Attivare un'assicurazione auto conveniente , andando a ridurre il costo della polizza, è facile . Il confronto tra i preventivi, infatti, è la strada giusta per isolare le proposte migliori da attivare per assicurare il proprio veicolo. Affidandosi al comparatore di SOStariffe.it è, quindi, possibile individuare in poco tempo le 3 assicurazioni auto più convenienti di aprile 2024 , andando a considerare tutte le proposte delle compagnie partner. Ecco come fare.

Le 3 polizze auto più convenienti di Aprile 2024

POLIZZE AUTO APRILE 2024 COSTO ANNUO 1. ConTe.it Assicurazioni 347 euro 2. ConTe.it Assicurazioni (satellitare) 376 euro 3. Linear 470 euro

Simulazione SOStariffe.it effettuata in data 16 aprile 2024 per il profilo di automobilista tipo indicato

Il confronto dei preventivi consente di individuare le polizze auto realmente convenienti in modo da poter ridurre il costo dell’assicurazione. Si tratta di un sistema facile e accessibile, per tutti. Basta inserire i pochi dati necessari per il calcolo di un preventivo (la procedura è ancora più veloce inserendo la targa del veicolo, se già in proprio possesso) per poter mettere a confronto diverse opzioni e scegliere la migliore.

Si tratta, quindi, di un confronto “su misura” in cui vengono utilizzati i dati forniti dall’utente per andare a calcolare i preventivi proposti. Basta inserire i dati una volta sola per poter avere accesso a una lunga serie di opzioni e scegliere la proposta migliore, considerando i costi ma anche le caratteristiche della polizza. In questo modo, basteranno pochi minuti per scegliere l’assicurazione giusta da attivare.

La soluzione giusta per la scelta della polizza auto più conveniente passa per il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto che mette a confronto i preventivi di varie compagnie partner, calcolati sulla base dei dati inseriti (una sola volta) dall’utente. Il confronto avviene in modo imparziale e gratuito, senza alcun impegno per l’utente che, quindi, non sarà tenuto ad attivare una polizza dopo aver avviato il confronto.

Per accedere al confronto dei preventivi su SOStariffe.it è possibile seguire il link qui di sotto. Cliccando sul box seguente, infatti, si potrà accedere alle proposte delle compagnie partner e scegliere quella da attivare. Per ottenere assistenza, nella scelta oltre che nell’attivazione online, è possibile chiamare al Numero Verde 800 999 565.

Al fine di chiarire quelli che sono i vantaggi della comparazione online dei preventivi, di seguito, andiamo a mostrare i risultati di una simulazione relativa al caso dell’automobilista tipo, così definito:

automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata a gennaio 2023 e con decorrenza della polizza dal 30 aprile 2024

Vediamo i risultati della simulazione e, in particolare, la Top 3 delle assicurazioni auto più convenienti di aprile 2024 disponibili su SOStariffe.it:

1) ConTe.it Assicurazioni

La simulazione realizzata con le condizioni citate vede conquistare il titolo di assicurazione auto più conveniente (per l’automobilista tipo) nel corso del mese di aprile 2024 a ConTe.it Assicurazioni. La polizza proposta dalla compagnia prevede un costo annuo di 347 euro.

Tra le caratteristiche della polizza troviamo la Guida Esperta, con possibilità di passare alla Guida Libera pagando un contributo aggiuntivo, oltre a un massimale pari a 10 milioni di euro per i danni alle persone e a 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. La polizza, inoltre, include la clausola di sospensione.

Chi sceglie ConTe.it Assicurazioni potrà beneficiare elle seguenti estensioni della copertura RC:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private purché aperte al pubblico

i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250.000 euro per annualità; sono esclusi i danni dovuti a dolo o colpa grave

A completare le caratteristiche della polizza troviamo una rinuncia alla rivalsa che ConTe.it include nelle condizioni contrattuali in caso di guida con patente scaduta. Tale rinuncia, però, è valida soltanto nel caso in cui l’assicurato provveda al rinnovo della patente entro 90 giorni dalla data del sinistro in cui è stato coinvolto.

2) ConTe.it Assicurazioni Satellitare

La classifica emersa dalla simulazione vede ConTe.it conquistare anche il secondo posto, questa volta, però, con la versione “satellitare” della sua polizza che viene proposta con un prezzo di 376 euro. Le caratteristiche sono le stesse viste in precedenza (sia in termini di formula di guida che di massimale e di estensioni RC/rinuncia alla rivalsa).

Il prezzo più alto è giustificato dai servizi aggiuntivi inclusi nella polizza che mette a disposizione anche la garanzia Assistenza stradale e il servizio Protezione satellitare. La proposta di ConTe.it è legata all’installazione del ClearBox, un dispositivo che consente alla compagnia di rilevare la posizione del veicolo via satellite.

3) Linear

Sul gradino più basso del podio, per quanto riguarda la simulazione relativa al caso dell’automobilista tipo, troviamo Linear. La compagnia mette a disposizione un’assicurazione auto con un costo di 470 euro. Le condizioni della polizza prevedono la Guida Esperta, con età minima di almeno 26 anni e con almeno 3 anni di esperienza di guida, per poter essere autorizzati a mettersi alla guida del veicolo assicurato.

Tra le caratteristiche della polizza troviamo un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare, inoltre, la rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta ma solo nel caso in cui l’automobilista rinnovi la patente entro le tempistiche indicate nelle condizioni contrattuali della polizza stessa.

Per quanto riguarda le estensioni della RC, invece, Linear prevede i seguenti due casi:

danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

Da notare che la copertura garantita da Linear include anche la clausola per la sospensione.

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

La simulazione vista in precedenza riguarda la comparazione dei preventivi su SOStariffe.it tenendo conto esclusivamente della copertura RC (oltre a eventuali garanzie accessorie incluse senza costi extra dalla compagnia). La copertura RC, però, può essere affiancata anche da altre garanzie accessorie. Andiamo, quindi, a realizzare una seconda simulazione ipotizzando che l’automobilista tipo descritto in precedenza vada ad attivare un’assicurazione auto composta dalla RC oltre che dalle seguenti garanzie:

Infortuni al conducente

Assistenza stradale

Tutela legale

Incendio e Furto

Minikasko

Con queste condizioni, i dati del comparatore di SOStariffe.it confermano che la polizza più vantaggiosa, tra quelle proposte dai partner, è quella di ConTe.it nella versione “satellitare” (che in precedenza si piazzava al secondo posto). Il prezzo annuo richiesto dalla compagnia è di 586 euro.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

La scelta dell’assicurazione auto può avvenire, direttamente online, affidandosi alla comparazione dei preventivi tramite SOStariffe.it. Ecco 5 motivi che rendono questa scelta la più conveniente:

Classifica COME RISPARMIARE SULL’ASSICURAZIONE AUTO 1. Affidandosi al comparatore è possibile individuare una polizza auto conveniente in pochi minuti 2. Il confronto avviene sempre “su misura”, utilizzando i dati forniti dall’utente per il calcolo dei preventivi 3. La comparazione non si limita alla RC Auto ma consente anche l’aggiunta di garanzie accessorie 4. La polizza scelta potrà poi essere attivata direttamente online, con una procedura veloce 5. Per assistenza, sia nella scelta che nell’attivazione, è possibile contattare il Numero Verde 800 999 565

