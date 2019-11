Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Novembre 2019

Vodafone per questo mese di novembre si è impegnata ad ampliare la sua base di utenti di telefonia mobile con nuove offerte con Gigabyte illimitati per navigare su Internet e accedere alle proprie app preferite su smartphone e tablet. La nuova linea di offerte si chiama Infinito ed include anche l’opzione 5G per navigare sul web al massimo della velocità oggi disponibile. Di seguito sono illustrate nel dettaglio tutte le proposte dell’operatore britannico dedicate ai nuovi clienti:

Le offerte Vodafone di novembre per i nuovi clienti

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

Acquistando una delle offerte sopracitate online si può ricevere la SIM o lo smartphone associato al piano gratuitamente e direttamente a domicilio nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. L’utente ha la possibilità di seguire in ogni momento il suo ordine tramite la pagina dedicata tracking.vodafone.it. E’ sufficiente inserire il numero di pratica associata al prodotto che viene comunicato tramite email o SMS.

Vodafone consente di esercitare il diritto di recesso gratuitamente entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. In questo caso l’utente è tenuto a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali presenti nella confezione come auricolari, caricabatterie, etc. Inoltre, il codice IMEI riportato sul telefono deve necessariamente corrispondere a quello apposto alla confezione.

I vantaggi di passare a Vodafone

Il primo vantaggio nel passare a Vodafone è rappresentato dall’ampia varietà di tariffe tra cui scegliere. Con la nuova famiglia di offerte Infinito, l’operatore in rosso ha pensato a quegli utenti che vogliono navigare su Internet senza limiti, guardare video, film e serie TV sullo schermo dello smartphone, ascoltare musica e anche giocare online. Queste nuove proposte non solo hanno Giga illimitati ma includono anche servizi specifici per l’intrattenimento come lo sport di Sky Sport Mix e le serie TV e programmi di Sky grazie al ticket di NOW TV Mobile. Nel pacchetto è anche compreso un abbonamento al servizio di streaming musicale TIDAL.

Chi invece cerca un compromesso tra addebito mensile e quantità di traffico voce e dati disponibile può scegliere tra le offerte della famiglia RED Unlimited o alla classica Unlimited X4 Pro. L’azienda ha anche pensato ad offerte ad hoc per specifiche categorie di utenti. Shake it Easy è stata strutturata per assecondare le esigente di comunicare online dei giovani mentre Vodafone Facile è pensata per i clienti più maturi.

Ad eccezione di Unlimited X4 Pro, tutte le offerte sopracitate includono gratuitamente l’opzione per navigare in 5G. Chi preferisce altre tariffe può comunque sfruttare il nuovo standard di comunicazione mobile sottoscrivendo l’opzione al costo di 5 euro al mese ma con i primi 30 giorni in promozione gratuita.

Vodafone infatti è attualmente l’unico operatore insieme a Tim a poter consentire la navigazione in 5G. La Giga Network 5G oggi è disponibile nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. Anche alcune aree dell’hinterland milanese sono comunque già raggiunte dal segnale. L’obiettivo dell’azienda è comunque di arrivare a coprire 100 città italiane nel più breve tempo possibile.

La tecnologia di Vodafone grazie all’hedge computing ha portato il tempo di reazione della rete sotto i 10 ms per navigare e utilizzare le app in tempo reale. Il 5G permette poi di accedere ad un sito o servizio online con una velocità 4 volte superiore al 4.5G e l’obiettivo è quello di arrivare fino a 10 Gigabit al secondo nei prossimi anni. La Giga Network 5G permette di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente e di godere delle migliori performance della rete anche nei luoghi più affollati. Inoltre, la virtualizzazione sempre più integrata consente di condividere foto, guardare video, telefonare e navigare potendo contare su una connessione stabile anche in movimento e con traffico congestionato.

Parlando di chiamate, il tempo di attesa è stato ulteriormente ridotto e la qualità del suono percepita è migliorata del 50% anche in ambienti particolarmente rumorosi. Vodafone ha poi lavorato molto sul lato sicurezza. La tecnologia Secure Control ha bloccato 3 miliardi di malware in un anno e 44 milioni di virus. L’implementazione della crittografia end-to-end nelle app grazie all’edge computing ha inoltre reso ancora più protetta la privacy dei dati di tutta la famiglia.

Non bisogna poi dimenticare che la maggior parte delle offerte di Vodafone è disponibile anche nella modalità telefono incluso. L’utente può quindi associare al piano telefonico anche l’acquisto a rate di uno smartphone di gamma. L’operatore permette di scegliere tra i migliori modelli dei band più apprezzati dagli utenti come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. Inoltre, Vodafone è l’unico insieme a Tim a permette di acquistare anche telefoni con supporto 5G integrato.

Infine, il provider del Regno Unito consente di gestire ogni dettaglio della propria offerta (minuti, SMS E Giga consumati, promozioni attive, cambio di piano, disattivazione di servizi aggiuntivi, etc) grazie alla sua app My Vodafone e offre sconti, promozioni e tanti vantaggi con il programma Vodafone Happy.