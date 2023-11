Le offerte TIM 5G Power rientrano nella categoria delle tariffe top di gamma dell’operatore di telefonia mobile. Queste promozioni di TIM sono di per sé vantaggiose ma se si sceglie il pagamento automatico con TIM Ricarica Automatica si ottengono il doppio dei Giga inclusi a un prezzo più favorevole rispetto all’addebito su credito residuo.

Scopri le offerte di TIM da 7,99 €/mese»

Offerte TIM 5G Power con Giga raddoppiati: come attivarle a novembre 2023

Offerte telefonia mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica TIM 5G Power Top minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G primo mese gratis, poi 19,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Per avere le offerte TIM 5G Power con il doppio dei Giga inclusi si deve scegliere il pagamento con TIM Ricarica Automatica. Questo sistema effettua in autonomia una ricarica il giorno prima della scadenza del credito residuo pari all’importo esatto a coprire il costo del rinnovo dell’offerta. Se poi il credito residuo scende sotto i 3 euro, si riceve in automatico una ricarica di 5 euro. In più avete ulteriori premi e vantaggi per il programma fedeltà TIM Party. Si può scegliere se addebitare TIM Ricarica Automatica su carta di credito, Satispay, oppure su conto corrente nei negozi TIM.

Con le offerte 5G di TIM potete navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città italiane e le principali località turistiche.

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica

con TIM Ricarica Automatica 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se si sceglie di pagare con addebito su credito residuo si hanno 50 GB inclusi a 16,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

TIM 5G Power Top

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica

con TIM Ricarica Automatica 19 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Assistenza immediata e dedicata

Assistenza soddisfatti e garantiti

Il prezzo è di 19,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se si sceglie di pagare con addebito su credito residuo si hanno 100 GB inclusi a 19,99 euro al mese.

Con questa offerta avete la possibilità di ottenere supporto da un team dedicato del Servizio Clienti al 119 dalle 8 alle 22 e 7 giorni su 7. Se non siete soddisfatti dell’assistenza ricevuta potete richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo o in fattura con TIM Unica Power.

Alle offerte TIM 5G Power potete aggiungere anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate. Per il pagamento potete richiedere un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. Non sono accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione del telefono è gratuita ma è possibile ritirarlo anche nei negozi dell’operatore. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio telefono per avere iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate.

Chi attiva le offerte TIM 5G Power ma è già cliente dell’operatore per la rete fissa può avere Giga illimitati in 5G per tutte le SIM della famiglia (massimo 6, anche se non intestate al titolare della connessione di casa) attivando TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però abbinate alla promozione almeno 3 SIM entro il 25/11/23 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avete inclusi altri vantaggi come:

sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 24 mesi per la SIM

con vincolo di 24 mesi per la SIM una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese o TIM 5G Power Top a 15,99 euro al mese

o 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Premium fino al 31/1/24 (poi 6,99 euro al mese con Disney+ Standard con pubblicità)

fino al 31/1/24 (poi 6,99 euro al mese con Disney+ Standard con pubblicità) TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi

per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi 15% di sconto su oltre 2.000 etichette tra birra e vino su Svinando.com

TIM propone altre offerte interessanti tra cui scegliere a novembre. Per confrontarle con quelle di altri operatori e trovare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri con portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di 3 giorni lavorativi, è disponibile:

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese ma per chi l’acquista online il primo mese e attivazione gratis. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Se invece siete già clienti di TIM per la rete fissa potete attivare:

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma per chi l’acquista online il primo mese e attivazione gratis. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Infine, TIM agli Under 25 propone:

TIM Young 5G

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Potete personalizzarla aggiungendo una o più delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

Offerte TIM 5G Power: per chi le attiva, sconto sulla fibra ottica a novembre 2023

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Power Smart Qual è la velocità della connessione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Sono illimitate con acquisto online Quanto costa? 30,90 €/mese o 24,90 €/mese per i già clienti mobile C’è un costo di attivazione? Gratis fino al 15/11/23

Se attivate le offerte TIM 5G Power avete poi la possibilità di uno sconto di 6 euro al mese per l’acquisto di una delle migliori offerte Internet Casa dell’operatore. TIM raggiunge con la fibra ottica FTTH (Fiber to the Cabinet) oltre 1.500 Comuni e consente di navigare alla massima velocità con una latenza di meno di 6 millisecondi, caratteristiche perfette per chi gioca online, lavora da remoto o fruisce di contenuti in streaming in altissima qualità. L’alternativa è una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online con attiva una SIM mobile a partire da 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 15/11/23, invece di 30,90 euro. Chi ha una vecchia ADSL e la rottama insieme al modem ottiene poi un bonus di 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA