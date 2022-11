Pensione dicembre 2022: quando arriva l’accredito

Dicembre è un mese importante per i pensionati : oltre al tradizionale assegno mensile riceveranno anche la tredicesima mensilità . La pensione si può ritirare in contanti in Posta, oppure riceverla sul conto corrente . Con SOStariffe.it ecco quali sono i migliori conti di novembre su cui accreditare la pensione.

Dopo l’ aumento del 2% di ottobre 2022 e l’anticipo del conguaglio dell’inflazione (lo 0,2%) da gennaio 2023 a novembre 2022 sancito dal decreto Aiuti bis, un adeguamento che si è sommato al bonus di 150 euro una tantum per i redditi fino a 20 mila euro lordi, anche dicembre 2022 è un mese nel quale i pensionati possono tirare un respiro di sollievo in quanto riceveranno insieme all’assegno mensile anche la tredicesima mensilità, anch’essa sarà rivalutata del 2,2%.

Inoltre i pensionati che non superano il trattamento minimo annuale pari 6.824,07 euro e con un reddito entro determinati limiti, a dicembre riceveranno anche l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, oltre alla tredicesima. C’è da notare che quest bonus non costituisce reddito e, pertanto, non è tassato.

Va ricordato che per i pensionati che preferiscono ritirare la pensione in contanti dovranno rivolgersi agli sportelli degli uffici postali. Mentre per quelli che hanno deciso per l’accredito sul conto corrente riceveranno direttamente l’importo sul conto sia esso in versione tradizionale oppure online. Con questi ultimi che sono i più convenienti per i risparmiatori in quanto spesso sono a zero spese o hanno canoni molto bassi.

Ma come trovare i migliori conti online di novembre 2022?

Pensioni dicembre 2022: questo il calendario dei pagamenti

Per i pensionati che hanno optato per l’accredito della pensione su un conto corrente, l’INPS accredita l’importo dell’assegno mensile il primo giorno lavorativo di ogni mese, nel caso di dicembre sarà giovedì 1° dicembre.

Per i pensionati che invece ritirano l’assegno della mensilità in un ufficio postale, riportiamo qui di seguito il calendario del pagamento delle pensioni previsto per dicembre 2022. Si tratta di una programmazione non ancora definitiva. In attesa della conferma ufficiale dell’INPS, come ogni mese la programmazione sarà scaglionata in base alla lettera iniziale del cognome.

CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI: DICEMBRE 2022 RITIRO IN BASE AL COGNOME Giovedì 1° dicembre Iniziali del cognome dalla A alla B Venerdì 2 dicembre Iniziali del cognome dalla C alla D Sabato 3 dicembre (solo mattina) Iniziali del cognome dalla E alla K Lunedì 5 dicembre Iniziali del cognome dalla L alla O Martedì 6 dicembre Iniziali del cognome dalla P alla R Mercoledì 7 dicembre Iniziali del cognome dalla S alla Z

Come evidenzia la tabella, i pagamenti delle pensioni, per chi non ha l’accredito della medesima sul conto corrente, sono suddivisi dall’INPS in 6 giorni consecutivi lavorativi, partendo dai cognomi che iniziano con la lettera A fino a quelli che terminano con la lettera Z, per evitare code e assembramenti agli uffici postali.

Conti correnti: le migliori offerte di Novembre 2022

CONTO E BANCA COSTO DEL CANONE CARATTERISTICHE 1 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito per sempre carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario gratuito

giroconti online gratuiti 2 Widiba Start di Banca Widiba canone annuale gratuito per il primo anno, poi canone di 3 euro al mese con possibilità di azzerarlo carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario gratuito

PEC e firma digitale incluse

deposito titoli gratuito 3 ControCorrente Semplice di IBL Banca canone annuo gratuito per sempre per questa versione con vincolo attivo o giacenza di 5 mila euro, per le altre 3 versioni solo i primi 6 mesi sono gratuiti carta di debito inclusa

interessi lordi del 2% fino al 30 giugno 2022 con apertura entro il 31 dicembre 2022

imposta di bollo per tutti il 2023 a carico della banca per apertura entro il 31 dicembre 2022

1 bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi commissione a 0,40 euro

Sono 3 i conti correnti online vantaggiosi a Novembre 2022 sui quali è possibile accreditare la pensione.

