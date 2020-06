Codice amico Sorgenia: come funziona la promozione Porta un Amico

Sorgenia è uno dei principali fornitori di energia elettrica e gas naturale del mercato libero e può contare su diverse soluzioni tariffarie in grado di garantire un risparmio netto rispetto al mercato tutelato. I vantaggi di Sorgenia non finiscono qui. Il fornitore, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti la promozione Porta un amico che, tramite l’utilizzo del “codice amico Sorgenia” , permette di ottenere sconti in bolletta per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare a Sorgenia. Ecco come funziona la promozione Porta un Amico di Sorgenia e quanto può far risparmiare sulle bollette.

Chi sceglie Sorgenia, oltre alla possibilità di sfruttare la convenienza delle offerte luce e gas del fornitore, può dare un taglio aggiuntivo alle bollette grazie alla promozione Porta un amico che, tramite la condivisione di un “Codice Amico” univoco per ogni cliente del fornitore, permette di invitare amici e parenti ad attivare offerte di Sorgenia.

Per ogni amico invitato che passa a Sorgenia, il cliente otterrà uno sconto in bolletta per ogni fornitura attivata dall’amico. In caso di doppia fornitura attivata (sia luce che gas) il bonus erogato dalla promozione sarà doppio. Da notare, inoltre, che il bonus in bolletta sarà accessibile anche all’amico invitato.

Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla promozione di Sorgenia che permette di azzerare l’importo delle bollette di luce e gas invitando altri utenti ad attivare nuove forniture energetiche con Sorgenia.

Come funziona la promozione Porta un amico di Sorgenia

La promozione è davvero molto semplice. Tutti i clienti Sorgenia hanno a loro disposizione un “Codice Amico”, univoco e recuperabile, facilmente, dall’area clienti del sito Sorgenia o dall’app My Sorgenia, disponibile per il download gratuito su dispositivi Android e iOS. Il codice in questione si trova all’interno della sezione dedicata alla promozione denominata “Porta i tuoi amici in Sorgenia”.

I clienti Sorgenia possono condividere il proprio “Codice Amico” con parenti, amici, colleghi e, più in generale, con qualsiasi altro utente. I nuovi clienti che, al momento dell’attivazione di un nuovo contratto con Sorgenia, scelgono di inserire il “Codice Amico” che hanno ricevuto faranno attivare la promozione. Una volta completata l’attivazione della fornitura, Sorgenia provvederà all’erogazione del buono sconto spettante, sia al cliente promotore che all’amico, all’interno della prima bolletta disponibile.

L’invito da parte del cliente Sorgenia avrà una durata di 30 giorni dalla data di presentazione. L’amico invitato, quindi, avrà 30 giorni di tempo per sottoscrivere una delle offerte Sorgenia potendo beneficiare della promozione e del conseguente buono sconto che verrà erogato in bolletta. Il cliente promotore, inoltre, riceverà una conferma dell’avvenuta attivazione della fornitura da parte dell’amico presentato tramite l’indirizzo e-mail di registrazione all’area clienti del sito Sorgenia o all’app My Sorgenia.

Quanto vale il bonus della promozione Porta un amico di Sorgenia?

L’importo del buono sconto disponibile con la promozione Porta un amico di Sorgenia dipende dalla tipologia di cliente, sia per quanto riguarda il cliente promotore che l’amico presentato. Ecco i dettagli:

Se l’amico presentato è un consumatore domestico, il cliente Sorgenia riceverà un bonus di 30 Euro per ogni fornitura attivata (in caso di attivazione sia di una fornitura di energia elettrica che di una fornitura di gas naturale, il bonus erogato sarà di 60 Euro); l’amico presentato che passa a Sorgenia riceverà, a sua volta, un bonus di 30 Euro per ogni fornitura attivata

il cliente Sorgenia riceverà un (in caso di attivazione sia di una fornitura di energia elettrica che di una fornitura di gas naturale, il bonus erogato sarà di 60 Euro); l’amico presentato che passa a Sorgenia riceverà, a sua volta, un bonus di 30 Euro per ogni fornitura attivata se l’amico presentato è un cliente business con partita IVA, il cliente Sorgenia riceverà un bonus di 60 Euro per ogni fornitura attivata; l’amico presentato che passa a Sorgenia riceverà, a sua volta, un bonus di 60 Euro per ogni fornitura attivata

Grazie alla promozione “porta un amico” di Sorgenia, un cliente domestico potrà ottenere sino ad un massimo di 3.000 Euro di bonus invitando amici ad attivare offerte del fornitore. Un cliente business, invece, potrà ottenere un bonus di importo complessivo massimo pari a 6.000 Euro. Si tratta di importi molto elevati che, potenzialmente, permettono ai clienti Sorgenia di azzerare completamente l’importo delle bollette per un lungo periodo di tempo invitando altri utenti ad attivare una delle offerte Sorgenia.

