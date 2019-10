Le 5 migliori offerte luce e gas: la classifica delle più convenienti

Con l’inverno in arrivo sei alla ricerca delle migliori offerte luce e gas per abbassare i costi delle tue bollette? In questa guida ti vogliamo aiutare a orientarti sul panorama affollato di offerte speciali, sia per la fornitura di energia elettrica che per quella del gas.

Abbiamo selezionato per te i cinque offerte di fornitori che propongono le soluzioni più convenienti a tua disposizione attualmente sul mercato. Per ogni voce, troverai inoltre una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i servizi inclusi nella proposta e i vantaggi speciali di cui potrai usufruire nel caso tu decidessi di procedere con la sottoscrizione del contratto.

Migliori offerte luce e gas: la classifica

Ti ricordiamo che le offerte qui elencate sono selezionate in base all’utenza media, che corrisponde alla tipologia e ai criteri di utilizzo più comuni.

Per l’energia elettrica: nucleo familiare di tre persone con utilizzo di regolare di elettrodomestici (incluso forno elettrico, lavatrice, frigorifero, lavastoviglie, scaldabagno) e potenza richiesta 3 kW. Consumo stimato annuo di 3900 kWh.

Per il gas: unità domestica di tre persone e utilizzo della fornitura per acqua calda, cottura e riscaldamento. Consumo stimato annuo di 1110 Smc/anno.

1. Sorgenia Next Energy Luce&Gas

Una delle migliori offerte per l’autunno è sicuramente Next Energy Luce&Gas proposta da Sorgenia, valida fino al 24/10/2019. Per un’unità familiare con le caratteristiche descritte nei paragrafi precedenti, il costo mensile per la luce si attesta sui 62,48€/mese, mentre per il gas è di 66,43€/mese. Il prezzo della materia è rispettivamente 0,0473€/kWh per l’energia elettrica e 0,2114€/Smc per il gas naturale. I prezzi rimarranno invariati per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

A parte la convenienza economica dell’offerta, Next Energy Luce&Gas è sicuramente un’ottima scelta per l’attenzione all’ambiente di cui l’azienda si fa promotrice attraverso l’erogazione di energia proveniente da fonti 100% green. La compagnia individua attraverso geo localizzazione l’impianto più vicino alla tua casa per fornirti l’energia con il minor impatto ambientale.

Nello specifico, Next Energy Gas&Luce propone due servizi aggiuntivi all’offerta base molto interessanti e che si allineano alla dichiarata missione di ridurre l’impatto ambientale.

Green Life – assegnazione alla sottoscrizione del contratto dell’impianto di produzione energetica più vicino al luogo in cui avviene la fornitura al cliente. Il servizio è attivato automaticamente e in modo gratuito per 12 mesi. Una volta scaduto il periodo, il cliente può decidere se rinnovarlo al costo di 2 €/mese.

Energy Lab – accesso libero agli strumenti digitali collaborativi di Sorgenia per visualizzare contenuti come diagrammi di consumo e di costo, suggerimenti per la riduzione dei consumi e l’uso ottimizzato dell’energia, possibilità di fissare valori obiettivo e valori monitoraggio mensile dei risultati. Anche in questo caso, il servizio è disponibile gratuitamente per 12 mesi dalla data di attivazione del contratto e rinnovabile al costo di 2€/mese successivamente.

Sorgenia descrive la proposta Next Energy Luce&Gas come full digital, in quanto è attivabile direttamente online attraverso il portale dell’azienda e offre numerosi benefit aggiuntivi relativi al mondo dei servizi digitali. Tra questi, le opzioni di scelta includono:

CHILI , il servizio italiano di distribuzione internet on demand di film e serie TV;

, il servizio italiano di distribuzione internet on demand di film e serie TV; edizione digitale di Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera ;

e ; Deezer , il servizio online di streaming musicale che include 43 milioni di brani di numerose case discografiche ed etichette indipendenti;

, il servizio online di streaming musicale che include 43 milioni di brani di numerose case discografiche ed etichette indipendenti; pacchetto Smartbox , i cofanetti regalo per ogni occasione;

, i cofanetti regalo per ogni occasione; Uber Eats , la piattaforma di consegna di cibo online americana lanciata da Uber;

, la piattaforma di consegna di cibo online americana lanciata da Uber; tre mesi gratuiti di Minecraft e XBOX Live GOLD.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di usufruire di un buono Amazon di 50€, oltre che ricevere in regalo 60€ per ogni tuo amico che decide di attivare la stessa offerta.

Scopri Next Energy di Sorgenia

2. E.ON Energia Luce e Gas Insieme

La proposta di E.ON Energia ha un costo mensile per il target da noi considerato di 62,64€/mese, mentre si attesta sui 66,31€/mese per il gas. Il costo della materia è di 0,0391€/kWh per la luce e di 0,193€/Smc per il gas naturale. In particolare, attivando l’offerta che comprende le due forniture, potrete ottenere lo sconto del 10% sulla luce, rispetto al costo originario di 0,0435 €/kWh. Il prezzo previsto da contratto è bloccato per il primi 12 mesi.

Se sei interessato a questa offerta, potrai pensarci fino al 28/10/2019, la data di scadenza prevista. La richiesta di attivazione è da completare online sul portale web dell’azienda. Una volta inviata la domanda, riceverai tutta la documentazione legale e amministrativa via posta in formato cartaceo. Potrai monitorare tutta la procedura attraverso la sezione My E.ON sul sito web di E.ON Energia.

Con l’iniziativa E.ON Porta un Amico, potrai beneficiare di uno sconto di 30€ sulle tue bollette per ogni tuo amico che diventa cliente E.ON attivando l’offerta dedicata.

I nuovi clienti che sottoscrivono questa offerta potranno inoltre partecipare al programma fedeltà My E.volution. Tra i premi in palio vi sono:

gift card CHILI da 30€ per noleggiare il proprio film preferito tra i circa 1.000 titoli disponibili;

da 30€ per noleggiare il proprio film preferito tra i circa 1.000 titoli disponibili; un voucher gratuito Attrazioni 2×1 per l’ingresso ad uno dei parchi divertimento del circuito selezionato;

per l’ingresso ad uno dei parchi divertimento del circuito selezionato; un bonus da 20€ di sconto sulle bollette luce e gas.

Se non dovessi essere abbastanza fortunato con l’assegnazione dei premi sopra, potresti sempre vincere sconti sulle bollette del valore minimo di 50€ durante l’estrazione finale.

Scopri E.ON Luce e Gas Insieme

3. ENGIE Energia 3.0 Light

ENGIE è il primo operatore in Italia nei servizi energetici con 60 uffici sul territorio nazionale. Con l’offerta Energie 3.0 Light, in scadenza il 05/11/2019, ENGIE propone una soluzione molto conveniente. Secondo le nostre stime, per un’unità familiare media l’offerta mono-oraria ha un costo mensile di 46,99€ per l’energia elettrica e di 68,35€ per il gas. Il prezzo della materia prima proposto nell’offerta è di 0,0449€/kWh e di 0,2265€/Smc per luce e gas rispettivamente.

L’offerta è attivabile online a partire dal portale web dell’azienda. Con l’attivazione online, potrai rimanere tranquillo sul prezzo sottoscritto, che rimarrà bloccato per 24 mesi. Tra i servizi online a tua disposizione, potrai scaricare l’app per dispositivi mobile da cui controllare i tuoi documenti e godere dei vantaggi del programma ENGIE Fit. ENGIE Fit è una funzionalità dell’app ENGIE che consente di ottenere sconti in bolletta una volta raggiunti gli obiettivi di passi previsti attraverso i giochi proposti: camminando, potrai abbassare il costo delle vostre bollette!

ENGIE regala inoltre un buono Amazon del valore di 25€ per ogni fornitura attivata. Di conseguenza, scegliendo l’offerta qui descritta potrai usufruire di un coupon di 50€ (25€ per la luce, 25€ per il gas).

È inoltre importante sapere infine che anche l’offerta Energia 3.0 Light prevede energia elettrica che proviene al 100% da fonti rinnovabili, riducendo al minimo le immissioni di CO2 e SO2.

Scopri le migliori tariffe Engie

4. wekiwi Prezzo Fisso 12 mesi

L’offerta wekiwi Prezzo Fisso 12 mesi per la nostra tipologia di utente medio ammonta a 61,98€/mese per l’energia elettrica e 64,73€/mese per il gas. Come è facile intuire dal nome della proposta, il prezzo rimane invariato per 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con risparmi sul costo delle bollette luce e gas che vanno dai 50 ai 100 € all’anno.

La filosofia aziendale di wekiwi posiziona la compagnia in modo particolare sul panorama degli operatori di settore: si definisce infatti un’azienda smart che offre un servizio trasparente, modellato secondo le opportunità dei nuovi canali digitali. Le principali caratteristiche distintive del servizio proposto da wekiwi:

fatturazione esclusivamente online , tramite e-mail o strumenti di addebito automatico (come il RID);

, tramite e-mail o strumenti di addebito automatico (come il RID); nessun servizio di vendita porta a porta o telefonica , ricorrendo quasi esclusivamente ai servizi di assistenza clienti online;

, ricorrendo quasi esclusivamente ai servizi di assistenza clienti online; la possibilità di scegliere la Carica Mensile sulla base della quale avviene la fatturazione, ovvero scompare l’uso delle fatture in acconto stimate dall’operatore prima di rilevare l’effettivo consumo;

sulla base della quale avviene la fatturazione, ovvero scompare l’uso delle fatture in acconto stimate dall’operatore prima di rilevare l’effettivo consumo; la trasparenza nel meccanismo di fatturazione e al margine applicato ai costi della materia prima.

In linea con questo tipo di principi adottati, i clienti potranno usufruire di ulteriori sconti sulle bollette luce e gas finali. Tra questi, dobbiamo ricordare:

1. Sconto on-line: se scegli solo i canali online di assistenza clienti (l’area dedicata del sito web e la mail), verrà applicato un ribasso sulla bolletta del periodo di riferimento.

2. Sconto sulla Carica Mensile: se la Carica Mensile da te dichiarata corrisponde a quella effettivamente utilizzata, allora potrai godere di un ulteriore sconto sulla bolletta del periodo corrispondente.

Anche wekiwi pone l’accento sull’importanza del passaparola e offre uno sconto in bolletta pari a 30€ per ogni nuovo cliente che sceglie di attivare una fornitura su tuo consiglio.

Scopri le migliori tariffe wekiwi

5. Hera Comm Prezzo Netto Special Web

Prezzo Netto Special Web di Hera Comm presenta notevoli vantaggi per i nuovi clienti che decidono di attivare questa offerta. Come avrai compreso dal nome, l’attivazione prevede una procedura online a partire dal portale web dell’azienda. I prezzi mensili calcolati per le esigenze dell’utenza da noi presa in considerazione sono di 51,36€/mese per la luce e di 63,29€/mese per la fornitura di gas. Il costo della materia riportato dal contratto per la fornitura con opzione mono-oraria si attesta sui 0,0511€/kWh per la luce e 0,1970€/kWh per il gas.

L’attivazione dell’offerta non prevede nessun costo di attivazione e nessuna modifica al contatore. Tra gli altri vantaggi di cui potete beneficiare se decidete di attivare Prezzo Netto Special Web di Hera, possiamo sottolineare:

bonus di benvenuto di 30€ sulle bollette luce e 30€ su quelle del gas per i nuovi clienti, per un totale di 60€ per la proposta luce e gas;

di 30€ sulle bollette luce e 30€ su quelle del gas per i nuovi clienti, per un totale di 60€ per la proposta luce e gas; il servizio Hera Fast Check Up , una sezione privata del portale web di Hera che riporta una panoramica dei tuoi consumi, utile per comprendere come si ripartiscono i propri consumi gas e luce e ottenere consigli personalizzati per ridurre gli sprechi e, quindi, risparmiare;

, una sezione privata del portale web di Hera che riporta una panoramica dei tuoi consumi, utile per comprendere come si ripartiscono i propri consumi gas e luce e ottenere consigli personalizzati per ridurre gli sprechi e, quindi, risparmiare; il servizio Diario dei Consumi , una piattaforma web che consente di tenere sotto controllo in modo dettagliato i propri consumi e permette di confrontarli con quelli degli altri clienti che presentano caratteristiche simili;

, una piattaforma web che consente di tenere sotto controllo in modo dettagliato i propri consumi e permette di confrontarli con quelli degli altri clienti che presentano caratteristiche simili; l’ app My Hera , con cui gestire le proprie forniture tramite i Servizi Online dedicati, tra cui il controllo dei consumi, l’autolettura e il tracking di attivazione dei contratti;

, con cui gestire le proprie forniture tramite i Servizi Online dedicati, tra cui il controllo dei consumi, l’autolettura e il tracking di attivazione dei contratti; il servizio Pacchetto Natura, con cui puoi contribuire a ridurre il consumo di carta, le emissioni di CO2 nell’atmosfera e sostenere la produzione di energie rinnovabili senza costi aggiuntivi. La bolletta sarà recapitata in formato elettronico e il pagamento avverrà tramite domiciliazione bancaria.

Hera propone inoltre altri servizi attivabili come opzioni aggiuntive dai clienti, come Hera Led, che consiste nell’invio di un kit di lampadine LED, per un consumo elettrico ridotto fino all’80%, Hera Contawatt, un software visualizzabile da smartphone, tablet e pc che consente di monitorare i consumi elettrici e Hera No Problem, l’assicurazione contro i guasti agli impianti luce e gas, con un premio annuale di 74,76€.

Scopri Prezzo Netto Special Web