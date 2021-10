Offerte DAZN per il campionato 2021/22: le promozioni di Ottobre

Il campionato è in pausa per gli incontri della Nation League delle nazionali, la Serie A riprenderà la prossima settimana e per non perdere neanche una partita della tua squadra puoi attivare le offerte DAZN. Ad Ottobre hai diverse promozioni tra le quali puoi scegliere, puoi abbonarti alla piattaforma tv o integrare DAZN nel tuo abbonamento TIM o Kena. Ecco tutte le promozioni del mese

Una breve sosta e poi il campionato 2021/2022 riprenderà ai soliti ritmi, anticipi il sabato, partite la domenica e posticipi di lunedì. L’ottava giornata di Serie A si giocherà tra sabato 16 Ottobre e lunedì 18, il programma è il seguente:

sabato alle 15 Spezia-Salernitana

sabato alle 18 Lazio-Inter

sabato alle 20.45 Milan-Verona

domenica alle 12.30 Cagliari-Sampdoria

domenica alle 15 Udinese-Bologna

domenica alle 15 Empoli-Atalanta

domenica alle 15 Genoa-Sassuolo

domenica alle 18 Napoli-Torino

domenica alle 20.45 Juventus-Roma

lunedì alle 20-45 Venezia-Fiorentina

Al momento conduce la classifica il Napoli con 21 punti, seguono il Milan a 19 punti e l’Inter a 17 punti.

Le partite della prossima giornata saranno tutte visibili in esclusiva sui canali DAZN, le uniche 3 in co-esclusiva con Sky saranno l’incontro Milan-Verona di sabato, il match Cagliari-Sampdoria nella giornata di domenica e il posticipo Venezia-Fiorentina di lunedì. DAZN si è infatti aggiudicata l’esclusiva per trasmettere 7 delle 11 partite del campionato per ogni giornata per i prossimi 3 anni.

Le novità DAZN

Ci sono stati alcuni inconvenienti in questa fase iniziale della stagione, in particolare il 23 Settembre i disservizi hanno impedito a molti clienti di poter seguire in diretta la loro squadra. La società ha quindi disposto per chi è abbonato un risarcimento, per scusarsi dell’inconveniente DAZN ha offerto agli utenti che hanno inoltrato un reclamo e chiesto un rimborso 1 mese di abbonamento gratuito.

Per poter garantire il servizio di live streaming la pay tv ha in campo progetti e investimenti per 3 milioni di euro, questo per poter potenziare la rete. Dall’inizio di questo nuova fase DAZN ha installato e reso operative 40 DAZN Edge in giro per il territorio nazionale, perché – come spiega la società in una nota – non si vengano a creare problemi e congestioni di traffico.

Se non sei ancora abbonato o abbonato vediamo insieme quali sono le promozioni per attivare il tuo DAZN. Hai diverse possibilità tra gli abbonamenti diretti alla piattaforma o le offerte combinate degli operatori di telefonia fissa e mobile. Quando cerchi le migliori offerte pay tv può essere utile effettuare un confronto tra le tariffe di più operatori, questo ti consente di capire se un piano è conveniente e se ci sono altre soluzioni che ti garantiscono lo stesso servizio.

Per non perdere ore online o in negozio e per non dover cercare le offerte sui siti dei singoli gestori, puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento è gratuito e non sei costretto o costretta a finalizzare l’acquisto di nessun prodotto, le ricerche possono essere personalizzate e i risultati ti indicheranno: canone, incentivi, condizioni del servizio, costi di attivazione.

Puoi sia avviare delle analisi generiche, in questo caso sulle offerte pay tv, sia restringere il campo ad uno o più operatori – per esempio DAZN e Sky. Puoi anche scaricare l’App di SOStariffe.it e usare questo strumento quando vuoi dal tuo smartphone.

Le offerte DAZN di Ottobre 2021

Con l’abbonamento a DAZN non avrai accesso solo a tutte le partite del campionato di Serie A TIM 2021/2022, potrai anche guarda le partite del campionato femminile o seguire l’NFL. Nel catalogo di questa piattaforma la programmazione ti offre anche il Moto GP, la Moto 2 e 3, la Moto XGP, ma anche le gare di ciclismo, il basket e la Boxe, potrai inoltre seguire i due canali Eurosport 1 e 2 e le gare di atletica oltre alle arti marziali.

Fino ad Agosto per tutto questo pagavi solo 9,99 euro, ma con l’arrivo tra i contenuti della piattaforma anche delle partite di Serie A del calcio maschile l’abbonamento è passato a 29,99 euro al mese. Registrandoti sul portale e attivando un account con DAZN hai la possibilità di vedere gli eventi in contemporanea su due dispositivi ma puoi collegare il profilo a 6 device (smart tv, smartphone, tablet, pc, televisori con Fire Stick o Google Chromecast e console game).

