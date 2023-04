Brutta notizia per i clienti di telefonia mobile di Fastweb : l'operatore ha annunciato l'avvio di una nuova campagna di rimodulazioni tariffarie che porterà all'aumento del canone mensile di molte tariffe già attive a partire dal prossimo 1° maggio 2023 . Per effetto di questa nuova serie di rimodulazioni è previsto un rincaro del canone fino a 4 euro al mese . Ecco come evitare la rimodulazione e passare ad un'offerta più conveniente.

Continuano le rimodulazioni tariffarie per il settore della telefonia mobile: oggi tocca a Fastweb Mobile annunciare un nuovo rincaro dei prezzi. Dal prossimo 1° maggio 2023, infatti, è previsto un rincaro del canone mensile per alcuni già clienti con un aumento che potrà raggiungere i 4 euro al mese. Si tratta di una rimodulazione analoga (ma riservata ad un gruppo diverso di clienti) di quella già avviata da Fastweb lo scorso mese di dicembre. Per tutti i clienti colpiti, c’è la possibilità di evitare il rincaro.

Nuova rimodulazione da Fastweb: aumenti fino a 4 euro al mese da maggio 2023

La nuova rimodulazione annunciata da Fastweb coinvolge una serie di tariffe di telefonia mobile già attivate dai clienti dell’operatore. L’aumento effettivo del canone mensile va valutato caso per caso (è necessario fare riferimento alla comunicazione che l’operatore invierà o ha già inviato via SMS). In ogni caso, si parte da un minimo di 1 euro al mese per arrivare fino a ben 4 euro al mese, in base all’offerta attivata dal cliente colpito dalla rimodulazione. Come anticipato, l’aumento diventerà effettivo dal primo rinnovo successivo al prossimo 1° maggio 2023.

L’operatore ha motivato la rimodulazione con questo messaggio:

“È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”

Di seguito, in tabella, l’elenco completo delle tariffe rimodulate e il relativo range di aumento. Da notare che la rimodulazione comporterà un cambio dell’offerta sottoscritta (il nome della nuova tariffa sarà, quindi, differente rispetto a quello della tariffa attuale).

Offerta cliente Range aumento in € Fast Friends 1.00 – 1.55 Fastweb Mobile Light 2.00 – 3.00 Fastweb Mobile Ver2 1.00 – 3.43 Fastweb Mobile Voce 1.69 – 2.00 Fastweb NeXXt Mobile 1:00 – 3:00 Fastweb NeXXt Mobile Mini 1:00 – 2:00 Fastweb NeXXt Mobile Unlimited 1:00 – 2:00 JOYFULL 1:00 – 3.78 Mobile 100 2.70 – 3.84 Mobile 250 1.43 – 3.77 Mobile 500 1.43 – 3.77 Mobile a Consumo 1:00 – 4.00 Mobile Base 3.00 – 4.00 Mobile ENTRY 1:00 – 4.00 Mobile Freedom 1.00 – 3.95 Mobile Fuel 1.35 – 2.52 Mobile Voce 1.00 – 4.00

Come evitare la rimodulazione Fastweb di maggio 2023

C’è tempo fino al prossimo 15 giugno 2023 per esercitare il diritto di recesso senza costi e penali, passando ad un altro operatore oppure richiedendo la disattivazione della SIM. Per esercitare questo diritto è possibile:

inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

Alla comunicazione, via raccomandata o PEC, è necessario allegare una copia del documento d’identità e specificare come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”,

In alternativa, è possibile esercitare il diritto di recesso:

recandosi presso un negozio Fastweb

contattando il Servizio Clienti Fastweb tramite uno dei canali disponibili

tramite uno dei canali disponibili collegandosi all’area MyFastweb specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”

Le offerte di telefonia mobile per evitare la rimodulazione Fastweb di maggio 2023

Tutti i clienti Fastweb colpiti dalla rimodulazione possono evitare l’aumento del prezzo in modo molto semplice: basta passare ad un altro operatore. Per individuare l’offerta giusta è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, selezionando le caratteristiche desiderate (ad esempio il numero minimo di Giga mensili inclusi) per verificare la tariffa più vantaggiosa da attivare. Di seguito vi proponiamo alcune delle tariffe più interessanti disponibili ad aprile 2023.

Una delle offerte più interessanti è Optima Super Mobile di Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone. Il provider propone minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G fino a 60 Mbps. Il costo di quest’offerta è di 4,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,90 euro. L’offerta è disponibile tramite attivazione online.

Un’altra ottima offerta è ho. 6,99 di ho. Mobile che include minuti e SMS illimitati oltre a 130 GB in 4G fino a 30 Mbps. Il costo è di 6,99 euro al mese.

Da notare anche Flash 120 di Iliad che presenta minuti e SMS illimitati, oltre a minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, e un bundle di 120 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per l’attivazione tramite il link qui di sotto.

