Le offerte WindTre smartphone incluso è un’occasione eccellente per acquistare un telefono a un prezzo conveniente. Nello specifico si tratta di abbinare le rate previste per il dispositivo a un piano di telefonia mobile. Nella maggior parte dei casi non è previsto alcun anticipo. WindTre prevede solamente il ritiro in negozio ma potete trovare facilmente il punto vendita più vicino utilizzando l’apposito strumento sul sito dell’operatore. Per le offerte smartphone incluso è previsto un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi. In caso di recesso anticipo o passaggio ad altro operatore dovrete pagare le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dal ritiro del telefono potete esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono a WindTre senza costi aggiuntivi.

WindTre smartphone incluso: le offerte di dicembre 2022

Offerte WindTre con telefono a rate Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 12,99 euro Di Più Full 5G Christmas Pack minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro

Le offerte WindTre smartphone incluso prevedono di abbinare le rate per il telefono a un piano di telefonia mobile. Per quanto riguarda quest’ultimi, è possibile scegliere tra diverse offerte con navigazione in 5G inclusa. L’operatore oggi raggiunge oltre il 95% della popolazione con questa tecnologia. In più associando un telefono a queste offerte i Giga raddoppiano:

Di Più Lite 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G con Priority Pass a 12,99 euro al mese con Easy Pay. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito consente di dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali e di ottenere il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. L’offerta prevede anche blocco dei servizi a sovrapprezzo. Attivazione con acquisto online a 2,08 euro al mese per 24 rate invece di 49,99 euro. SIM a 10 euro

Di Più Full 5G Christmas Pack con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 200 GB in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta prevede anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al 159. Con questa tariffa sono inoltre inclusi i telefoni Xiaomi Redmi 10 5G o ZTE Blade A72 5G. Attivazione con acquisto online a 2,08 euro al mese per 24 rate invece di 49,99 euro. SIM a 10 euro

Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta prevede anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al 159. Attivazione con acquisto online a 2,08 euro al mese per 24 rate invece di 49,99 euro. SIM a 10 euro

Attivando le offerte WindTre smartphone incluso potete avere a prezzo scontato anche la fibra ottica dell’operatore. Con Super Fibra al prezzo di 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese, potete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH con inclusi modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. Al costo di 33,99 euro al mese potete avere anche un piano standard di Netflix per la visione in HD in contemporanea su due dispositivi. L’attivazione è di 19,99 euro.

Con le offerte WindTre smartphone incluso potete scegliere tra i seguenti modelli:

