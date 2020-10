Offerte PosteMobile over 60: le promozioni di ottobre 2020

PosteMobile over 60 : esiste una promozione dedicata a questo target e, in caso contrario, quali sono le altre offerte dell’operatore mobile di Poste Italiane? Ecco quali sono le migliori disponibili nel mese di ottobre 2020.

PosteMobile è un operatore di telefonia mobile MVNO molto attento all’analisi del suo pubblico: se da un lato ci sono provider che si focalizzano su una sola promozione, ce ne sono altri che propongono tante offerte, ognuna delle quali è stata pensata su misura del pubblico al quale si rivolge.

Tra le proposte di PosteMobile c’era, fino a qualche tempo fa, anche un’offerta dedicata agli over 60, chiamata Creami Extra Senior. Si trattava di una tariffa con la quale, al costo di 7 euro al mese, si avevano a propria disposizione minuti e messaggi illimitati.

Nonostante PosteMobile over 60 non esista più, oggi sono comunque disponibili numerose offerte che includono servizi differenti a prezzi molto competitivi: trovarne una che possa soddisfare i propri bisogni è quasi una certezza.

Nei paragrafi che seguono saranno confrontate le varie tipologie di offerte PosteMobile disponibili, quali sono i costi da sostenere mensilmente e i servizi inclusi nel piano tariffario.

1. Creami Relax100

PosteMobile Creami Relax100 è una promozione che ha un costo di 8 euro al mese, nella quale sono inclusi chiamate e SMS senza limiti e fino a 100 Giga per navigare in 4G+, fino alla velocità di 300 Mbps.

L’offerta funziona nel modo seguente:

nel primo anno sono previsti 80 Giga al mese;

i Giga di traffico diventano 100 a partire dal secondo anno;

per i primi 3 mesi la promozione ha un costo di 10 euro, che diventano 9 euro dal 4° al 6° mese, mentre dal 7° mese in poi il costo mensile scenderà in modo definitivo a 8 euro.

Nell’offerta sono inclusi anche servizi quali Ti cerco, Richiama ora, avviso di chiamata e hotspot, che permette di condividere la promozione con altri dispositivi. I minuti e i messaggi dell’offerta Cream Relax100 sono disponibili anche in roaming.

Per quanto riguarda, invece, Internet nello spazio Ue si potrà avere accesso a:

4,68 Giga per i primi 3 mesi;

4,22 Giga dal 4° al 6° mese;

3,75 Giga dal 7° mese in poi.

La promozione potrà essere attivata da tutti i clienti, sia in portabilità sia per un nuovo numero, in quanto non si tratta di un’offerta operator attack.

2. Creami WOW 10 Giga

Creami WOW 10 Giga è una promozione che ha un costo di 4,99 euro al mese. Si tratta di un’esclusiva online con la quale poter disporre di minuti e messaggi illimitati e di 10 Giga di Internet per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps.

La rete in 4G+ di PosteMobile garantisce una copertura del 99% su tutto il territorio italiano. Il prezzo di questa promozione è bloccato per tutta la durata del contratto e si caratterizza per la libertà assoluta di gestione della propria SIM.

Tra i servizi gratuiti inclusi, ci sono:

Ti cerco e Richiama ora;

l’avviso di chiamata;

il controllo del credito residuo al numero 401212;

la modalità hotspot, per condividere i propri Giga con altri dispositivi.

Una promozione simile che si chiama Creami Relax 20, nella quale sono previsti minuti e chiamate illimitati e 20 Giga al costo di 6 euro al mese.

3. Postepay Connect Back

Postepay Connect Back è un’offerta davvero molto particolare, in quanto unisce la Carta prepagata Postepay Evolution a una SIM PosteMobile, che possono essere gestite da un’unica app. La promozione può essere attivata anche dai già titolari della carta Postepay Evolution.

Come funziona la tariffa? Il piano della SIM, chiamato PosteMobile Connect Back 1, include minuti e messaggi illimitati e 100 Giga in 4G, al costo di 10 euro al mese, mentre sulla Postepay Evolution, il cui costo è di 12 euro all’anno, si possono ricevere fino a 4 euro al mese di sconto in cashback per i Giga che non sono stati consumati sulla SIM.

Si può anche scegliere di:

attivare il piano Postepay Connect Back annuale, che include l’offerta PosteMobile Connect Back 12 con pagamento annuale pari a 100 euro più 12 euro per la carta Postepay;

attivare il piano Postepay Connect 12 mesi, che ha un costo di 70 euro all’anno e nel quale è incluso il costo della carta Postepay e il canone annuo del piano PosteMobile Connect 12, che in questo caso include 20 Giga al mese, e minuti e chiamate illimitati.

Per quanto riguarda il cashaback, è pari a:

4 euro nel caso in cui non si fossero consumati Giga;

3 euro per consumi fino a 25 Giga;

2 euro per consumi tra 25 e 50 Giga;

1 euro per per consumi tra 50 e 75 Giga;

o euro per consumi tra 75 e 100 Giga.

4. Creami WeBack

Creami WeBack è un’offerta di tipo all inclusive, che al prezzo di 9,99 euro al mese permette di:

chiamare e mandare messaggi in modo illimitato;

navigare con 50 Giga di traffico in 4G fino a 150 Mbps.

La particolarità di questa promozione consiste nel fatto che ogni 10 Giga di traffico consumati si riceve un bonus di ricarica telefonica pari a 1 euro. Si tratta di una tariffa riservata a chi acquista online o tramite canale telefonico una nuova SIM ricaricabile. Si può scegliere la portabilità del numero, oppure l’attivazione di un nuovo numero PosteMobile.

La SIM prevede un costo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso, mentre la sua spedizione a casa è gratuita.

5. Creami Extra WOW 50 Giga

Come detto nelle prime righe dell’articolo, la proposta di PosteMobile è davvero molto articolata e si basa su promozioni pensate per soddisfare le esigenze di tutti: tra queste sono disponibili anche delle offerte dedicate ai clienti con partita IVA.

Ne è un esempio la promozione Creami Extra WOW 50GB, disponibile al prezzo scontato di 8,99 euro al mese invece di 9,99 euro, e nella quale sono compresi:

minuti e messaggi illimitati;

50 Giga di traffico.

La promozione può essere attivata sia online, sia dal vivo: in Italia sono infatti presenti 13.000 uffici postali, 340 Corner specializzati, oltre che i servizi di assistenza online, che possono fornire la consulenza necessaria per l’attivazione di una determinata offerta.

Come funziona l’attivazione di un’offerta PosteMobile online

Dopo aver delineato qual è il ventaglio delle principali offerte di PosteMobile, che nella maggior parte dei casi sono di tipo all inclusive e possono essere sottoscritte da tutti, vediamo come funziona l’attivazione di una tariffa online.

La procedura è davvero molto semplice, in quanto serviranno semplicemente un documento di identità, il codice fiscale e la partita IVA (nel caso di attivazione di una tariffa per partita IVA), una webcam o uno smartphone.

Dopo aver selezionato sul sito di PosteMobile l’offerta che si vorrebbe sottoscrivere, si dovrà dunque compilare un form online nel quale dovranno essere inseriti:

i propri dati anagrafici;

i dati del documento di identità;

i dati della SIM nel caso in cui si volesse mantenere il proprio numero, quali per esempio l’operatore di provenienza, il numero da portare, se si vuole attivare un abbonamento o un contratto ricaricabile, il numero seriale della SIM, che è composto da 19 caratteri.

La SIM verrà spedita all’indirizzo indicato durante la fase di sottoscrizione, senza dover sostenere costi aggiuntivi. Nel caso in cui non si volesse attivare un’offerta PosteMobile online, lo si potrà fare presso un qualunque ufficio postale.

Com’è stato possibile notare dall’analisi comparativa presentata, se è vero che l’offerta PosteMobile over 60 non esiste più, sono comunque presenti diverse promozioni a costi molto bassi che partono da un minimo di 4,99 euro fino a un massimo di 10 euro.

Le promozioni di PosteMobile sono convenienti e facili da sottoscrivere anche per il fatto di poter essere attivate a prescindere da quello che è il proprio operatore di provenienza. Tra i punti di forza delle tariffe attuali troviamo anche:

l’assenza del vincolo di permanenza;

l’assenza di costi nascosti e di rimodulazioni, che invece spesso sono presenti nelle offerte di altri operatori;

il fatto di essere tariffe tutto compreso, che includono minuti, messaggi e Giga, oltre che ulteriori servizi extra inclusi nel costo del canone mensile.

Qualora si fosse indecisi sulla promozione da attivare, si consiglia di utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, attraverso il quale sarà possibile confrontare le offerte disponibili in pochi clic e trovare più facilmente quello che si stava cercando.