My Genius Green di UniCredit;

Widiba Start di Banca Widiba;

ControCorrente Semplice di IBL Banca.

Tutti e tre sono stati selezionati dal comparatore di SOStariffe.it in quanto risultati tra i prodotti bancari più convenienti sulla base del rapporto servizi offerti/canone.

My Genius Green di UniCredit

Accredito della pensione, cointestabile, canone annuo gratuito per sempre. Il conto corrente online My Genius Green di Unicredit è vantaggioso anche perché è 100% senza consumo di carta. Tanto che non c’è nessun documento cartaceo inviato ai clienti, né per l’operazione di apertura né per la successiva gestione. Non è dotato neanche del libretto degli assegni. Un prodotto bancario che risparmia la carta per l’ambiente. Fondamentale per l’utilizzo del conto è il servizio Banca Multicanale che offre gratuitamente la possibilità di operare sul conto tramite Internet, telefono e app.

My Genius Green ha anche le seguenti caratteristiche:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online; bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online gratis.

Per saperne di più dell’offerta di UniCredit, segui il link qui sotto:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Se lo si apre entro il 2 novembre 2022, il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba ha il canone gratuito il primo anno, poi dal secondo anno di pagheranno 3 euro al mese. Ma con possibilità di risparmiare 1 euro se si accredita la pensione o lo stipendio. Si tratta di un conto cointestabile, che è possibile aprire facilmente con un’operazione di pochi minuti e l’identificazione del nuovo cliente avviene tramite SPID o webcam. Detto che questo conto è sempre gratuito gli under 30, la banca digitale del Gruppo Montepaschi ha comunque messo a punto un pacchetto di sconti per ridurre al minimo la spesa del canone applicato dal secondo anno:

se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, si risparmia 1 euro ;

; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come per esempio fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile) e polizze assicurative, si pagano 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), si spende 1 euro in meno.

Quali sono le altre caratteristiche del conto Widiba Start? Esse sono le seguenti:

carta di debito inclusa con collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

inclusa con collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay; prelievi da sportello ATM gratuito in Italia con importo pari o superiore a 100 euro;

estratto conto digitale gratuito;

deposito titoli incluso;

pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL gratuiti;

PEC (da 1 Giga) e la firma digitale in omaggio fino a quando si è cliente della banca.

Inoltre, con il servizio di portabilità WidiExpress è possibile trasferire (gratuitamente) il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta di Banca Widiba clicca qui:

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Canone gratuito per sempre (con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi). E interessi lordi del 2% fino al 30 giugno 2023 (dopo fino allo 0,30% in base alla giacenza media) e nessuna imposta di bollo per tutto il 2023 se lo si apre entro il 31 dicembre 2022: il conto corrente “ControCorrente Semplice” di IBL Banca è uno dei più vantaggiosi per i nuovi clienti che sono alla ricerca di un prodotto bancario per l’accredito della pensione. “ControCorrente Semplice” offre anche:

carta di debito con tecnologia contactless gratuita;

con tecnologia contactless gratuita; un bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi si applica una commissione di 0,40 euro;

al mese, per i successivi si applica una commissione di 0,40 euro; ricarica telefonica online inclusa;

pagamenti RAV/MAV senza commissioni online o agli sportelli ATM evoluti;

servizio Bancomat Pay incluso;

addebito sul conto di pedaggi autostradali (Telepass) e altri servizi di mobilità.

Per i clienti più esigenti e alla ricerca di un prodotto bancario con una più ampia gamma di servizi, oltre a ControCorrente Semplice, IBL Banca propone anche dei conti correnti online con sei mesi di canone gratuito se si apre entro il 31 dicembre 2022. Si tratta di:

ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese con gli sconti).

Il canone mensile scontato per la tenuta del conto è applicato in caso di:

vincolo attivo;

giacenza media superiore a 5 mila euro ;

; accredito di stipendio o pensione da almeno 800 euro mensili (per l’azzeramento del canone del conto Semplice non è richiesto questo requisito);

(per l’azzeramento del canone del conto Semplice non è richiesto questo requisito); per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca (per l’azzeramento del canone dei conti Semplice e Particolare non è richiesto questo requisito).

Per conoscere i maggiori dettagli della proposta di IBL Banca, clicca il link:

