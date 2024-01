Una delle opzioni più semplici e convenienti per acquistare un nuovo iPhone 15 , considerando anche i modelli Plus , Pro e Pro Max, è rappresentata dall' acquisto a rate con Iliad . L'operatore mette a disposizione varie modalità per l'acquisto con finanziamento ed ora garantisce uno sconto su tutta la gamma iPhone 15 . Vediamo i dettagli completi.

Nuovi e già clienti Iliad possono acquistare un iPhone 15 a rate. Si tratta di un servizio attivo da tempo e che consente l’acquisto con anticipo zero e possibilità di scegliere il numero di rate tra tre diverse opzioni (12, 20 e 24 mesi). Le offerte con iPhone incluso di Iliad sono proposte in collaborazione con Findomestic e con Younited Pay (in questo caso è possibile ottenere uno sconto sulla rata restituendo un dispositivo Apple).

Da questa settimana, acquistare un nuovo iPhone 15 (considerando anche le versioni Plus, Pro e Pro Max) con l’operatore diventa più conveniente, grazie a un taglio della rata per il finanziamento con anticipo zero con Findomestic. Si tratta di una promozione accessibile a tutti gli utenti. Per acquistare a rate un nuovo iPhone con Iliad è necessario avere una SIM con l’operatore.

Un quadro completo sulle offerte Iliad è disponibile collegandosi al comparatore di SOStariffe.it, tramite il link riportato qui di sotto. L’offerta più completa, Giga 150, include 150 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese. Su tutte le offerte non ci sono costi nascosti e il prezzo è per sempre.

iPhone 15 a rate con Iliad: le offerte di gennaio 2024

Tutta la gamma iPhone 15 è ora scontata di 50 euro scegliendo il finanziamento ad anticipo zero con Findomestic. Questo sconto si traduce in una riduzione netta delle rate mensili da pagare. In tabella, qui di sotto, viene fornito un riepilogo dei costi aggiornati per l’acquisto di un nuovo iPhone 15 a rate con Iliad:

MODELLO IMPORTO RATA (PER 24 MESI) COSTO COMPLESSIVO iPhone 15 38,70 euro al mese 929 euro iPhone 15 Plus 44,95 euro al mese 1.079 euro iPhone 15 Pro 49,54 euro al mese 1.189 euro iPhone 15 Pro Max 59,95 euro al mese 1.439 euro

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per il Pro Max) e al finanziamento con anticipo zero e 24 rate mensili. Per ogni modello, inoltre, è possibile scegliere tra varie colorazioni. La procedura d’acquisto viene completata in autonomia, direttamente dal sito dell’operatore. C’è anche la possibilità di acquisto con finanziamento in 12 rate mensili (la rata sale ma la spesa complessiva resta uguale).

In alternativa, è possibile scegliere l’acquisto con finanziamento Younited Pay. In questo caso, è possibile scegliere tra 12 rate o 20 rate. L’importo effettivo della rata mensile per l’acquisto dell’iPhone scelto cambia in quanto questa modalità di acquisto consente uno sconto sulla rata:

se l’utente decide di restituire lo smartphone a fine finanziamento

se l’utente effettua il trade-in di un dispositivo Apple usato

Per calcolare la rata è, quindi, necessario collegarsi alla sezione Smartphone del sito Iliad e poi effettuare una simulazione, scegliendo il modello da acquistare. I due sconti (restituzione a fine finanziamento e trade-in di un usato) sono cumulabili.

Le offerte Iliad di gennaio 2024

Per passare a Iliad è possibile scegliere una delle offerte disponibili in listino. Le opzioni da considerare sono diverse:

Giga 150

L’offerta principale per passare a Iliad è Giga 150. Questa tariffa include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G e 5G

Giga 150 ha un costo di 9,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro una tantum (anche con possibilità di richiedere la eSIM). L’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero, e ha un prezzo “per sempre”, come per tutte le altre promozioni di Iliad. Per attivare la tariffa è possibile fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore, tramite il link qui di sotto.

Attivando Giga 150 è possibile ottenere lo sconto di 5 euro al mese sul canone della fibra ottica di Iliad. In questo modo, quindi, è possibile accedere alla fibra con un costo di 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro al mese. L’offerta include:

linea telefonica fissa, con chiamate illimitate verso tutti

connessione in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download.

con velocità massima di modem Wi-Fi

La promozione prevede un costo iniziale di 39,99 euro una tantum ed è attivabile tramite il link qui di sotto.

Giga 100

Un’altra opzione da considerare per passare a Iliad è Giga 100, più economica rispetto alla Giga 150 vista in precedenza. Quest’offerta include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G

Giga 100 è disponibile con un costo periodico 7,99 euro al mese con 9,99 euro una tantum di attivazione. Anche in questo caso è possibile attivare l’offerta tramite il sito ufficiale, utilizzando il link seguente.

Dati 300

Il listino di offerte Iliad include anche Dati 300. L’offerta in questione è una tariffa “solo dati” che include:

minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G

Il costo è di 13,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum.

