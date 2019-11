Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Novembre 2019

Kena Mobile lancia il guanto di sfida non solo al suo diretto concorrente Iliad ma anche a tutti i grandi operatori di telefonia mobile. Il gestore virtuale low cost di Tim punta agli utenti del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) con una tariffa più ricca e conveniente e ha rivisto la sua tariffa aperta a tutti per renderla ancora più attraente. Inoltre, il passaggio al nuovo operatore è completamente indolore in quanto non è previsto né il costo per l’attivazione né quello per l’acquisto della SIM. Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte di Kena per i nuovi clienti:

Le offerte di Kena Mobile per i nuovi clienti

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese ed è valida per chi attiva una nuova linea Kena o effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 MB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

3. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

4. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

Come ritirare la SIM di Kena

Kena offre due modalità per il ritiro della SIM. La prima prevede l’acquisto online della tariffa inserendo i propri dati anagrafici e il ritiro presso una tabaccheria convenzionata con Banca 5. Per mettersi in tasca la SIM servono un documento d’identità, codice fiscale e il QR Code presente sulla email inviata dall’operatore. Il pagamento può essere effettuato direttamente in loco mentre l’attivazione avverrà nell’arco delle 24 ore successive. Per trovare la tabaccheria Banca 5 più vicina si può utilizzare la mappa interattiva presente sul sito dell’azienda. Basta inserire il proprio indirizzo per visualizzare i punti vendita in cui è possibile effettuare il ritiro della SIM.

In alternativa, è possibile acquistare online la promozione e ricevere la SIM direttamente nella cassetta delle lettere di casa. Non c’è nemmeno bisogno di concordare un appuntamento con il corriere. Solitamente la consegna avviene nell’arco di 3-9 giorni dalla conferma di pagamento. L’attivazione avviene tramite video chiamata guidata con un tecnico di Kena su smartphone, tablat o PC. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Si può scegliere l’orario che si preferisce, senza prenotazione. Il check-in ha una durata media di 10 minuti.

I vantaggi di passare a Kena per i clienti Iliad

Oggi passare a Kena arrivando da Iliad è diventato ancora più conveniente. L’operatore low cost di Tim non solo non richiede alcuna spesa per l’attivazione delle sue tariffe ma non pretende alcun esborso anche per l’acquisto della SIM Kena. I clienti del gestore francese sono anche tra i pochi a poter sottoscrivere le offerte più economiche del MVNO italiano come Kena 5,99 e Kena 8,99. La prima sotto vari aspetti è più conveniente di Giga 50 di Iliad.

Kena 5,99 offre minuti ed SMS illimitati e 70 Gigabyte di traffico per navigare su Internet e accedere alle app in mobilità al costo di 5,99 euro al mese. Giga 50, invece, permette di accedere a meno traffico dati (50 GB) e l’addebito mensile è più alto (7,99 euro al mese).

Le offerte di Kena inoltre integrano tutti i principali servizi di base richiesti dagli utenti come segreteria telefonica, app per la gestione del piano, modalità Hotspot, etc. Anche il MVNO di Tim così come Iliad ha poi fatto della trasparenza il suo punto di forza. Le tariffe possono essere poi ulteriormente arricchite con opzioni che aggiungono minuti, SMS, Gigabyte o per continuare a navigare quando il traffico dati incluso nel piano è esaurito. Con Giga Amico, invece, è possibile condividere parte dei propri Gigabyte con un altro numero Kena. Nello specifico è possibile trasferire 2 GB al costo di 2 euro. L’amico avrà 7 giorni per consumare il traffico regalato.

Un altro importante vantaggio nel passare da Iliad a Kena sta nella copertura. L’operatore francese da qualche tempo a questa parte è stato criticato per i tanti disservizi occorsi alla sua rete in varie zone d’Italia. Inoltre, la sua copertura 4G e 4G+ è carente in Sardegna, Calabria, Basilicata, arco alpino e nelle zone centrali della Penisola. Kena invece può contare sull’efficiente e capillare rete di Tim, che oggi raggiunge 7.520 Comuni su 7.815, ovvero più del 99% della popolazione. La copertura in 3G arriva al 96% e il 2G al 99,8%. La reattività della rete, ovvero il tempo necessario ad aprire un sito web o connettersi al proprio interlocutore quando si chiama, è di appena 37.7 secondi.

C’è però un lato negativo. I clienti Iliad possono navigare fino a grazie al 4G+ mentre Kena dispone della tecnologia 4G Basic, che garantisce una velocità massima di 30 Megabit al secondo in download e upload.

I vantaggi di passare a Kena per i clienti di Tim, Vodafone, Wind e Tre

Chi arriva da Tim, Vodafone, Wind e Tre può solamente sottoscrivere Kena 13,99, ovvero l’offerta più costosa sul listino del MVNO. Si tratta comunque di una proposta mediamente più economica rispetto a quelle dei principali provider (soprattutto Tim e Vodafone). Chi arriva da questi operatori dovrà accontentarsi di navigare ad una velocità ridotta ma può consolarsi col fatto di non avere alcun vincolo o costo extra da affrontare. Kena infatti consente di recedere dal contratto in ogni momento senza penali o spese ulteriori.