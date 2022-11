Flash 120 di Iliad: offerta Black Friday fino al 15 dicembre

E’ tempo di Black Friday per Iliad. L’operatore rinnova oggi il suo listino di offerte con il lancio della nuova Flash 120. La tariffa “limited edition” è disponibile per tutti i nuovi clienti fino al prossimo 15 di dicembre. Oltre alla nuova offerta Flash, inoltre, Iliad ha aggiornato la sua offerta da 9,99 euro incrementando il numero di Giga mensili. Da oggi è, infatti, disponibile la nuova Giga 150. Le nuove proposte sono disponibili anche per i già clienti. Ecco i dettagli:

Iliad partecipa al Black Friday: ecco le nuove offerte

LE NUOVE OFFERTE ILIAD DEL BLACK FRIDAY CARATTERISTICHE COSTI Flash 120 (fino al 15 dicembre) Minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G 7,99 euro al mese Giga 150 Minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese

Il Black Friday porta una vera rivoluzione per il listino di offerte Iliad. L’operatore, infatti, dà il via a questo periodo di sconti con il lancio della nuova offerta Flash 120 da 7,99 euro al mese. Contemporaneamente, Iliad rinnova la sua offerta da 9,99 euro al mese che passa da 120 GB a 150 GB, continuando a poter contare sulla possibilità di accedere anche alla rete 5G.

Andiamo con ordine e partiamo dalla nuova offerta Flash. Da oggi e fino al prossimo 15 di dicembre, infatti, è possibile attivare Flash 120. La nuova offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G da utilizzare per navigare ogni mese in Italia

da utilizzare per navigare ogni mese in Italia in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB per navigare ogni mese senza costi aggiuntivi

L’offerta Flash 120 presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta può essere attivata da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di telefono da un altro operatore. Anche i già clienti Iliad possono attivare l’offerta se, in passato, hanno sottoscritto una delle seguenti offerte: Voce, Giga 30, offerta Iliad 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 100.

Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito Iliad dal link qui di sotto. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 15 di dicembre per l’attivazione:

Il Black Friday è anche l’occasione per il lancio di una nuova offerta 5G da parte di Iliad. L’operatore, infatti, ha rinnovato la sua offerta da 9,99 euro al mese andando ad incrementare i Giga disponibili. Da oggi, infatti, Giga 120 diventa Giga 150. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G e 5G da utilizzare per navigare ogni mese in Italia

da utilizzare per navigare ogni mese in Italia in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 9 GB per navigare ogni mese senza costi aggiuntivi

Giga 150 continua a presentare un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche quest’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero oltre che dai già clienti (che hanno attivato una delle seguenti tariffe: Voce, Giga 30, offerta Iliad 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 70, Flash 100, Flash 100 5G, Giga 100, Flash 120).

Ricordiamo che attivando Giga 150 è possibile ottenere uno sconto di 5 euro al mese per la fibra ottica di Iliad. Grazie alla promo fisso + mobile (valida per i clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese), infatti, si potrà attivare Iliadbox con connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH. Di norma, l’offerta costa 24,99 euro al mese ma con lo sconto per clienti mobile il canone si riduce a 19,99 euro al mese.

Passando ad Iliad e mantenendo attiva l’offerta per almeno 3 mesi (con pagamento automatico del canone mensile su conto o carta di credito) è possibile acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra vari modelli di iPhone in listino. Le offerte a rate di Iliad prevedono un anticipo e il pagamento di 30 rate mensili di pari importo (senza vincoli di permanenza, in caso di cambio operatore sarà sufficiente saldare le rate residue senza costi extra). Il pagamento può avvenire anche con carta di debito e non serve, quindi, la carta di credito per l’acquisto a rate.

