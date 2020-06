Miglior conto corrente zero spese per giovani: le offerte di giugno 2020

Ecco le offerte di giugno 2020 dei migliori conto corrente zero spese per giovani. Approfondiamo le soluzioni 100% digitali di Tinaba, N26, Hype, Revolut e Buddybank.

Miglior conto corrente zero spese per giovani a giugno 2020

Con questa panoramica sulle offerte conto corrente giovani di giugno 2020 andiamo alla scoperta delle migliori soluzioni zero spese pensate con un particolare riguardo alle esigenze e alle abitudini di utilizzo degli under 30.

Grazie al comparatore online SOSTariffe.it, abbiamo selezionato una serie di prodotti finanziari che si basano su piattaforme digitali e garantiscono la completa gestione del denaro attraverso il proprio smartphone in modo facile e veloce. Si tratta delle tariffe Tinaba, N26, Hype, Revolut e Buddybank.

1. Conto Corrente Tinaba

Tinaba è una delle prime app fintech apparse sul mercato in Italia, frutto della collaborazione e del supporto del fondo di private equity Sator e di Banca Profilo. Dal 2015, Tinaba consente alle persone di gestire il proprio denaro da smartphone attraverso una comoda app, condividere una somma tra più persone e effettuare pagamenti senza incorrere in alcun tipo di commissione per gli esercenti.

Per questo motivo, è riduttivo parlare di Tinaba come un semplice prodotto conto corrente. Si tratta di un’app multifunzione, che include:

ricarica istantanea;

trasferimento di denaro;

pagamenti nei negozi convenzionati;

creazione di Wallet condivisi;

acquisti online;

gestione dei risparmi;

raccolta fondi.

Per quanto riguarda il conto corrente, è gratuito e senza costi nascosti. Per aprirlo e iniziare ad usarlo basta scaricare la app Tinaba e seguire le indicazioni per la registrazione online. Ecco una panoramica dei servizi a costo zero previsti:

registrazione;

canone di utilizzo;

ricarica conto;

trasferimenti di denaro.

Inoltre, all’attivazione è associata l’attivazione di una carta prepagata e ricaricabile istantaneamente dal proprio conto e da quelli condivisi. Include:

ricarica carta;

invio Carta Tinaba a casa;

prelievo ATM al costo di 2 Euro nei Paesi UE, oppure 4 Euro nei Paesi Extra UE.

2. Conto Corrente N26

Dal 2013, N26 propone un prodotto che consente a tutti i clienti la gestione facile e veloce del proprio denaro esclusivamente attraverso una piattaforma digitale, accessibile da PC, smartphone e tablet. A testimonianza del successo dell’azienda parlano i dati: ad oggi, N26 conta più di 1500 dipendenti, oltre 5 milioni di clienti e 670 milioni di dollari in finanziamenti raccolti.

Per quanto riguarda la propria offerta conto corrente, N26 mette a disposizioni diversi moduli, partendo da una soluzione zero spese, fino a quella con canone pari a 16,90 Euro al mese. Li vediamo più nel dettaglio qui di seguito:

N26 Standard , a zero Euro al mese, con carta di debito Mastercard, pagamenti gratis in qualsiasi valuta, prelievi gratis in Euro, commissione dell’1,7% sui prelievi in valuta estera, supporto clienti in 5 lingue e due spazi attivi per risparmiare con l’opzione Spaces;

, a zero Euro al mese, con carta di debito Mastercard, pagamenti gratis in qualsiasi valuta, prelievi gratis in Euro, commissione dell’1,7% sui prelievi in valuta estera, supporto clienti in 5 lingue e due spazi attivi per risparmiare con l’opzione Spaces; N26 You , al costo di 9,90 Euro/mese, con i servizi del conto corrente N26 Standard, oltre che 10 spazi attivi da utilizzare con Spaces, condivisione degli spazi Spaces con un massimo di 10 clienti N26, possibilità di associare al conto una carta extra, sconti da partner selezionati, assicurazione di emergenza medica in viaggio, per il ritardo volo e bagaglio, per lo sci e lo sport, per l’auto, bici, scooter, monopattini elettrici in sharing;

