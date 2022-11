Passa a Kena da Vodafone, TIM, Iliad e WindTre: le offerte di Novembre 2022

Passa a Kena a novembre per avere minuti illimitati e fino a 160 GB a 60 Mbps a meno di 7 euro al mese. Scopri le offerte per i diversi operatori

Kena Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di TIM e si distingue per offerte senza vincoli né costi nascosti. Il gestore oggi raggiunge il 99% della popolazione italiana in 4G con una velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. La sua rete integra poi la tecnologia VoLTE per chiamate di alta qualità anche quando il traffico è elevato o sono connessi più dispositivi nello stesso momento. Chi passa a Kena può facilmente gestire la sua tariffa tramite l’app MyKena e verificare consumi e credito residuo o gestire le deviazioni di chiamata, i messaggi in segreteria e le opzioni attive sulla SIM.

Se in seguito volete cambiare offerta e passare a una promozione con più Giga è possibile farlo gratis dall’Area MyKena o app MyKena cliccando sull’apposito tasto Cambio offerta o chiamando il servizio clienti 181 con l’aiuto dell’operatore o il self care al 40181 seguendo la voce guida. Fino al passaggio definitivo continuerete ad utilizzare la vostra attuale offerta ma è anche possibile annuale l’operazione quando si vuole se intendete ritornare sui vostri passi.

Passa a Kena da Iliad a novembre 2022

Le offerte Kena per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 6,99 130GB minuti illimitati e 500 SMS 130 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 6,99 euro per sempre Kena 7,99 150 Giga minuti illimitati e 500 SMS 150 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 7,99 euro per sempre Kena 4,99 minuti illimitati e 500 SMS 1 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 4,99 euro per sempre

Chi passa a Kena da Iliad ha la possibilità di attivare le tariffe più economiche dell’operatore low cost ma deve obbligatoriamente richiedere la portabilità al nuovo gestore. Il trasferimento del numero avverrà gratuitamente entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Kena 4,99 con minuti illimitati, 500 SMS e 1 GB in 4G utilizzabile anche in roaming in Ue a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite

con minuti illimitati, 500 SMS e utilizzabile anche in roaming in Ue a per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite Kena 6,99 130GB con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 6 GB

Attiva Kena 6,99 130GB »

Kena 7,99 150 Giga con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 1,99 euro mentre la SIM e consegna sono gratuite. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 7 GB

Attiva Kena 7,99 150 Giga »

Passa a Kena da Vodafone, TIM o WindTre a novembre 2022

Le offerte Kena per i clienti di Vodafone, TIM e WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 11,99 100GB Gold minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 11,99 euro per sempre

Chi passa a Kena da Vodafone, TIM o WindTre ha una sola tariffa che può attivare se vuole mantenere il proprio numero di telefono. Il rapporto qualità prezzo proposto dall’operatore low cost è comunque leggermente migliore rispetto alla media di quello previsto dai tre grandi marchi del settore. L’unico lato negativo è chi passa a Kena deve rinunciare qualcosa in termini di velocità di navigazione, comunque più che sufficiente per qualsiasi attività online, dalle chat ai social, passando dall’home banking alla lettura delle email fino alla visione di video in qualità standard.

Kena 11,99 100 GB Gold con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 11,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 10 GB.

Attiva Kena 11,99 100 GB Gold»

Passa a Kena con un nuovo numero a novembre 2022

Offerte Kena senza portabilità Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 7,99 100GB Nuovi Numeri minuti illimitati e 100 SMS 1o0 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro per sempre Kena 9,99 200GB Nuovi Numeri Plus minuti illimitati e 100 SMS 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 9,99 euro per sempre

Chi passa a Kena da qualsiasi operatore può anche scegliere di non richiedere la portabilità ma di acquistare una SIM con un nuovo numero. In questo caso è possibile attivare due tariffe:

Kena 7,99 Nuovi Numeri con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 6,99 euro mentre SIM e consegna sono gratuite. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 7 GB.

Attiva Kena 7,99 100GB Nuovi Numeri »

Kena 9,99 Nuovi Numeri minuti illimitati, 1000 SMS e 200 GB in 4G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 8,5 GB.

