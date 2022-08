Le migliori offerte gas di Agosto 2022: taglia le bollette ora

Ecco come giocare d’anticipo e alleggerire le bollett e del gas prima che arrivi l’autunno. Dagli esperti di SOStariffe.it una bussola per orientare i titolari di utenze domestiche nella scelta delle offerte di gas più vantaggiose di Agosto 2022 .

Il caro-bolletta continua a pesare sulle tasche degli italiani. Ecco perché, per non farsi trovare impreparati dalla stagione più fredda (e dal rischio di nuovi rincari all’orizzonte), è opportuno giocare d’anticipo. Come? Scegliendo già da ora il Mercato libero, le cui offerte garantiscono un prezzo unitario del gas naturale più basso rispetto a quello proposto dal mercato Tutelato. Così come la libertà di puntare su tariffe cucite su misura per il fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per iOS e Android) è possibile scovare l’offerta gas casa più conveniente. La comparazione delle offerte è semplice e intuitiva. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo di gas (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per individuare subito le promozioni più in linea per il proprio profilo di consumo.

Le 5 offerte gas più vantaggiose ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO A2A Energia A2A Easy Gas 1,0865 €/Smc 141,60 € al mese wekiwi Gas alla Fonte 0,98353 €/Smc 148,41 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/Smc 150,81 € al mese Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 0,98353 €/Smc 160,47 € al mese AGSM Energia Premium Gas 0,98353 €/Smc 163,68 € al mese

Accendiamo ora i riflettori sulle 5 soluzioni gas elette “campionesse” del risparmio ad Agosto 2022. La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ha confrontato le offerte proposte dai gestori del Mercato Libero a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo” con un consumo annuale di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Tutte le offerte che rientrano in questa speciale classifica della convenienza propongono tariffe a prezzo variabile: garantiscono cioè l’accesso al prezzo del gas naturale alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso, con aggiornamenti mensili (i prezzi seguono l’andamento del mercato).

Gas alla fonte wekiwi

L’offerta promossa dalla web company wekiwi (che fa parte del gruppo Tremagi) contempla:

prezzo indicizzato in base all ’ indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

’ ; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione led, domotica e accessori elettronici)

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 148,41 euro.

A2A Easy Gas

Riflettori puntati sul risparmio anche ad A2A Energia, la cui promozione include:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi aggiuntivi ;

sconto del 50% sul contributo fisso del primo anno (che ammonta a 12 euro) ;

voucher Unieuro da 50 euro con sottoscrizione online (codice: SUMMER22);

possibilità di attivazione della fornitura anche c on Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 141,60 euro .

Edison World Gas Plus

Con una patente “green”, l’offerta di Edison Energia ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

servizio EDISONRisolve gratuito ;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

bolletta online e domiciliazione bancaria per una gestione 100% digitale della fornitura;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 150,81 euro.

EcoTua Index Casa Promo Gas

Caratteristiche di questa offerta messa a punto da Iberdrola sono:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

pagamento con bollettino postale e RID;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 160,47 euro .

Premium Gas

AGSM Energia, società multiservizi con sede a Verona, propone una promozione gas che punta sui seguenti biglietti da visita:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,03 € /Smc ;

bolletta elettronica inclusa e opzione domiciliazione bancaria;

possibilità di attivare gratis il servizio “ bolletta costante ” (dal 1° ottobre al 31 ottobre di ogni anno) per pagare a rate costanti mensilmente, con un unico conguaglio annuale;

” (dal 1° ottobre al 31 ottobre di ogni anno) per pagare a rate costanti mensilmente, con un unico conguaglio annuale; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 163,68 euro.

È bene ricordare che quelle proposte sono le offerte più convenienti per il profilo di consumo indicato. Come detto, per assicurarsi risparmi in bolletta è necessario fare un confronto tra le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno.

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111.