Vivo

Vivo V23 da 2,99 euro al mese

Vivo Y76 incluso

ZTE

ZTE Blade A72 incluso

ZTE Blade A72 5G incluso

ZTE Blade A52 incluso

Motorola

Motorola Razr 2022 da 24,99 euro

Motorola Moto G22 incluso

Motorola EDGE 30 NEO da 1,99 euro al mese

Motorola Moto E32 incluso

TCL

TCL 40R 5G incluso

TCL 30SE incluso

TCL 306 incluso

OnePlus

OnePlus Nord 2T 5G da 6,99 euro al mese

OPPO

OPPO Reno 8 Lite 5G da 1,99 euro al mese

OPPO Find X5 Pro da 21,99 euro al mese

OPPO Find X5 da 15,99 euro al mese

OPPO Find X5 Lite da 5,99 euro al mese

OPPO Reno 8 da 4,99 euro al mese

OPPO Reno 8 Pro da 11,99 euro al mese

OPPO A57 incluso

OPPO A16s incluso

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite da 3,99 euro al mese

Xiaomi Redmi 10 5G incluso

Xiaomi Redmi 10c incluso

Xiaomi Remi A1 incluso

Xiaomi 12T da 4,99 euro al mese

Xiaomi 12T Pro da 9,99 euro al mese

Xiaomi Redmi Note 11S 5G incluso

Honor

Honor 70 da 6,99 euro al mese

Honor X8 5G incluso

Apple

iPhone 14 da 24,99 euro al mese

iPhone 14 Pro da 29,99 euro al mese

iPhone 14 Pro Max da 34,99 euro al mese

iPhone 14 Plus da 28,99 euro al mese

iPhone 13 da 19,99 euro al mese

iPhone 13 Pro da 29,99 euro al mese

iPhone 13 Pro Max da 29,99 euro al mese

iPhone SE (terza generazione) da 8,99 euro al mese

iPhone 12 da 17,99 euro al mese

iPhone SE da 64 GB ricondizionato incluso con Di Più Unlimited

iPhone XR da 64 GB ricondizionato incluso con Di Più Unlimited

Samsung

Samsung Galaxy Z Flip4 da 19,99 euro

Samsung Galaxy Z Fold4 da 39,99 euro

Samsung Galaxy A04s incluso

Samsung Galaxy S22+ 5G da 18,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 21,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 5G da 12,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB + Galaxy Watch4 da 12,99 euro al mese

Samsung Galaxy S21 FE da 9,99 euro al mese

Samsung Galaxy A53 5G incluso

Samsung Galaxy A33 5G incluso

Samsung Galaxy A13 incluso

Samsung Galaxy A32 5G incluso

WindTre smartphone incluso: le offerte con protezione contro il furto di novembre 2022

Offerte smartphone incluso con servizi aggiuntivi Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 5G 10,99 euro Christmas Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 19,99 euro

Le altre offerte WindTre smartphone incluso che appartengono alla famiglia Smart Pack consentono di avere insieme al telefono anche un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance che copre fino al 90% del prezzo di acquisto del dispositivo. E’ possibile scegliere se vincolarsi all’operatore per 24 o 30 mesi. E’ possibile pagare online e ritirare poi il dispositivo in negozio. E’ previsto poi il costo di attivazione per il telefono di 4,99 euro.

Smart Pack Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) con minuti illimitati e 200 SMS e 150 in 5G a 10,99 euro al mese. Nel piano è incluso anche l’app WindTre Family Protect. Attivazione a 1,80 euro al mese per 24 rate più 6,99 euro una tantum invece di 49,99 euro. SIM a 10 euro. Con questa offerta potete avere:

TCL 40R 5G a 3 euro al mese

ZTE Blade A52 a 9,99 euro

Xiaomi Redmi 10 5G a 3 euro al mese + 29,99 euro di anticipo

Samsung A13 5G da 128 GB a 3 euro al mese + 29,99 euro di anticipo

Christmas Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 19,99 euro al mese. Attivazione a 1,80 euro al mese per 24 rate più 6,99 euro una tantum invece di 49,99 euro. SIM a 10 euro. Con questa offerta potete avere:

iPhone 14 da 128 GB a 28,99 euro al mese per 30 rate o 37,99 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S22 5G a 128 GB a 12,99 euro al mese per 30 rate o 16 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy Z Flip 4 a 17,99 euro al mese per 30 rate o 23 euro al mese per 24 rate

Xiaomi Redmi 10 5G incluso

WindTre smartphone incluso: i servizi aggiuntivi

Le offerte WindTre smartphone incluso possono essere accompagnate anche da altri servizi. Ad esempio con Reload Exchange potete far valutare il vostro vecchio cellulare tra gli oltre 200 modelli presi in considerazione dall’operatore per ricevere un buono di acquisto fino a 800 euro. La valutazione del dispositivo avviene in negozio ma andrà poi spedito all’operatore via posta.

Reload Plus consente invece di avere sempre l’ultimo modello di telefono cambiando cellulare dopo 13 mesi dall’acquisto. Il costo è di 6,99 euro al mese o di 9,99 euro al mese si si acquista uno smartphone con schermo pieghevole lanciato sul mercato dopo il 12/08/21. L’attivazione è di 4,99 euro.

Con Reload potete sostituire il vostro cellulare con schermo danneggiato o graffiato con un nuovo modello o rigenerato. La consegna è garantita entro un giorno lavorativo in tutte le grandi città. E’ possibile usufruire del servizio fino a 4 volte l’anno con vincolo di 24 mesi o 5 volte con vincolo di 30 mesi (massimo 2 volte in 12 mesi). I prezzi a seconda del modello sono i seguenti:

per rata da 2,49 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 60 euro

per rata da 3,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 95 euro

per rata da 5,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 170 euro

per rata da 9,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro

In tutti i casi per smartphone pieghevoli disponibili dal 12/08/21 il corrispettivo di sostituzione è di 300 euro.