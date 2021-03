L’errore più grande che può essere commesso dai già clienti di un operatore è quello di non valutare quali sono le offerte disponibili sul mercato per abitudine o per il timore di andarci in perdita. In realtà, dall’attivazione di una nuova promozione si possono ottenere sempre dei vantaggi: ecco perché abbiamo analizzato quali sono le offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti .

Offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti: come attivare

Cambiare il proprio abbonamento Internet casa, soprattutto quando è stato sottoscritto da diverso tempo, rappresenta sempre un’ottima occasione per risparmiare e per avere accesso alle ultime novità disponibili sul mercato.

La connessione a Internet, infatti, ha subito nel corso degli ultimi anni notevoli miglioramenti, in particolare per quel che riguarda la velocità di connessione e la copertura raggiunta dalla tecnologia in fibra ottica.

Sono diverse le offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti che potranno essere attivate direttamente online: vediamo di seguito quelle disponibili, le quali si potranno valutare sulla base della propria copertura di rete. Ricordiamo che (non a caso) la verifica della copertura di rete rappresenta l’operazione preliminare che bisogna portare a termine prima di sottoscrivere qualsiasi tipologia di offerta.

Offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni analizzate

Grazie all’utilizzo del comparatore di offerte Internet casa di SOStariffe.it sono state confrontate tra loro le seguenti promozioni messe a disposizione dall’operatore TIM:

TIM Super Fibra;

TIM Super Mega;

TIM Super ADSL;

TIM Super FWA.

Vediamo di seguito in cosa differiscono l’una dall’altra e quali sono i costi mensili da sostenere.

1. TIM Super Fibra

La fibra FTTH di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese e permette di navigare:

fino a un massimo di 1 Giga in download

fino a un massimo di 100 Mega in upload.

La promozione comprende al suo interno:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

TIMVISION;

il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito (il cui utilizzo e ricezione sono facoltativi in quanto si potrà utilizzare un eventuale modem del quale si dispone già).

Questa offerta potrà:

essere acquistata con l’utilizzo del bonus PC e tablet nel caso in cui si rientrasse nei requisiti previsti dalla legge, al costo di 19,90 euro al mese;

potrà essere personalizzata con l’aggiunta di una SIM Mobile, al costo di 10 euro al mese, nella quale sono inclusi minuti, SMS e Giga illimitati. I già clienti TIM mobile potranno attivare TIM UNICA gratuitamente e avere accesso a Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Con soli 14,99 euro al mese in più sarà possibile integrare l’offerta Internet casa con dei servizi legati all’intrattenimento. In particolare, l’opzione Mondo Intrattenimento prevede l’abbonamento a Netflix (versione standard), a Disney+ e a TIMVISION Plus, con il decoder TIMVISION Box integrato.

2. TIM Super Mega

TIM Super Mega è la promozione dedicata a chi non è raggiunto dalla fibra di tipo FTTH, ma è coperto dalla tecnologia FTTC, ovvero la fibra misto rame, grazie alla quale, al costo di 29,90 euro al mese, si potrà navigare:

fino a un massimo di 200 Mega in download

fino a un massimo di 20 Mega in upload.

La promozione comprende al suo interno:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

TIMVISION;

il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito (il cui utilizzo e ricezione sono facoltativi in quanto si potrà utilizzare un eventuale modem del quale si dispone già).

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

3. TIM Super ADSL

Tutti i clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica, avranno la possibilità di scegliere TIM Super ADSL e di navigare, sempre al costo fisso mensile di 29,90 euro:

fino a un massimo di 20 Mega in download

fino a un massimo di 1 Mega in upload.

La promozione comprende al suo interno:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

TIMVISION;

il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito (il cui utilizzo e ricezione sono facoltativi in quanto si potrà utilizzare un eventuale modem del quale si dispone già).

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

4. TIM Super FWA

Nonostante negli anni siano stati fatti notevoli passi in avanti, ancora oggi ci sono alcune aree del nostro Paese che non sono raggiunte né dalla fibra né dall’ADSL. Per fortuna oggi esistono delle soluzioni alternative con cui è possibile attivare una connessione Internet casa stabile e disporre degli stessi servizi.

Nel caso di TIM, si tratta dell’offerta di tipo wireless TIM Super FWA, la quale sfrutta la fibra misto radio grazie all’utilizzo di un modem di tipo FWA. La promozione è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese.

Permette di navigare fino a 40 Mega in download e a 4 Mega in upload, quindi di disporre di una tecnologia di rete migliore rispetto a quella disponibile con la connessione di tipo ADSL. In aggiunta, è anche possibile migliorare la propria velocità di navigazione, con l’aggiunta della Super velocità.

Quest’ultima ha un costo di 2 euro in più al mese ed è gratuita per il primo mese. Permette di raggiungere la velocità massima di 100 Mega in download e di 50 Mega in upload.

Il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi, è già incluso nel prezzo dell’offerta. Quello che cambia rispetto alle promozioni fibra e ADSL è che le chiamate sono a pagamento. Se si vogliono aggiungere le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sarà necessario sostenere un costo di 2 euro in più al mese.

Per quanto riguarda il modem FWA, a secondo dei casi sarà necessario utilizzare:

un modem indoor autoinstallante;

un modem outdoor, che necessita l’intervento di un tecnico a domicilio per procedere con l’installazione, la quale ha un costo di 99 euro rateizzabili in 24 rate da 4,13 euro al mese.

Un’altra differenza, oltre al modem e alle chiamate, riguarda TIMVISION, che non è incluso nella promozione. Tuttavia, è possibile aggiungerlo: in questo caso si avrà diritto a un mese gratuito di TIMVISION e Disney+, poi disponibile al costo fisso mensile di 4,99 euro.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Quello che si consiglia di fare ai vecchi clienti TIM è di:

verificare la velocità della propria offerta Internet casa ;

verificare la propria copertura per capire quale promozione migliorativa avranno la possibilità di attivare;

contattare il servizio clienti TIM e richiedere una promozione specifica riservata ai già clienti;

confrontare le offerte TIM disponibili online tramite l’utilizzo di un comparatore di offerte Internet casa in modo tale da conoscere in anticipo quali sono i benefici ai quali potranno avere accesso con una nuova promozione.

In generale, com’è stato possibile vedere, TIM è attenta ai bisogni di tutti i clienti e in base alla copertura di rete ha pensato a delle offerte che hanno lo stesso prezzo e che includono gli stessi servizi, nonostante la velocità di rete sia diversa.