Per garantirti una visione ottimale delle partite e degli eventi sportivi devi avere una connessione Internet stabile e abbastanza veloce. Ci sono dei requisiti minimi di rete che DAZN ti segnala e cambiano in base al dispositivo e alla qualità dell’immagine che vuoi:

2 Mega per seguire lo sport dal cellulare con una risoluzione SD (Definizione Standard)

per seguire lo sport dal cellulare con una risoluzione SD (Definizione Standard) 3.5 Mega se vuoi collegarti all’app dallo smartphone e vuoi poter godere di una risoluzione HD (Alta Definizione)

se vuoi collegarti all’app dallo smartphone e vuoi poter godere di una risoluzione HD (Alta Definizione) 6.5 Mega questa è velocità di download richiesta per poter seguire DAZN dalla tv in HD

questa è velocità di download richiesta per poter seguire DAZN dalla tv in HD 8 Mega sono i requisiti per pc e tv con una qualità video in Ultra HD

Per creare il tuo account DAZN hai bisogno di indicare i tuoi dati personali, una mail e una password. Il secondo step ti richiede di selezionare il metodo di pagamento hai diverse alternative tra le quali scegliere:

carte di credito

carte di debito o prepagate

Google Play Billing

Amazon Payment

Carte e codici prepagate

Pay Pal

iTunes

Se vuoi pagare con Pay Pal è necessario che abbini in fase di registrazione il tuo account al profilo Pay Pal, non potrai farlo in seguito. Tutti gli altri sistemi invece possono anche essere aggiunti dopo, le carte Amazon e i codici prepagati puoi acquistarli anche in contanti dai rivenditori autorizzati, nei negozi di elettronica e nei punti SISAL.

DAZN con TIMVision, la promozione

Se sei già cliente TIM di rete fissa e hai TIMVision hai la possibilità di attivare il piano Calcio e Sport, con questa offerta avrai:

TIMVision con TIMBox

con TIMBox DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

Il pacchetto completo ti costerà 19,99 euro al mese per 1 anno, poi passerà a 29,99 euro al mese. Non sono previste spese di attivazione per chi ha già TIM come operatore Internet casa, mentre per gli altri utenti che vogliono attivare solo la piattaforma TIMVision i costi per l’avvio sono di 9,99 euro al momento della registrazione e 3 euro al mese per 1 anno.

Questa è un’opzione, la seconda offerta di TIMVision che include anche l’abbonamento a DAZN è la sua promozione Gold. Questo piano è più costoso del precedente, pagherai 29,99 euro al mese per i primi 12 mesi e poi il canone sarà di 44,99 euro al mese. Le spese sono così elevate perché con questa soluzione avrai con un unico abbonamento e su una sola piattaforma:

DAZN

Infinity+ per seguire anche gli incontri di Champions League

Disney+

piano Standard Netflix

Anche per questo pacchetto valgono le stesse condizioni per le spese di attivazione: sono incluse per i clienti con un’offerta TIM Casa mentre per chi vuole attivare il servizio di streaming tv senza essere un utente TIM sono di 9,99 euro all’avvio e di 3 euro al mese per 12 mesi. Se dovessero esserci disservizi sui canali in streaming potrai seguire gli eventi dal canale di backup sul digitale terrestre in HD, dovrai solo digitare 409 dal tuo telecomando.

Il TIMVison Box è un decoder di nuova generazione, con questo prodotto potrai collegare il tuo televisore alla rete Internet (nel caso non avessi una smart tv) ed è già codificato per i nuovi parametri DVBT2. Con questo device potrai racchiudere tutte le tue app tv in un unico dispositivo.

Se clicchi sul link in basso potrai avere maggiori informazioni o attivare il tuo abbonamento TIMVision con DAZN

L’offerta Kena e DAZN

Per chi ha una sim Kena mobile attiva, o per chi passa a questo gestore ad Ottobre, è disponibile una promozione con TIMVision Calcio e Sport incluso. Il piano prevede un costo mensile di 19,99 euro per il primo anno, al termine del periodo dell’offerta il canone passerà a 29,99 euro al mese. Se scegli questa soluzione avrai:

DAZN

Infinity + per 1 anno

1 Giga per navigare in 4G (velocità massima di download 60 Mega e 30 Mega in upload)

I costi di attivazione sono di 36 euro da pagare a rate di 3 euro al mese per il primo anno, sono scontati perché da contratto dovrebbero essere di 55,99 euro.

Puoi passare a Kena attivando un nuovo numero o chiedendo la portabilità dal tuo attuale operatore mobile. Le offerte tra le quali puoi scegliere sono:

7,99 euro se hai una SIM Iliad, PosteMobile o di un gestore virtuale – 70 Giga fino a 30 Mega, minuti e sms senza limiti

7,99 euro se attivi un numero Kena – 50 Giga fino a 30 Mega, chiamate e sms illimitati

9,99 euro per nuovi numeri o in portabilità da Iliad, PosteMobile, LycaMobile e altri MVNO – 100 Giga con rete 4G fino a 60 Mega, chiamate e sms illimitati

12,99 euro per i clienti da tutti gli operatori – 70 Giga su rete fino a 60 Mega, chiamate e sms senza limiti

Per conoscere maggiori dettagli sulle offerte Kena Mobile con e senza DAZN puoi cliccare sul pulsante qui in basso.