Come viene erogato il bonus

Il bonus derivate dalla promozione “porta un amico” di Sorgenia viene erogato come sconto in bolletta e contribuisce a far diminuire l’importo complessivo della bolletta stessa. L’erogazione del bonus avviene:

per il cliente promotore: in un’unica soluzione, sulla prima bolletta utile successiva alla data di attivazione del contratto sottoscritto dall’amico invitato; se la bolletta dovesse essere di importo inferiore al bonus, l’importo eccedente del bonus verrà accreditato sulla bolletta immediatamente successiva

in un’unica soluzione, sulla prima bolletta utile successiva alla data di attivazione del contratto sottoscritto dall’amico invitato; se la bolletta dovesse essere di importo inferiore al bonus, l’importo eccedente del bonus verrà accreditato sulla bolletta immediatamente successiva per l’amico invitato: il bonus viene dilazionato in 12 mesi e va a coprire tutta la prima annualità della fornitura; se il bonus è pari a 30 Euro, per ogni mese verrà erogato uno sconto in bolletta di 2,5 Euro; se il bonus è pari a 60 Euro, per ogni mese verrà erogato uno sconto in bolletta di 5 Euro

Le offerte luce e gas di Sorgenia da attivare

Per i clienti domestici, Sorgenia propone le offerte Next Energy Luce e Next Energy Gas. Si tratta di due offerte davvero molto convenienti che, oltre ai vantaggi messi a disposizione dalla promozione “Porta un amico”, offrono diversi bonus aggiuntivi come la possibilità di poter contare su di un prezzo bloccato dell’energia per i primi 12 mesi di fornitura. Sorgenia potrà, eventualmente, modificare le condizioni economiche dell’offerta solo a partire dal secondo anno di fornitura e solo con un preavviso di almeno 90 giorni. L’utente sarà libero di accettare la modifica o cambiare fornitore senza penali o costi aggiuntivi.

Next Energy Luce è l’offerta di Sorgenia per la fornitura di energia elettrica. Si tratta di un’offerta monoraria che presenta un prezzo dell’energia elettrica completamente indipendente dall’orario di utilizzo. In questo modo, grazie a Next Energy Luce non ci saranno vincoli di orario nell’utilizzo dell’energia in quanto non ci sono fasce orarie più economiche e fasce orarie più costose. L’offerta prevede un prezzo dell’energia pari a 0.02270 €/kWh. Tale prezzo, come detto in precedenza, è fisso e bloccato per i primi 12 meis.

Un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh) che passa a Sorgenia attivando Next Energy Luce registrerà una spesa annuale di 420 Euro ottenendo un risparmio di circa 85 Euro rispetto al mercato tutelato (ipotizzando che le condizioni attuali del mercato tutelato restino fisse per i prossimi 12 mesi). Per chi viene invitato da un amico già cliente con Sorgenia, ci sarà la possibilità di ottenere uno sconto extra di 30 Euro e di invitare altri amici per ridurre (potenzialmente sino ad azzerare) la spesa annuale per l’energia elettrica.

Per attivare Next Energy Luce di Sorgenia è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online:

Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, l’offerta di Sorgenia è Next Energy Gas. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta con prezzo bloccato per 12 mesi. Chi sceglie questa tariffa di Sorgenia potrà sfruttare un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1572 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per il primo anno di fornitura. Come per tutte le offerte gas, il prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo.

Un “cliente tipo” (consumo annuo di 1400 Smc di gas naturale) che passa a Sorgenia attivando Next Energy Gas registrerà una spesa annuale per la fornitura di circa 870 Euro con un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato pari a poco più di 90 Euro (ipotizzando che le condizioni attuali del mercato tutelato restino fisse per i prossimi 12 mesi).

Anche in questo caso, è possibile ridurre la spesa se si viene invitati a passare a Sorgenia. Successivamente, con la promozione “porta un amico” sarà possibile invitare amici e parenti e ottenere sconti aggiuntivi in bolletta (che potenzialmente potrà essere completamente azzerata). Per attivare Next Energy Gas è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono Sorgenia sia per l’energia elettrica che per il gas naturale (oltre allo sconto in bolletta disponibile nel caso in cui vengano invitati da un cliente del fornitore) otterranno anche un regalo di benvenuto. Attualmente, Sorgenia propone ai clienti che attivando una doppia fornitura energetica un buono Amazon da 80 Euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi previsti dalle promozioni dell’operatore.

Prima di procedere alla sottoscrizione online di una delle offerte Sorgenia è necessario assicurarsi di avere a disposizione:

il “codice amico” ricevuto nel caso in cui si sia stati invitati ad attivare una delle offerte Sorgenia; tale codice è essenziale per ottenere il buono sconto in bolletta della promozione “Porta un amico”

i dati anagrafici, un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della fornitura energetica

il codice POD, per l’energia elettrica, ed il codice PDR, per il gas naturale, che consentono di identificare in modo univoco la fornitura stessa (tali codici sono disponibili in bolletta)

le coordinate IBAN per l’addebito delle fatture sul conto corrente