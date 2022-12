Iliad rinnova l'offerta limited edition Flash 120: ecco tutte le proposte di dicembre 2022

Si rinnova il listino di offerte Iliad con una grande conferma in vista del periodo natalizio: è stata prorogata, infatti, l' offerta "limited edition" Flash 120 che consente di ottenere 120 GB al mese ad un costo di appena 7,99 euro. Non mancano offerte più ricche, come Giga 150 , oltre alla possibilità di sfruttare la convergenza fisso + mobile per accedere alla fibra ottica di Iliad a soli 19,99 euro al mese . Ecco, quindi, quali sono le offerte Iliad della seconda metà del mese di dicembre 2022

Iliad ha rinnovato Flash 120, presentando così il suo nuovo listino di offerte per il Natale 2022. L’operatore di telefonia mobile e fissa continua a proporre diverse soluzioni per i nuovi clienti. La notizia più interessante è rappresentata proprio dal rinnovo di Flash 120 che, dopo il lancio di fine novembre, sarebbe dovuta terminare oggi. L’offerta resta attivabile per tutto il periodo natalizio. Andiamo, quindi, a riepilogare quelle che sono le offerte Iliad di Natale 2022:

Passa a Iliad: ecco le offerte di Natale 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Flash 120 (fino al 29 dicembre) minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G 7,99 euro al mese Giga 150 minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G e in 5G 9,99 euro al mese Iliadbox (offerta fibra ottica) linea telefonica con chiamate illimitate

Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 5 Giga 24,99 euro al mese

19,99 euro al mese per clienti mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese

Come anticipato in precedenza, è ancora attivabile Flash 120. L’offerta “limited edition” di Iliad continua ad essere attivabile tramite il sito dell’operatore. La nuova data di scadenza è fissata per il prossimo 29 di dicembre. Flash 120 include:

minuti ed SMS illimitati

minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare Flash 120 è possibile richiedere la portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure attivare un nuovo numero di cellulare. Da notare che l’offerta in questione è disponibile anche per i già clienti Iliad che hanno attivato una delle seguenti offerte: Voce, Giga 30, offerta Iliad 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 100.

La tariffa è attivabile direttamente online, dal link qui di seguito. Come detto, c’è tempo fino al prossimo 29 di dicembre.

Attiva online Flash 120 »

Ad accompagnare l’annuncio della proroga dell’offerta Flash 120 di Iliad arriva anche un nuovo video promozionale con protagonista il testimonial Frank Gramuglia. Ecco il video:

https://youtu.be/s2lTmvh4c5s

Resta disponibile anche Giga 150, l’offerta più completa del listino di Iliad. Quest’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G e 5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 9 GB senza costi aggiuntivi

l’offerta garantisce uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra Iliad, attivabile quindi a 19,99 euro al mese

Giga 150 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche quest’offerta è attivabile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da altro operatore. Da notare che è possibile attivare l’offerta anche per i già clienti con un’offerta dal costo più basso. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva online Giga 150 »

Per i clienti Iliad ci sono due vantaggi da non sottovalutare che vanno a sommarsi alla possibilità di sfruttare tariffe senza costi nascosti e con canone mensile “per sempre”. Il primo vantaggio è la possibilità di acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra uno dei modelli presenti in listino. L’offerta è disponibile per i già clienti Iliad da 3 mesi che hanno attivato il pagamento automatico del canone su conto o carta. L’acquisto a rate prevede un anticipo e 30 rate mensili, senza alcun vincolo di permanenza. In caso di cambio operatore o recesso prima della fine dei 30 mesi, infatti, basterà pagare le rate residue, senza penali.

C’è poi la fibra ottica di Iliad. L’operatore propone un abbonamento per la connessione di casa tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Giga in download. L’offerta in questione, che include anche il modem Wi-Fi 6 Iliadbox, presenta un costo di 24,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum. Da notare, però, che la tariffa è attivabile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese dai già clienti Iliad con offerta mobile con canone di almeno 9,99 euro al mese (Giga 150 consente quindi di ottenere lo sconto).