, al costo di 9,90 Euro/mese, con i servizi del conto corrente N26 Standard, oltre che 10 spazi attivi da utilizzare con Spaces, condivisione degli spazi Spaces con un massimo di 10 clienti N26, possibilità di associare al conto una carta extra, sconti da partner selezionati, assicurazione di emergenza medica in viaggio, per il ritardo volo e bagaglio, per lo sci e lo sport, per l’auto, bici, scooter, monopattini elettrici in sharing; N26 Metal, al costo di 16,90 Euro/mese, include i servizi presenti per le soluzioni Standard e You, oltre che aggiuntive polizze assicurative comprese, ovvero furto e danni smartphone e noleggio auto in viaggio.

In linea di massima, questi sono i vantaggi che potrete sempre ottenere con l’attivazione di un pacchetto N26:

conto corrente con canone zero, che include carta di debito Mastercard;

notifiche push dopo ogni movimento di denaro, direttamente sul proprio smartphone;

organizzazione delle spese mensili in automatico;

servizio Spaces, per creare spazi personalizzati che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi e gestirli in tempo reale dal vostro smartphone.

3. Conto Corrente Buddybank

Buddybank è il nuovo modello di banca di UniCredit esclusivamente pensato per iPhone che include un conto corrente a canone zero e un servizio di assistenza in chat disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, gestibile tramite l’app mobile scaricabile in modo del tutto gratuito da Apple Store.

Se decidete di attivare un conto corrente Buddybank nel corso del mese di giugno 2020, potrete inoltre usufruire della promozione 40 Special, ovvero 40 Euro di bonus accreditati sul conto di ogni nuovo cliente. Inoltre, il modulo Buddybank Love è disponibile al costo di 9,90 Euro/mese, anziché gli originali 14,90 Euro al mese se aprite il conto entro il 31/12/2020.

Passiamo ora a caratteristiche e servizi di questo conto. Buddybank vi offre:

bonifici SEPA ordinari;

prelievi da tutti gli ATM del Gruppo UniCredit nel Mondo;

servizio di assistenza sempre a vostra disposizione;

canone della carta di debito internazionale;

versamenti contanti su ATM evoluti UniCredit;

ricariche telefoniche, bollettini e altri pagamenti (es. BCILL, pagoPA, bollo auto e moto, MAV/RAV/REP).

Abbiamo già accennato al modulo “premium” proposto da Buddybank, Buddybank Love. Il modulo Buddybank Love è attivabile direttamente tramite la vostra app su smartphone.

Disponibile al costo speciale di 9,90 Euro al mese, il pacchetto comprende:

zero commissioni di prelievo da tutti gli ATM del mondo;

canone annuo della carta di credito Buddybank Mastercard World Elite new;

bonifici SEPA istantanei senza commissioni;

servizio di lifestyle concierge Q U I N T E S S E N T I A L L Y.

Q U I N T E S S E N T I A L L Y è un servizio di concierge di eccellenza, che include salute e fitness, pianificazione di viaggi, assistenza casalinga e consegne, babysitting e intrattenimento personalizzato.

4. Conto Corrente Hype

Hype si classifica tra gli altri come uno dei migliori modi per gestire il proprio denaro attraverso un conto semplice e smart disponibile dai 12 anni in su. Per effettuare la registrazione, sono sufficienti solo 5 minuti seguendo la procedura indicata online tramite PC, tablet oppure cellulare, con sistema operativo Android oppure iOS. Popolarità e eccellenza di questo servizio sono confermate dai 60.000 nuovi conti aperti ogni mese. Inoltre, l’Osservatorio Finanziario ha di recente premiato Hype come migliore soluzione carta conto.

Se scegliete di diventare clienti Hype, ecco quali servizi e prodotti saranno a vostra disposizione:

carta e conto con IBAN, subito disponibile e senza nessun costo;

ricariche e prelievi da qualsiasi ATM nel mondo;

possibilità di avere sempre tutti i movimenti sotto controllo tramite app, impostando anche obiettivi di risparmio e scambi di denaro in tempo reale;

pagamento tramite smartphone in modalità Apple Pay o Google Pay;

possibilità di scegliere la modalità di ricarica preferita, con bonifico, contanti, ricevendo denaro dai propri contatti, oppure tramite un’altra carta collegata all’app.

In particolare, nell’ambito della scelta del conto corrente potrete optare per tre moduli diversi, che partono da Hype Start, a zero spese e zero costi di attivazione, fino a Hype Premium. Vediamoli nei dettagli:

Hype Start , zero spese di attivazione e canone zero;

, zero spese di attivazione e canone zero; Hype Plus , zero spese di attivazione e canone annuo pari a 12 Euro;

, zero spese di attivazione e canone annuo pari a 12 Euro; Hype Premium, costo di attivazione pari a 9,90 Euro (in promozione fino al 30/06/2020) e canone annuo di 118,80 Euro.

5. Conto Corrente Revolut

La soluzione Revolut esiste sul mercato internazionale dal 2015 e nasce con l’obiettivo di cambiare radicalmente le modalità di gestione del proprio denaro. Con Revolut potrete avere sempre sotto controllo la vostra vita finanziaria attraverso un’unica app, che include dalla spesa ordinaria di tutti i giorni, la gestione del budget, il cambio in valuta estera, fino al trading agevole sul mercato.

Al momento, Revolut propone i seguenti pacchetti conto corrente, tra cui segnaliamo in particolare il conto Standard a zero spese e quello Junior. Ecco i dettagli:

conto Standard , a canone zero;

, a canone zero; conto Premium , al costo di 7,99 Euro/mese;

, al costo di 7,99 Euro/mese; conto Metal , al costo di 13,99 Euro/mese;

, al costo di 13,99 Euro/mese; conto Junior, in abbinamento ai piani Premium e Metal.

Il conto Standard include:

conto Regno Unito gratuito;

conto euro IBAN gratuito;

possibilità di effettuare spese in oltre 150 valute al tasso di intercambio bancario;

cambio senza commissioni nascoste in 130 valute fiat fino a 6.000 Euro al mese;

prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200 Euro al mese;

carta Revolut gratuita.

Oltre alle caratteristiche della versione Standard, con l’opzione Premium sono previsti:

cambio senza commissioni nascoste in 130 valute fiat senza limite mensile;

prelievi da bancomat senza commissioni fino a 400 Euro al mese;

assicurazione medica internazionale;

assicurazione per ritardi su volo e bagagli;

consegna espresso/prioritaria globale;

assistenza clienti prioritaria;

accesso immediato a 5 criptovalute;

carta premium con design esclusivi;

carte virtuali usa e getta;

accesso tramite Pass LoungeKey;

pass di accesso gratuito alla lounge per voi ed un’altra persona, se il volo ritarda per più di un’ora.

Il modulo Metal aggiunge:

pass di accesso gratuito alla lounge per voi e fino ad altre 3 persone, se il volo ritarda più di un’ora;

fino allo 0,1% di Cashback in Europa e fino a 1% fuori dall’Europa, su ogni pagamento fatto con carta;

possibilità di ottenere concierge per gestire meglio il proprio stile di vita.

Dobbiamo infine fare un approfondimento sulla soluzione Junior, dedicata a bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni. Si tratta di un conto controllato dal genitore o da chi ne fa le veci e permette in modo facile e veloce di spendere e gestire i budget assegnati in modo responsabile. Per questo prodotto, Revolut ha sviluppato un’app mobile ad hoc che garantisce un’esperienza sicura e monitorabile da quella dell’adulto responsabile. Inoltre, il conto include anche una carta Revolut Junior per le spese.

Per attivare un nuovo conto corrente Revolut, vi basterà dunque scaricare l’app dedicata dallo store Apple o Android e procedere secondo le istruzioni indicate. Il conto Junior è una proposta riservata ai clienti con un piano Premium o Metal già attivo.

