 giugno garantendo uno sconto sul pacchetto Cinema per tutti i nuovi clienti oltre ad un regalo esclusivo. Per chi attiva un nuovo abbonamento con Sky, infatti, c'è in regalo un E-Scooter V25 VIVO , un monopattino elettrico ideale per i piccoli spostamenti quotidiani. Ecco i dettagli dell'offerta.

Sky TV + Cinema: prezzo scontato e monopattino elettrico in regalo per la Special Week

Sky lancia una nuova offerta Special Week. Fino al prossimo 26 giugno è possibile attivare a prezzo scontato l’offerta Sky TV + Sky Cinema che consente l’accesso a tutto l’intrattenimento ed il cinema di Sky con condizioni molto agevolate. Per i nuovi clienti, inoltre, c’è in regalo il monopattino elettrico E-Scooter V25 VIVO dal valore commerciale di 449 euro. Da notare, inoltre, che l’offerta è anche personalizzabile con l’aggiunta di Netflix e dell’offerta sportiva di Sky.

Sky TV + Sky Cinema: ecco l’offerta della Special Week

SKY SPECIAL WEEK I DETTAGLI DELL’OFFERTA Sky TV + Sky Cinema 24,90 euro al mese per 18 mesi

monopattino elettrico E-Scooter V25 VIVO in regalo Netflix (piano Standard) +5 euro al mese Calcio +5 euro al mese Sport +16 euro al mese

La nuova promozione è davvero da non perdere. Sky mette a disposizione, per la Special Week che terminerà il 26 giugno, un’offerta super conveniente. Per i nuovi clienti è disponibile il seguente pacchetto:

Sky TV con tutto l’intrattenimento del catalogo Sky, le Serie TV e gli Show di Sky

con tutto l’intrattenimento del catalogo Sky, le Serie TV e gli Show di Sky Sky Cinema con tanti canali dedicati al mondo del cinema ed un ricco catalogo di film da guardare on demand

con tanti canali dedicati al mondo del cinema ed un ricco catalogo di film da guardare on demand Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet o PC

per accedere ai contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet o PC il monopattino elettrico E-Scooter V25 VIVO (dal valore commerciale di 449 euro) in regalo

La nuova offerta Sky TV + Sky Cinema presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà alle condizioni del listino Sky Open. L’utente avrà la possibilità di passare ad una nuova offerta più conveniente oppure di disattivare l’abbonamento, senza vincoli di alcun tipo. È previsto un contributo di 9 euro (per Sky Q via Internet) oppure 29 euro (Sky Q via Satellite)

La nuova offerta della Special Week di Sky è, inoltre, personalizzabile con:

Netflix (piano Standard) al costo di 5 euro in più al mese

(piano Standard) al costo di 5 euro in più al mese Sky Calcio (per seguire la Serie A e i campionati esteri) al costo di 5 euro in più al mese

(per seguire la Serie A e i campionati esteri) al costo di 5 euro in più al mese Sky Sport (per la Champions League, la Formula 1 e tutta l’offerta sportiva di Sky) al costo di 16 euro in più al mese

(per la Champions League, la Formula 1 e tutta l’offerta sportiva di Sky) al costo di 16 euro in più al mese Sky Kids al costo di 5 euro in più al mese

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Da notare che per personalizzare l’offerta è sufficiente scegliere il tipo di abbonamento da attivare (Sky Q via Internet o via Satellite) e poi scegliere Modifica Offerta per aggiungere tutte le opzioni desiderate e arricchire il proprio abbonamento. C’è tempo fino al prossimo 26 giugno per attivare la promozione.

Scopri Sky TV + Sky Cinema»

Da notare che l’offerta è disponibile anche per i già clienti Sky. In questo caso, è sufficiente chiamare al numero 06 7762 per scoprire le modalità di attivazione dell’offerta Sky Smart della Special Week.

Le altre offerte della Special Week di Sky: fibra con attivazione gratuita

SKY SPECIAL WEEK – FIBRA I DETTAGLI DELL’OFFERTA Sky WiFi linea telefonica e connessione FTTH fino a 1000 Mega

24,90 euro al mese per 18 mesi

attivazione e modem Wi-Fi gratis

Prova Sky Q a 9 euro per 30 giorni

Da notare che la Special Week di Sky include anche un’offerta flash dedicata alla fibra ottica di Sky WiFi. L’offerta in questione presenta:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download oppure tramite FTTC fino a 200 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH con in download oppure tramite FTTC fino a 200 Mega in download attivazione gratuita invece di 29 euro

modem Wi-Fi gratis

Sky WiFi presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. È possibile aggiungere all’abbonamento anche la promozione Prova Sky Q che, al costo di 9 euro, consente di provare tutta l’offerta TV di Sky (con i pacchetti TV, Cinema, Sport e Calcio oltre che con Netflix) per 30 giorni e senza vincoli di rinnovo di alcun tipo. Per attivare l’offerta in questione è possibile seguire il link qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 19 giugno per attivare l’offerta.

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »