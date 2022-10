Offerte TIM nuovi clienti: le migliori promo di Ottobre 2022

TIM anche questo ottobre cerca di avvicinare nuovi clienti con le sue offerte di telefonia mobile con inclusa la navigazione 5G alla massima velocità, assistenza dedicata e tanti servizi aggiuntivi. Le offerte TIM nuovi clienti sono particolarmente vantaggiose per diversi motivi. L’operatore infatti propone condizioni agevolate per coloro che arrivano da altri gestori o acquistano una SIM con un nuovo numero.

Offerte TIM nuovi clienti di ottobre 2022

Offerte TIM nuovi clienti Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Num. 1 TIM WONDER Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro Num. 2 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Num. 3 TIM Young (solo Under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Num. 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online) primo mese gratuito, poi 14,99 euro Num. 5 TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online) primo mese gratuito, poi 19,99 euro Num. 6 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Ci sono tantissime offerte TIM nuovi clienti con servizi inclusi differenti per soddisfare le esigenze di tutte le possibili categorie di utenti. Non solo, il primo mese e attivazione sono gratuiti se si sceglie di acquistare le tariffe sul sito. La SIM invece costa 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso.

Le proposte più economiche sono quelle riservate a chi richiede la portabilità da operatori come Iliad o alcuni gestori virtuali come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce. Il trasferimento del numero viene effettuato gratis da TIM entro 3 giorni lavorativi. Queste offerte si possono però attivare solo online:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Con TIM Unica i Giga diventano illimitati

TIM Wonder Six »

2. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Con TIM Unica i Giga diventano illimitati

TIM Wonder Five »

Con la promo 5G On al prezzo di 5 euro al mese potete avere navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download o 5G fino a 2 Gbps in download.

Tutte le altre offerte TIM nuovi clienti possono essere acquistate da chiunque, a prescindere dall’operatore di provenienza, anche senza portabilità. Si parla di tariffe con navigazione 5G inclusa alla massima velocità grazie al Vero 5G. La rete di TIM, tra le più efficienti e diffuse capillarmente sul territorio, permette prestazioni anche cinque volte superiori rispetto alla tecnologia precedente e grazie alla bassa latenza offre il massimo delle qualità per servizi come streaming e gaming online.

3. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 9,99 euro al mese. In Unione Europea si hanno disponibili in roaming fino a 9 GB. La tariffa è riservata agli Under 25 e include traffico illimitato per ascoltare musica su TIMMUSIC senza pubblicità e anche offline. E’ inoltre possibile personalizzarla scegliendo tra le seguenti opzioni:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone o smartwatch a 99 cent al mese

Attiva TIM Young »

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. In Unione Europea si hanno disponibili in roaming fino a 13 GB. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi per il backup di foto, video e documenti nella qualità originale e condividere l’account fino a cinque persone (il servizio poi si rinnova a 1,99 euro al mese) oltre alla protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete e Parental Control per bloccare l’accesso a siti potenzialmente pericolosi per i minori e limitare la navigazione solo agli orari più consoni.

Con TIM Unica avete Giga illimitati e potete attivare una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart »

5. TIM 5G Power Top con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a 19,99 euro al mese. In Unione Europea si hanno disponibili in roaming fino a 17 GB. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus e la possibilità di contattare un team dedicato di esperti al 119 (dalle 8 alle 22, 7 giorni su 7) ed eventualmente richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo o in fattura con TIM Unica per ogni intervento di supporto che non vi ha pienamente soddisfatto.

Con TIM Unica avete Giga illimitati e potete attivare una seconda SIM con TIM 5G Power Top a 14,99 euro al mese.

6. TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a 39,99 euro al mese. In Unione Europea si hanno disponibili in roaming fino a 33 GB e nei Paesi extra Ue fino a 3 GB oltre a 250 minuti e 250 SMS. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata con servizio soddisfatti o rimborsati e TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch. Con TIM Unica potete attivare una seconda SIM con TIM 5G Power Unlimited a 29,99 euro al mese.

TIM Unica è l’offerta gratuita riserva ai clienti dell’operatore per mobile e fisso a condizione che si mantengano attive entrambe le linee contemporaneamente. La promozione include anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per il mobile e 10 badge in regalo per vincere un volo a Las Vegas o Los Angeles con TIM Party. TIM Unica prevede il pagamento con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

I clienti di TIM per il mobile che vogliono la fibra ottica hanno uno sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa se hanno attivato una tariffa da almeno 9,99 euro al mese. A queste condizioni si può quindi avere navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ e attivazione a 24,90 euro al mese.

Scopri qui tutte le offerte Internet casa di TIM »

Alle offerte TIM nuovi clienti è poi possibile abbinare anche un abbonamento a TIMVISION Gold per vedere tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League e i migliori match della Conference League oltre a Eurosport HD 1 e HD 2 e altri sport su DAZN, 104 partite di Champions League su Infinity+, i film, serie TV, produzioni originali e Discovery+ su TIMVISION con annesso TV box, Disney+ e Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e 6 mesi di Amazon Prime. Il pacchetto ha un costo di 45,99 euro al mese più 19,99 euro una tantum per l’attivazione, scontati a 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION Box.

Le offerte TIM nuovi clienti possono anche include uno smartphone a rate senza anticipo con pagamento su carta di credito e finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione). E’ previsto però un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. I clienti fisso possono anche decidere di addebitare le rate in bolletta. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere in circa 5-8 giorni lavorativi.

Offerte TIM nuovi clienti per chi ha già la linea fissa di ottobre 2022

Offerte TIM per i clienti mobile-fisso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Giga Power Famiglia non inclusi 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro TIM 5G Power Famiglia illimitati 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e vuole diventarlo anche per il mobile può scegliere tra alcune tariffe convergenti. Entrambe le offerte includono 5 GB in 5G che diventano però illimitati con l’attivazione gratuita di TIM Unica. Con TIM 5G Power Famiglia il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti acquistando l’offerta online. In entrambi i casi invece la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. TIM Giga Power Famiglia include anche uno sconto sull’acquisto nei negozi dell’operatore di un modem Wi-Fi portatile (a partire da 29,99 euro) o di una TIM Cam a 3 euro.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Offerte TIM nuovi clienti solo dati di ottobre 2022

Offerte Internet mobile di TIM Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power 50 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power 100 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi TIM Giga Power 500 (solo per under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Alcune offerte TIM nuovi clienti invece ben si adattano a sostituire la rete fissa in quanto includono solo traffico dati. Basta abbinargli una chiavetta Internet, tablet e modem Wi-Fi portatile. Al prezzo di partenza di 9,99 euro, ma con primo mese e attivazione gratuiti acquistando il piano online, si possono avere fino a 100 GB in 5G al mese.

Le tariffe Internet 100GB e Internet 200GB includono anche il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con un’altra SIM e navigare contemporaneamente su due terminali differenti. Tutte le promozioni poi permettono di acquistare un modem Wi-Fi portatile a partire da 29,99 euro nei negozi TIM.

« notizia precedente Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di ottobre 2022