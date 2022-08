I conti correnti con l’imposta di bollo azzerata di Agosto 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quali sono i conti correnti che non fanno pagare l’imposta di bollo? E come fare per non versare questo tributo, tagliando uno dei costi fissi di tenuta e gestione del conto bancario? Sono domande che i risparmiatori si pongono quando stanno decidendo di aprire un nuovo conto corrente.

Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile scoprire quali istituti di credito azzerano l’imposta di bolla ad Agosto 2022.

Imposta di bollo: se la conosci, puoi evitare di pagarla

QUANDO NON SI PAGA L’IMPOSTA DI BOLLO Non si paga quando la giacenza media trimestrale è inferiore a 5.000 euro sul saldo Non si paga quando si rientra in una fascia socialmente svantaggiata (reddito ISEE inferiore a 11.600 euro) Non si paga quando si è pensionati a basso reddito (pensione inferiore a 18.000 euro lordi annui, senza rientrare nella categoria delle fasce socialmente svantaggiate)

L’imposta di bollo è uno dei costi fissi di un conto corrente. È un tributo a carico del titolare di un conto bancario. L’importo da pagare (34,20 euro per le persone fisiche) è calcolato in misura fissa ed è dovuto, se il correntista possiede un valore medio di giacenza superiore ai 5.000 euro.

Ricordiamo che per giacenza media annua di un conto corrente si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione. La verifica della giacenza complessiva del cliente è effettuata in occasione di ogni estratto conto o rendiconto (quindi almeno una volta all’anno) ed è riferita al periodo a cui fa riferimento il rendiconto e se questo non avvenisse, perché la banca opera diversamente, al 31 dicembre di ogni anno.

L’imposta di bollo è addebitata sul conto corrente in via automatica all’emissione dell’estratto conto della banca o del rendiconto.

Conti correnti e imposta di bollo: le migliori offerte di Agosto 2022

CONTO CORRENTE COSTI FISSI DI GESTIONE Conto BBVA conto corrente 100% online

canone annuale gratuito

imposta di bollo gratuita con giacenza media trimestrale inferiore a 5.000 euro

carta di debito gratuita Widiba Start di Banca Widiba conto corrente 100% online

canone annuale gratuito il primo anno, poi canone di 3 euro al mese con possibilità di azzerarlo

imposta di bollo gratuita con giacenza media trimestrale inferiore a 5.000 euro

carta di debito senza costi My Genius Green di UniCredit conto corrente 100% online

canone annuale gratuito

imposta di bollo gratuita con giacenza media trimestrale inferiore a 5.000 euro

carta di debito inclusa

Nel panel dei conti bancari quelli più leggeri per le tasche dei risparmiatori sono i conti correnti online perché sono a zero spese o con canoni annuali molto bassi rispetto ai conti tradizionali. Quelle che seguono sono le 3 migliori offerte di Agosto 2022, selezionate dagli esperti SOStariffe.it.

Conto BBVA

Anche per l’imposta di bollo, che non si paga con una giacenza media trimestrale inferiore ai 5.000 euro, il conto corrente online di BBVA è uno dei più convenienti di Agosto 2022. La banca multinazionale spagnola offre un conto gratuito: niente spese di apertura e nessun canone annuale di tenuta del conto. Inoltre, questa soluzione prevede:

codice IBAN italiano;

accredito anticipato dello stipendio;

bonifico ordinario gratuito fino a 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a 1.000 euro d’importo;

carta di debito inclusa;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

possibilità di rateizzare le proprie spese.

Per i nuovi clienti di BBVA c’è anche la possibilità di ottenere rimborsi e omaggi fino a 230 euro. Ecco come:

Gran Cashback del 20% di BBVA fino a 100 euro il primo mese;

il primo mese; Cashback dell’1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

nei successivi 12 mesi; bonus di 100 euro invitando 5 amici (20 euro ciascuno) ad aprire un conto in BBVA con l’iniziativa “Passaparola”.

Per conoscere l’offerta di BBVA clicca il link di seguito:

Scopri il conto BBVA »

Annunci Google

Conto Widiba

Con la possibilità di azzerare l’imposta di bollo, tra i migliori conti correnti online di Agosto 2022, c’è Widiba Start proposto da Banca Widiba, che può essere aperto in 5 minuti con SPID o webcam.

La banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi che ai nuovi clienti offre i seguenti servizi:

canone gratuito per il primo anno se si apre il conto entro il 31 Agosto 2022 ;

; possibilità di azzerare il canone di 3 euro che scatta dal secondo anno con una serie di promozioni;

carta di debito senza costi, sia fisica che virtuale, con collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online;

senza costi, sia fisica che virtuale, con collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online; servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio o pensione, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online;

per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio o pensione, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

bonifici ordinari online senza commissioni;

PEC e Firma Digitale gratis.

Come detto il conto Widiba Start è a zero speso per i primi 12 mesi. Dal secondo anno, invece, è previsto un canone di 3 euro al mese, ma possibilità di azzerarlo.

In dettaglio questa “formula promozionale” di risparmio prevede:

se si hanno meno di 30 anni di età, 3 euro in meno;

se si hanno meno di 30 anni di età, in meno; con l’accredito di stipendio e pensione, 1 euro in meno;

con l’accredito di stipendio e pensione, in meno; con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, 1 euro in meno;

con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, in meno; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze), 2 euro in meno;

con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze), in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), 1 euro in meno.

Per conoscere l’offerta di Banca Widiba clicca il link di seguito:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green di UniCredit

Con canone annuale gratuito per sempre e con la possinbilità di risparmiare sull’imposta di bollo tenendo una giacenza media inferiore ai 5.000 euro sul saldo, uno dei conti corrente online più vantaggiosi presenti sul mercato è My Genius Green di UniCredit.

Abbattendo i costi fissi di gestione, questo conto bancario 100 digitale, prevede:

bonifici SEPA e giroconti online gratuiti ;

; carta di debito internazionale MyOne inclusa (circuito Visa/MasterCard) in versione fisica (in materiale biodegradabile) e digitale (con collegamento ai principali wallet).

Sebbene non consenta il trading online, questo conto completamente paperless, contribuisce a salvaguardare il pianeta, anche perché operazioni e gestione possono essere eseguite tramite il servizio di Banca Multicanale che utilizza Internet, telefono e App.

Per conoscere l’offerta di Banca Widiba clicca il link di seguito:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »