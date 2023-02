Le 3 assicurazioni auto più economiche a Febbraio 2023

Per risparmiare sull'assicurazione è possibile sfruttare la comparazione online dei preventivi in modo da individuare una nuova polizza auto particolarmente conveniente ed in grado di adattarsi al meglio alle proprie esigenze. Ecco, quindi, le 3 assicurazioni auto più economiche di febbraio 2023 secondo la comparazione che si può effettuare su SOStariffe.it .

Le 3 polizze auto più convenienti di Febbraio 2023

Per scegliere l’assicurazione auto più economica di febbraio 2023 è opportuno affidarsi ad un dettagliato confronto online dei preventivi, in modo da poter valutare, con precisione, quali sono le opzioni migliori, sia per completezza che per costi, su cui puntare per la polizza auto.

Il confronto dei preventivi va effettuato considerando i propri dati anagrafici, assicurativi e le caratteristiche del veicolo da assicurare. In questo modo, sarà possibile effettuare un’analisi “su misura” che consentirà di individuare con semplicità l’opzione migliore da attivare.

Si tratta di un aspetto centrale: eseguire il confronto dei preventivi per l’assicurazione auto utilizzando i propri dati, infatti, permette di valutare le proposte delle compagnie assicurative andando a considerare costi reali, basati sui propri dati utilizzati per il calcolo dei preventivi.

Questo vale sia per la determinazione della copertura RC Auto più vantaggiosa che per le varie garanzie accessorie, facoltative ma in grado di fare la differenza in termini di completezza della copertura assicurativa. In questo modo, sarà facile individuare le assicurazioni auto più economiche di febbraio 2023.

Per eseguire il confronto dei preventivi per la polizza auto è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, disponibile cliccando sul link qui di sotto. Grazie al tool di confronto è possibile scegliere la polizza più vantaggiosa dopo aver inserito i propri dati (anagrafici, assicurativi e del veicolo).

Il sistema, in modo gratuito ed imparziale, andrà a calcolare una lunga serie di preventivi, elencandoli poi in base alla convenienza. I prezzi mostrati non sono, quindi, stime ma rappresentano i prezzi reali delle polizze proposte dalle principali compagnie assicurative confrontabili con il comparatore di SOStariffe.it.

Oltre alla polizza RC Auto, inoltre, il tool di confronto consente di aggiungere anche garanzie accessorie, in modo da valutare il modo in cui variano i costi sulla base della composizione del pacchetto assicurativo. Aggiungendo garanzie extra come la Furto e Incendio, l’Assistenza Stradale, la Tutela Legale sarà possibile completare la polizza.

Il confronto online permetterà di individuare facilmente le proposte più vantaggiose tra quelle presenti sul comparatore di SOStariffe.it. Il confronto può essere effettuato in qualsiasi momento e in modo totalmente gratuito. Una volta scelta la polizza da attivare sarà possibile, inoltre, procedere con la sottoscrizione online tramite il sito della compagnia che la propone.

Scopri la migliore polizza auto di febbraio 2023»

C’è un altro aspetto da considerare: non esiste un’assicurazione auto più conveniente in assoluto. Il confronto online, infatti, consente di individuare la polizza più economica o comunque la più vantaggiosa in base ai dati dell’utente. Si tratta, quindi, di un confronto “su misura” e tarato sulle informazioni fornite dall’utente.

Questo dettaglio è necessario in quanto le compagnie assicurative calcolano i preventivi in base ai dati dell’utente. Non è possibile, in generale, individuare una compagnia più vantaggiosa in assoluto o una che risulta essere sempre poco vantaggiosa e sconveniente.

