Miglior conto deposito di febbraio 2023: le offerte con i rendimenti più alti

Con l’aumento dei tassi di interesse concessi dalle banche, il conto deposito torna a essere un investimento “premiato” dai risparmiatori italiani, che lo scelgono sempre più spesso come formula per avere un rendimento dalla propria liquidità in eccesso. Ecco perché è corsa ai depositi vincolati, i quali assicurano una redditività con punte anche superiori al 4% e con zero rischi per il proprio capitale.

Ma per avere una panoramica di quali siano le migliori offerte presenti sul mercato bancario, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che ha messo a confronto le proposte più vantaggiose di febbraio 2023.

Conti deposito: le migliori proposte di febbraio 2023

NOME DELL’OFFERTA RENDIMENTO MASSIMO 1 Key Conto di Banca Progetto tasso di interesse lordo fino al 4,5% per vincoli di 60 mesi 2 Cherry Vincolato di Cherry Bank tasso di interesse lordo fino al 4% per 60 mesi di deposito non svincolabile 3 Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis tasso di interesse lordo fino al 4% per 60 mesi di vincolo non svincolabile

Ecco quali sono i tre istituti di credito che offrono conti deposito al top per i loro rendimenti. Queste sono le migliori soluzioni d’investimento garantito a febbraio 2023 che sono state trovate da SOStariffe.it.

Conto Key di Banca Progetto

Il rendimento top è del 4,5% con un vincolo di 60 mesi. Ed è un tasso di interesse lordo fra i più alti offerti sul mercato italiano. È quanto prevede “Conto Key” di Banca Progetto, che è un prodotto esclusivo rivolto a tutti i clienti già in possesso di “Conto Progetto”.

“Conto Key” offre ai risparmiatori un conto corrente gratuito (con interesse attivo dello 0,25%) e l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio con linee di deposito svincolabili e non svincolabili.

Infatti, attivando “Conto Key“, si hanno a disposizione tutte le principali operazioni bancarie quotidiane:

possibilità di addebito ricorrente SDD;

bonifici SEPA;

bonifici istantanei.

Aprendo “Conto Key” è possibile anche avere una carta di debito internazionale gratuita e, come detto, ci sono a disposizione rendimenti per linee non svincolabili, con i seguenti tassi di interesse:

6 mesi, tasso di interesse 2,75% ;

; 12 mesi, tasso di interesse 3% ;

; 18 mesi, tasso di interesse 3,25% ;

; 24 mesi, tasso di interesse 3,50% ;

; 36 mesi, tasso di interesse 4% ;

; 48 mesi, tasso di interesse 4,25% ;

; 60 mesi, tasso di interesse 4,50%.

Oppure questi altri rendimenti per le linee svincolabili:

6 mesi, tasso di interesse 2% ;

; 12 mesi, tasso di interesse 2,25% ;

; 18 mesi, tasso di interesse 2,50% ;

; 24 mesi, tasso di interesse 2,75% ;

; 36 mesi, tasso di interesse 3% ;

; 48 mesi, tasso di interesse 3,50% ;

; 60 mesi, tasso di interesse 3,75%.

Per quanto concerne la liquidazione degli interessi, essa è trimestrale.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Con un tasso lordo del 4% per un vincolo della durata di 60 mesi, il conto deposito “Cherry Vincolato” proposto da Cherry Bank è uno dei più vantaggiosi presenti sul mercato a febbraio 2023. L’offerta vincolata di Cherry Bank prevede questi tassi di rendimento:

6 mesi di vincolo, 2,60% di interesse lordo;

di vincolo, 2,60% di interesse lordo; 12 mesi di vincolo, 3% di interesse lordo;

di vincolo, 3% di interesse lordo; 18 mesi di vincolo, 3% di interesse lordo;

di vincolo, 3% di interesse lordo; 24 mesi di vincolo, 3,10% di interesse lordo;

di vincolo, 3,10% di interesse lordo; 36 mesi di vincolo, 3,50% di interesse lordo;

di vincolo, 3,50% di interesse lordo; 48 mesi di vincolo, 3,75% di interesse lordo;

di vincolo, 3,75% di interesse lordo; 60 mesi di vincolo, 4% di interesse lordo.

