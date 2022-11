Iliad smartphone incluso: le promozioni di Novembre 2022

Attiva le offerte Iliad smartphone incluso per avere iPhone 14 a rate abbinato a un piano con minuti e SMS illimitati e fino 120 GB in 5G senza vincoli

Solo pochi operatori low cost permettono di associare alle proprie offerte l’acquisto a rate di un cellulare. Tra questi figura però Iliad, che continua la sua rapida ascesa da 18 trimestri consecutivi. Da oggi è poi disponibile un nuovo set di tariffe Iliad smartphone incluso per avere a rate con consegna gratuita tutti i migliori modelli di telefono di Apple, compreso il tanto desiderato iPhone 14 anche nelle varianti Plus, Pro e Pro Max.

Iliad smartphone incluso: le offerte di novembre 2022

Offerte Iliad con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Flash 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Possono attivare le offerte Iliad smartphone incluso coloro che hanno acquistato una SIM da almeno 3 mesi e attivato l’addebito automatico su carta di credito o debito dei circuiti Visa o Mastercard con sistema di sicurezza 3D Secure. Per richiedere l’abbinamento di un telefono a rate si dovrà farne richiesta accedendo all’apposita sezione nell’Area Personale, a cui è possibile collegarsi da mobile o web. Iliad spedisce gratuitamente lo smartphone entro 5 giorni lavorativi con spedizione via corriere. La data e modalità di consegna vi verranno comunicati da quest’ultimo tramite email o SMS. I documenti di fatturazione invece vengono inviati all’email associata al proprio profilo di Iliad.

Chi non è ancora cliente di Iliad ha la possibilità di scegliere tra tante tariffe differenti ma con alcune importanti caratteristiche comuni. Tutte le promozioni dell’operatore low cost sono senza vincoli né costi nascosti. Una volta attivate si può quindi decidere di recedere dal piano senza penali e soprattutto sono inclusi gratuitamente tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti come la segreteria telefonica, Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e un sistema per la verifica del credito e dei consumi. Il gestore francese inoltre non applica rimodulazioni e quindi il costo mensile così come la composizione di ogni promozione restano fissi per sempre.

Clicca sul bottone di seguito per trovare la tariffa di telefonia mobile più conveniente in base ai tuoi bisogni e abitudini di consumo.

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. Nei Paesi Ue è possibile utilizzare tutti i minuti e Megabyte inclusi nel piano.

2. Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. Nei Paesi Ue è possibile utilizzare tutti i minuti e 7 GB per la navigazione in roaming. L’offerta è disponibile fino al 15/12/22, salvo proroghe da parte dell’operatore

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. Nei Paesi Ue è possibile utilizzare tutti i minuti e 9 GB per la navigazione in roaming. Acquistando Giga 150 o un’altra tariffa da 9,99 euro al mese si riceve uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore. Al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete avere:

Navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate da fisso verso numeri in Italia e 60 destinazioni all’estero

Modem IliadBox con supporto al Wi-Fi 6

Attivazione

E’ previsto un costo per l’installazione di 39,99 euro una tantum. E’ poi possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro per ciascun dispositivo o la protezione del McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

4. Dati 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. Nei Paesi Ue è possibile utilizzare tutti i minuti e 12 GB per la navigazione in roaming.

E’ possibile richiedere a Iliad la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente dall’operatore entro un massimo di 3 giorni lavorativi. La SIM è spedita gratuitamente a casa in 2-5 giorni lavorativi. Con consegna via posta viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non c’è quindi obbligo di firma. La spedizione via corriere invece si dovrà essere presenti personalmente al ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere andrà presentato il documento d’identità registrato online e fornita una copia fronte/retro dello stesso. Per l’attivazione vera e propria si dovrà eseguire quando si vuole la videoidentificazione. In questo modo l’operatore può verificare l’identità dell’intestatario della SIM. In tutto serviranno meno di 3 minuti.

Rispetto alle normali tariffe quelle Iliad smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e il pagamento di un anticipo a seconda del modello e taglio di memoria desiderato. L’operatore permette di scegliere tra tutti i principali iPhone, comprese tutte le variante dell’ultima generazione. A listino quindi troviamo iPhone 14 ma anche dispositivi meno recenti come iPhone 13 o iPhone SE nella variante del 2020.

Tutti i telefoni acquistati con Iliad hanno garanzia di conformità per 24 mesi dalla consegna. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 30 mesi di potranno pagare le rate residue in un’unica soluzione senza penali. Entro 14 giorni dalla consegna, invece, si può esercitare il diritto di ripensamento e restituire il dispositivo. La richiesta avviene compilando un apposito modulo sul sito di Iliad che dovrà poi essere spedito via posta a Iliad Italia S.p.A. – Casella postale 14106 – 20146 Milano o via FAX al 39 02 30377960. Il telefono dovrà essere accompagnato insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione nelle stesse condizioni del momento della consegna tramite raccomandata all’indirizzo Iliad Italia c/o XPO Logistics via Casilina Km 48, Loc. Piombinara, CAP: 00034 Colleferro (RM).

Con le offerte Iliad smartphone incluso è possibile acquistare a rate:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo

da a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo

da a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo iPhone 14 Pro da 128 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

da a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo iPhone 14 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo

da a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo iPhone 14 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo

da a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 369 euro di anticipo

da a 37 euro al mese per 30 rate + 369 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 256 GB a 39 euro al mese per 30 rate + 439 euro di anticipo

da a 39 euro al mese per 30 rate + 439 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate + 549 euro di anticipo

da a 44 euro al mese per 30 rate + 549 euro di anticipo iPhone 14 Plus da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 269 euro di anticipo

da a 30 euro al mese per 30 rate + 269 euro di anticipo iPhone 14 Plus da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo

da a 33 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo iPhone 13 da 128 GB a 25 euro al mese per 30 rate + 179 euro di anticipo

da 128 GB a 25 euro al mese per 30 rate + 179 euro di anticipo iPhone 13 Pro da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 279 euro di anticipo

da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 279 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max da 128 GB a 32 euro al mese per 30 rate + 319 euro di anticipo

da 128 GB a 32 euro al mese per 30 rate + 319 euro di anticipo iPhone 13 Mini da 128 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 169 euro di anticipo

da 128 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 169 euro di anticipo iPhone 12 da 64 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 159 euro di anticipo

da 64 GB a 22 euro al mese per 30 rate + 159 euro di anticipo iPhone 11 da 64 GB a 14 euro al mese per 30 rate + 119 euro di anticipo

Le colorazioni disponibili sono:

iPhone 11 e iPhone 12: nero

iPhone 13, iPhone 13 Mini: mezzanotte, galassia, blu, rosso, verde

iPhone 13 Pro Max: grafite, argento, oro, azzurro sierra

iPhone 13 Pro: argento

iPhone 14 e iPhone 14 Plus: mezzanotte, galassia, viola, rosso, blu

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: nero siderale, argento, oro, viola scuro