Attiva Kena 9,99 200GB Nuovi Numeri Plus »

Passa a Kena: servizi aggiuntivi, opzioni e offerta intrattenimento

Opzioni aggiuntive di novembre Servizi inclusi Costo mensile Opzione Kena Full 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB 6 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico SOS 48 Ore 1 GB per 48 ore 99 cent per 48 ore SOS Week 10 GB per 7 giorni 2,99 euro per 7 giorni SOS 15 Giorni 30 GB per 15 giorni 3,99 euro per 15 giorni SOS Mese 50 GB per 30 giorni 4,99 euro per 30 giorni Opzione 100 minuti 100 minuti 1 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico Opzione 100 SMS 100 SMS 2 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico

Chi passa a Kena ma non è pienamente soddisfatto della sua offerta o ha esaurito i Giga e necessita di ulteriore traffico dati può scegliere tra diverse opzioni per avere un surplus di minuti, SMS o traffico dati. L’operatore inoltre consente di abbinare alla SIM anche un’offerta dedicata all’intrattenimento che include:

TIMVISION con film, serie TV, produzioni originali e cartoni animati oltre a Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana

DAZN con tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, boxe, NFL, sci, ciclismo e altri sport

Infinity+ con 104 partite della Champions League, film, serie TV e altri contenuti anche in 4K

1 GB di traffico Internet 4G a scatti anticipati di 1 KB

Kena TIMVISION costa 29,99 euro al mese senza vincoli e prevede la visione su due dispositivi in contemporanea. L’offerta è disponibile solo per chi acquista una nuova SIM e non prevede attivazione.

Chi passa a Kena può poi accedere a diversi servizi dedicati come Giga Amico o Porta un amico in Kena. Il primo permette di regalare 1 GB di traffico a un altro numero Kena che potrà utilizzare entro 7 giorni. Il secondo invece consente di ricevere un bonus di 5 euro sul credito residuo per ogni persona che passa a Kena tra i propri conoscenti. E’ possibile registrare fino a 10 utenti e ricevere un bonus massimo di 50 euro.

Passa a Kena: come attivare le offerte online

Come passare a Kena Mobile I passi da seguire Acquistare l’offerta online sul sito

dall’app Kena

chiamando l’assistenza clienti 181 Consegna della SIM via Poste Italiane in 3-9 giorni direttamente nella buca delle lettere

via corriere con appuntamento

ritirandola personalmente nelle edicole convenzionate Mooney Attivazione della SIM Kena Check-in quando si vuole dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14

Chi passa a Kena può attivare comodamente la sua nuova offerta online sul sito dell’operatore seguendo la procedura di registrazione. In alternativa potete utilizzare l’app Kena, disponibile gratuitamente al download per iOS e Android, o chiamando l’assistenza clienti al 181 sempre senza costi. Il pagamento avviene con carta di credito, Postepay o PayPal. Kena consegna gratuitamente la SIM in 3-9 giorni lavorativi tramite posta e imbucandola direttamente nella cassetta delle lettere. Si può anche chiedere la spedizione via corriere ma prima si dovrà fissare un appuntamento. Per ritirare la SIM si dovrà presentare un documento d’identità e fornire al corriere anche una copia fronte/retro. Con questo tipo di spedizione si può pagare anche con contrassegno.

E’ possibile anche ritirare la SIM in prima persona nelle tabaccherie convenzionate con Mooney presentando il codice fiscale, un documento d’identità e il codice QR ricevuto via email dall’operatore. Con questa modalità si può pagare anche in contanti. Potete trovare l’edicola più vicina in cui effettuare il ritiro nella sezione Negozi sul sito di Kena.

Per attivare l’offerta si dovrà poi effettuare il Kena Check-in. La procedura è necessaria per permettere al gestore low cost di verificare l’identità dell’intestatario della SIM e prevede una telefonata guidata con un operatore e la firma elettronica delle condizioni contrattuali giù accettate durante la fase di acquisto online. Il Kena Check-in si può effettuare quando si vuole cliccando sul link presente nella mail di spedizione della SIM o nella sezione dedicata sul sito. Per l’identificazione servono un documento di riconoscimento, la nuova SIM di Kena e quella del proprio attuale operatore se si è richiesta la portabilità. Inoltre servono un uno smartphone o PC dotato di cam con connessione Internet attiva (mobile o Wi-Fi) e il numero d’ordine presente nella mail di conferma. Non serve prenotazione, si può effettuare il check.in nell’orario che si preferisce dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. In tutto serviranno meno di 10 minuti.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti al 181 gratuitamente da fisso e dal proprio numero da lunedì alla domenica dalle 8 alle 22.