“Cherry Vincolato” è un conto deposito a zero spese: il canone annuale di giacenza è gratuito e non ci sono costi di attivazione e di estinzione. Per l’apertura la banca ha stabilito un importo minimo di 3.000 euro e uno massimo di 3 milioni di euro.

Ma la possibilità di vincolare i risparmi con “Cherry Vincolato” è riservata ai correntisti Cherry Bank: ecco perché per sottoscrivere il deposito Cherry vincolato occorre essere titolare del conto corrente online Cherry Bank.

Oltre a “Cherry Vincolato”, Cherry Bank mette a disposizione dei risparmiatori anche la proposta di conto deposito “Cherry Box” con linea libera, che offre la possibilità di un deposito senza vincolo della durata a scelta di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi con un tasso di interesse lordo dello 0,40% indipendente dalla durata del deposito. Non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto e per questa ragione il tasso di rendimento è più basso rispetto a quello applicato dalla linea con vincolo.

Infine, c’è anche la soluzione “Cherry Recall” che lascia ai clienti la massima libertà nella gestione del proprio capitale. Con vincoli della durata di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi e con un tasso al 2,80% indipendente dalla durata del deposito, “Cherry Recall” ha come unico requisito il fatto che per riavere la somma investita occorre un preavviso di 32 giorni. Esso è la perfetta fusione di “Cherry Box” e “Cherry Vincolato”.

Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis

Banca Ifis offre a zero spese “Rendimax Conto Deposito” che, con la linea vincolata posticipata, concede un rendimento annuo lordo con un tasso del 4% per vincoli di 60 mesi.

In linea generale, Rendimax Conto Deposito è un conto di deposito a risparmio che permette la costituzione di depositi a risparmio libero (Libero), depositi con preavviso (Like) e depositi a risparmio vincolato (Vincolato). L’importo minimo vincolabile è di 1.000 euro mentre quello massimo è pari a 1 milione di euro.

Tre le soluzioni proposte da Banca Ifis:

Rendimax Conto Deposito “Libero” con tasso annuo lordo dello 0,20% e disponibilità immediata della somma;

e disponibilità immediata della somma; Rendimax Conto Deposito “Like” con tasso annuo lordo dello 0,75% con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma;

con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma; Rendimax Conto Deposito “Vincolato”.

Per quanto riguarda l’opzione “Vincolato” è possibile scegliere la liquidazione anticipata (alla data di costituzione del vincolo) che offre i seguenti tassi:

per 6 mesi tasso di interesse lordo 2,25%;

per 9 mesi tasso di interesse lordo 2,35%;

per 1 anno tasso di interesse lordo 2,50%;

per 18 mesi tasso di intesse lordo 2,70%;

per 2 anni tasso di interesse lordo 2,85%;

per 3 anni tasso di interesse lordo 3,25%;

per 4 anni tasso di interesse lordo 3,40%;

per 5 anni tasso di interesse lordo 3,55%.

Sempre nella formula “Vincolato“, si può optare per la liquidazione posticipata (interessi liquidati trimestralmente), una soluzione che ha i seguenti rendimenti:

6 mesi, tasso di interesse lordo 2,30%;

9 mesi, tasso di interesse lordo 2,40%;

1 anno, tasso di interesse lordo 2,60%;

18 mesi, tasso di intesse lordo 2,80%;

2 anni, tasso di interesse lordo 3%;

3 anni, tasso di interesse lordo 3,50%;

4 anni, tasso di interesse lordo 3,75%;

5 anni, tasso di interesse lordo 4%.

È possibile l’apertura del conto deposito online con firma digitale, senza bisogno di stampare né inviare alcun modulo cartaceo. È necessario soltanto un cellulare e una casella e-mail.