A tal proposito, qui di seguito, andiamo a mostrare i risultati della simulazione di SOStariffe.it con cui si punta ad evidenziare quali sono le 3 assicurazioni auto più economiche di febbraio 2023, tra le varie proposte presenti sul comparatore, per il profilo di “automobilista tipo” così definito:

automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata a gennaio 2023 e con decorrenza della polizza dal 28 febbraio 2023

Sulla base dei dati inseriti, il comparatore di SOStariffe.it fornisce questa “classifica” delle assicurazioni auto più economiche di febbraio 2023:

POLIZZE AUTO FEBBRAIO 2023 COSTO ANNUO 1. ConTe.it da 355 euro 2. Allianz Direct da 432 euro 3. Zurich Connect da 553 euro

Analizziamo, nel dettaglio, le 3 assicurazioni auto più economiche di febbraio 2023, per il profilo di “automobilista tipo”, in base ai dati raccolti dalla comparazione su SOStariffe.it:

1) ConTe.it

L’assicurazione auto più economica, per il profilo di automobilista tipo e in base alla comparazione su SOStariffe.it, del mese di febbraio 2023 viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia mette a disposizione una polizza con premio annuale di 355 euro. Optando per la versione “Satellitare” della polizza, che include l’Assistenza Stradale e la Protezione Satellitare, il prezzo sale a 371 euro.

Le proposte di ConTe.it presentano la clausola contrattuale della Guida Esperta che limita la possibilità di guida del veicolo assicurato, escludendo ad esempio i neo-patentati. In ogni caso, è sempre possibile, a fronte di un costo aggiuntivo, passare alla Guida Libera che elimina qualsiasi limitazione in tal senso.

L’assicurazione auto di ConTe.it prevede un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. La polizza può essere sospesa, per un certo periodo di tempo in cui si prevede di non utilizzare il veicolo assicurato. Da notare, inoltre, che la polizza include alcune rinunce /limitazioni del diritto di rivalsa:

la compagnia non eserciterà la rivalsa nel caso in cui al momento del sinistro il conducente sia alla guida con patente scaduta ma solo se questa viene rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro

Sono include, senza costi aggiuntivi, alcune estensioni della copertura RC:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte al pubblico

i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250 mila euro

2) Allianz Direct

Una seconda proposta che emerge dal comparatore di SOStariffe.it per l’assicurazione auto a febbraio 2023 riguarda Allianz Direct che mette a disposizione una polizza auto con copertura RC al prezzo di 432 euro per un anno. In questo caso, c’è la Guida Esperta che limita la possibilità di utilizzo del veicolo ai conducenti con età maggiore di 23 anni e con almeno 2 anni di esperienza di guida. È possibile, in ogni caso, passare alla Guida Libera a fronte di un costo aggiuntivo.

Allianz Direct propone una copertura con massimale di 6,5 milioni di euro per i danni alle persone ed alle cose. Da notare che la polizza può essere sospesa per un periodo in cui si prevede di non utilizzare il veicolo assicurato. Ci sono, inoltre, le seguenti estensioni gratuite della copertura RC:

danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione con un limite di 100 mila euro

La compagnia prevede, inoltre, la rinuncia alla rivalsa nei seguenti casi:

il veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza al momento del sinistro (valida solo per il primo sinistro e solo per un massimo di 2.500 euro)

il veicolo assicurato è guidato da un conducente con età non autorizzata (in caso di polizza con Guida Esperta); la rinuncia della rivalsa è pari ad un massimo di 5.000 euro

il veicolo assicurato è guidato da un conducente con patente scaduta (per beneficiare della rinuncia è necessario rinnovare la patente entro 6 mesi)

3) Zurich Connect

La terza proposta, tra le assicurazioni auto più economiche disponibili su SOStariffe.it a febbraio 2023, arriva da Zurich Connect. La compagnia propone una polizza con premio annuale di 553 euro e con possibilità di pagamento mensile senza costi aggiuntivi, in sostituzione del pagamento in un’unica soluzione.

La proposta di Zurich Connect include la Guida Esperta, limitando la possibilità di guida del veicolo a conducenti con età minima di 25 anni. Anche in questo caso c’è la possibilità di passare alla Guida Libera a fronte di un costo aggiuntivo rispetto al premio indicato. Il massimale, invece, è di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

Per quanto riguarda l‘estensione della copertura RC vale anche per i danni causati a terzi:

dal traino di eventuali rimorchi

dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

da incendio, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo, per fatto non inerente alla circolazione stradale, entro il limite di massimale di € 150.000 per sinistro

da figli minori

Zurich Connect prevede la rinuncia o limitazione della rivalsa nei seguenti casi:

veicolo assicurato guidato da conducente in stato di ebbrezza (solo per il primo sinistro e solo fino a 2.500 euro)

veicolo assicurato guidato da conducente con patente scaduta (solo in caso di rinnovo entro 90 giorni)

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

La simulazione proposta in precedenza riguarda esclusivamente la polizza RC Auto (oltre ad eventuali garanzie incluse gratuitamente). Cosa cambia, però, andando ad aggiungere anche le garanzie accessorie? La seconda simulazione proposta, quindi, riguarda il caso dell’automobilista tipo che sceglie di affiancare alla copertura RC Auto anche le seguenti garanzie accessorie:

Infortuni al conducente

assistenza stradale

tutela legale

Minikasko

Sulla base di questi dati, la “classifica” delle assicurazioni auto più economiche di febbraio 2023 è la seguente:

ConTe.it: 521 euro

Zurich Connect: 821 euro

Verti: 870 euro

Ricordiamo che i prezzi indicati sono calcolati sempre sulla base dei dati inseriti dall’utente (in questo caso si tratta dell’automobilista tipo al centro della simulazione). Il prezzo cambia in base alle garanzie accessorie (facoltative) da abbinare alla polizza RC AUot (obbligatoria per poter ciroclare).

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE DEI PREVENTIVI 1. La comparazione permette di individuare facilmente le assicurazioni auto più vantaggiose disponibili in questo momento su SOStariffe.it 2. Il confronto dei preventivi si basa sul profilo del singolo utente e non è, quindi, generico in quanto i preventivi sono calcolati in base ai dati dell’utente 3. Basta inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative e individuare il migliore 4. Il confronto dei preventivi è gratuito e senza alcun impegno per l’utente che può scegliere se e quale polizza attivare 5. È possibile richiedere assistenza gratuita chiamando al Numero Verde 800 999 565

Ricorrendo alla comparazione online dei preventivi su SOStariffe.it è, quindi, possibile individuare facilmente le assicurazioni auto più economiche del momento. Il confronto online avviene andando ad analizzare i comparatori individuate con i dati del singolo utente. Non si tratta, quindi, di un confronto generico ma di un’analisi “su misura” completa e dettagliata del singolo caso. Da notare, inoltre, che la comparazione è sempre gratuita e imparziale. I preventivi vengono messi a confronto in modo imparziale con l’obiettivo di garantire agli utenti la possibilità di individuare, con precisione, la proposta più economica e, eventualmente, le soluzioni più complete disponibili con il sistema di comparazione.

Si tratta anche di un sistema pensato per garantire un notevole risparmio di tempo e non solo di denaro all’utente. Inserendo una sola volta i dati, infatti, vengono calcolati decine di preventivi in paralello che entreranno poi nel sistema di confronto. In questo modo, la comparazione permette di accedere rapidamente alla soluzione più economica o a quella più completa, considerando le varie opzioni disponibili sul comparatore.

Ci sono poi altri vantaggi legati al ricorso alla comparazione. Il confronto online è senza alcun impegno. E’, quindi, possibile verificare i costi delle varie proposte disponibili per poi valutare con tutta calma l’effettiva convenienza. Da notare, inoltre, che per ottenere assistenza gratuita nella scelta e nell’attivazione di una nuova polizza auto sarà possibile contattare il Numero Verde 800 999 565 con la possibilità di ottenere supporto qualificato in qualsiasi momento.

Ricordiamo, inoltre, che grazie alla comparazione online su SOStariffe.it è possibile mettere a confronto sia la sola copertura RC che le varie proposte delle compagnie assicurative per le garanzie accessorie. L’utente, infatti, ha la possibilità di “costruire” il pacchetto di tutele di cui ha bisogno, andando ad aggiungere varie garanzie aggiuntive per completare l’assicurazione sulla base delle proprie esigenze. Il sistema di confronto si aggiornerà in tempo reale, proponendo i prezzi delle varie polizze disponibili calcolati in base alle garanzie accessorie aggiunte.