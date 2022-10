Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di ottobre 2022

Esito immediato della richiesta: ecco ciò che chiedono principalmente coloro che intendono attivare una nuova carta di credito. E le banche si adeguano: i requisiti per avernee una sono sempre minori e i tempi d'attesa per ottenerla, grazie anche alla tecnologia, sono sempre più corti. Le migliori offerte di ottobre 2022 su SOStariffe.it.

La carta di credito ha sempre un conto corrente d’appoggio su cui addebitare (di solito alla metà del mese successivo) i pagamenti effettuati con la carta stessa. Una soluzione vantaggiosa per i consumatori. Quanto basta perché, in tempi di caro spesa e di crisi econimica, il ricorso alla carta di credito per pagare gli acquisti si diffonda. Tanto che sono in continuo aumento le richieste per averne una.

Le banche si adeguano per rispondere alla crescente domanda. Come? Sfruttando la tecnologia, grazie alla quale è possibile effettuare verifiche pressoché il tempo reale su patrimonio e reddito del richiedente ed emettere la carta di credito con un esito immediato. Anche perché, rispetto al passato, gli istituti di credito hanno abbassato la soglia dei requisiti per metterne infilare una carta nel proprio portafogli oppure nel proprio wallet digitale.

Ma quali sono le migliori offerte di ottobre 2022? Il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) ha selezionato gratuitamente le proposte più vantaggiose attualmente disponibili sul mercato.

Carte di credito esito immediato: le migliori offerte di ottobre 2022

NOME DELLA CARTA COSTO ANNUO DELLA CARTA 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito 2 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuale di 12 euro 3 Widiba Carta Classic di banca Widiba canone annuale di 20 euro

Qui di seguito una descrizione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle tre carte di credito con esito immediato più vantaggiose ed economiche oggi sul mercato bancario e selezionate da SOStariffe.it.

Cartaimpronta One di Webank

Cartaimpronta One è la carta di credito con canone gratuito di Webank. Con un esito immediato alla richiesta La banca del Gruppo Banco BPM proposte questo strumento di pagamento che ha fido mensile di minimo di 500 e massimo di 7.800 euro. È una carta che possiede le seguenti caratteristiche:

appartenenza al circuito Visa o MasterCard, utilizzabile in Italia e all’estero;

appartenenza al circuito o utilizzabile in Italia e all’estero; nessuna commissione sui pagamenti in area Euro;

sui pagamenti in area Euro; collegamento ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay ;

; pagamenti contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

senza PIN per importi sino a 25 euro; possibilità di monitorare le proprie spese comodamente dal sito e dall’ App Webank ;

le proprie spese comodamente dal sito e dall’ ; 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN.

Cartaimpronta One ha come conto corrente d’appoggio, il conto online di Webank che, per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 30 novembre (anche tramite SPID), sarà a canone gratuito. Questo conto corrente si contraddistingue per i seguenti servizi:

carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) gratuita utilizzabile in Italia e all’estero sul circuito Bancomat, Pagobancomat e Maestro;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) gratuita utilizzabile in Italia e all’estero sul circuito Bancomat, Pagobancomat e Maestro; pagamenti tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay ;

; prelevi contante nel mondo e senza commissioni da tutti gli sportelli automatici in Italia e area Euro;

da tutti gli sportelli automatici in Italia e area Euro; bonifici ordinari in Italia e area SEPA gratuiti;

pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare senza commissioni;

zero commissione per i pedaggi autostradali con abbinamento a FastPay;

domiciliazione delle bollette gratuita;

ricarica inclusa di cellulare e carte prepagate, pagamenti di utenze, versamenti di contanti e assegni negli sportelli evoluti self service del Banco BPM;

servizio GeoSafe incluso per proteggersi dalle frodi.

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Con risposta immediata alla richiesta e conveniente è anche Mediolanum Credit Card. La carta di credito proposta da Banca Mediolanum ha infatti un canone annuo di 12 euro (1 euro al mese). Abbinata al conto corrente online SelfyConto, questa carta di credito (circuito Visa o MasterCard) ha un limite massimo di spesa mensile di 1.500 euro.

Con possibilità di personalizzarla, scegliendone il colore preferito e inserendo una propria foto, Mediolanum Credit Card si caratterizza per:

pagamenti attraverso Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Questa carta abbinata a SelfyConto. Si tratta di un prodotto bancario che è sempre a canone zero per gli under 30, mentre per tutti gli altri è a zero spese solo per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese. Ma fino al 31 dicembre 2023 è possibile azzerarlo sottoscrivendo un prestito o un mutuo o una polizza assicurativa, oppure detenendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro. Inoltre, SelfyConto include anche:

carta di debito a canone gratuito;

a canone gratuito; bonifici online gratuiti;

prelievo bancomat da altra banca gratuito;

possibilità di effettuare trading online sui principali mercati.

Per i nuovi clienti di SelfyConto c’è inoltre l’opportunità di avere un “Buono Regalo Amazon.it” da 200 euro per chi aprirà il conto entro il 17 novembre 2022 e accrediterà stipendio o pensione nei tre mesi successivi all’apertura. Infine, accreditando lo stipendio entro il 16 novembre, con SelfyConto è possibile anche beneficiare del 2% annuo di interesse lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Le due carte di Banca Widiba

Banca Widiba del Gruppo Montepaschi anzitutto permette di aprire un conto corrente online e gestirlo tramite Internet banking e mobile banking. Il conto Widiba Start è infatti a zero spese per i primi 12 mesi se lo si apre entro il 2 novembre e c’è la possibilità di azzerare il canone di 3 euro al mese, applicato dal secondo anno, grazie a una serie di promozioni. Questo conto, che invece è gratuito sempre per gli under 30, include anche carta debito, bonifico ordinario, piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL, oltre che casella PEC da 1 Giga inclusa per ogni esigenza personale e professionale.

Oltre a questo al conto Widiba Start, la banca mette a disposizione dei clienti anche due carte di credito del circuito Mastercard/Visa con esito immediato della richiesta per pagamenti online e in negozio e dotata di servizio contactless. Si tratta di Widiba Carta Classic, che in dettaglio prevede:

fido mensile fino a 1.500 euro ;

; canone annuo di 20 euro.

In alternativa a questa offerta, per i clienti più esigenti, Widiba Carta Gold che si caratterizza per:

plafond mensile fino a 3.000 euro ;

; canone annuo di 50 euro l’anno.

Con commissioni per prelievo da ATM in Italia e all’estero di minimo 2 euro ed estratto conto online gratuito (cartaceo 1 euro), queste due carte Widiba sono dotate di servizio di SMS alert gratuito e servizio 3D Secure, così come di assistenza clienti 24 ore su 24 (7 giorni su 7).

