Quotazione gas Dicembre 2022: come risparmiare con le offerte

Divergenze sul “ price cap ”, listini del gas ostaggio delle oscillazioni e timori per una potenziale carenza di metano nel 2023: il vento dell’incertezza continua a soffiare sul mercato energetico in Europa. Ecco le soluzioni del Mercato Libero di Dicembre 2022 per avere un maggior controllo sulle bollette in questo clima di instabilità.

Mentre a Bruxelles non si accorciano le distanze tra i Paesi Ue sul cosiddetto “price cap”, il meccanismo di correzione del prezzo del gas da applicare nei momenti di forte volatilità dei listini, le quotazioni del gas all’ingrosso restano le osservate speciali.

Complici le previsioni meteo che anticipano il ritorno di temperature, per il prossimo mese, più in linea con la media stagionale, ieri il prezzo del gas al TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita di metano, ha registrato una flessione (- 4,38% a 131,5 euro al megawattora), toccando un minimo di giornata sotto quota 127 euro. Ma la “tregua” è sempre sospesa a un leggerissimo filo: questa mattina, giovedì 15 dicembre 2022, il prezzo del gas è risalito a 134 euro al megawattora, in crescita del 2% rispetto alla chiusura di ieri.

A pesare è anche l’avvertimento dell’AIE, l’Agenzia internazionale per l’energia, che ha ammonito i governi europei e la Commissione europea su una potenziale carenza di gas naturale (quasi 30 miliardi di metri cubi) per il 2023 causato da un taglio delle forniture da parte della Russia sulla scia della guerra in Ucraina.

Senza dimenticare il nuovo aumento del prezzo del gas sui consumi di novembre 2022 per i 7,3 milioni di clienti in Maggior Tutela, che oggi si attesta a quota 0,975849 euro al metro cubo: +13,7% rispetto al prezzo di ottobre 2022 (0,835182 euro al metro cubo).

Per proteggersi da questo clima di profonda instabilità i clienti domestici possono affidarsi alle offerte più competitive del Mercato Libero, quelle che propongono un costo unitario della materia prima gas più contenuto (compatibilmente con la profonda crisi del settore energetico). Il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato le offerte più vantaggiose a dicembre 2022 e scattato il loro “identikit”, con anche il calcolo della spesa mensile stimata per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc di metano all’anno.

Nel paragrafo che segue passeremo ai raggi X le top promozioni di dicembre 2022, mentre al link qui sotto è possibile accedere direttamente al comparatore di SOStariffe.it e avviare un confronto delle soluzioni per riscaldare casa proposte dai gestori del Mercato Libero in questa coda del 2022:

Le migliori offerte metano per alleggerire le bollette a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 232,34 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 233,00 euro 3 Agsm Aim Energia Green Gas 0,9952 €/Smc 238,34 euro 4 Illumia Gas Flex Web 1,0652 €/Smc 239,87 euro

Ricordiamo che le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono “tarate” sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi mediamente 1.400 Smc di gas in un anno, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

I clienti domestici che vogliano , invece, calcolare il proprio utilizzo annuo di metano possono farlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per configurare i parametri di ricerca (come il numero dei membri della famiglia o la tipologia di utilizzo del gas), basta cliccare sul widget qui sotto:

Da segnalare che il prezzo del metano citato in tabella fa riferimento al prezzo del gas all’ingrosso agganciato all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’hub italiano per la compravendita di gas, eventualmente maggiorato da parte del singolo fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

Missione risparmio con Pulsee, la energy company italiana che è un marchio di Axpo Italia. La sua promozione metano sale sul gradino più alto del podio della convenienza grazie all’alleanza tra il prezzo all’ingrosso del gas (senza alcun sovrapprezzo) e lo sconto del 20% sul contributo fisso mensile. Tale riduzione è applicata ai clienti che attivino l’offerta online entro il 10 gennaio 2023.

Ecco i punti cardine della soluzione metano di Pulsee:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : si pagherà 12 euro al mese anziché 15 euro al mese, con una spesa annua di 144 euro;

: si pagherà anziché 15 euro al mese, con una spesa annua di 144 euro; App Pulsee Energy da scaricare sul proprio cellulare o tablet per gestire la propria fornitura quando e dove si voglia;

da scaricare sul proprio cellulare o tablet per gestire la propria fornitura quando e dove si voglia; opzione “ Zero Carbon Footprint ” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta;

” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta; emissioni di CO₂ compensate;

Questa promozione inciderebbe sul bilancio della “famiglia tipo” con una spesa di 232,34 euro al mese. Per avere un quadro più dettagliato dell’offerta basta cliccare al link di seguito e accedere al sito del provider, da cui si potrà anche procedere con l’attivazione della fornitura:

Gas alla Fonte di wekiwi

wekiwi, il brand digitale dell’energia controllato dal gruppo Tremagi, è un avamposto del risparmio grazie a un’offerta che scommette su due carte vincenti: il prezzo del metano (che fa riferimento alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso) e il sistema della “carica mensile”: quest’ultima assicura fatture di luce e gas con importo e periodicità predeterminata (stabiliti dal cliente) per evitare sorprese in bolletta e avere conguagli solo su consumi reali.

prezzo indicizzato in base al PSV a cui va sommato un piccolo contributo al consumo ( 0,050 €/Smc );

in base al PSV a cui va sommato un piccolo contributo al consumo ( ); bonus di benvenuto: 30 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta online con il codice sconto SOSW22 ;

30 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta online con il codice sconto ; costo fisso annuale di 67 euro per spese di commercializzazione;

per spese di commercializzazione; gadget elettronici, prodotti per la domotica e illuminazione a led acquistabili nel negozio online di wekiwi con uno sconto automatico del 10% ;

; energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

La fornitura metano di wekiwi costerebbe alla “famiglia tipo” 233 euro al mese. Maggiori informazioni cliccando al link qui sotto:

Green Gas di AGSM AIM Energia

AGSM AIM Energia, società multiservizi con sede a Verona, propone una promozione gas che punta sui seguenti biglietti da visita:

accesso al prezzo del gas all’ingrosso (agganciato al PSV) a cui si deve sommare un contributo al consumo di 0,030 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; bolletta elettronica inclusa e opzione domiciliazione bancaria;

Fornitura a portata di click scaricando l’App AGSM AIM Energia sul proprio smartphone;

sul proprio smartphone; emissioni di CO₂ compensate.

La sottoscrizione di questa offerta si tradurrebbe in una spesa di 238,34 euro al mese per la “famiglia tipo”. Clicca sul pulsante verde qui sotto per procedere con l’attivazione:

Gas Flex Web di Illumia

Con la sua promozione XMAS, la bolognese Illumia porta in dono ai nuovi clienti che sottoscrivano un contratto di fornitura gas entro il 21 dicembre 2022 uno sconto di 30 euro in bolletta che sarà erogato in 3 tranches da 10 euro al mese nel primo anno di fornitura. Non solo: la convenienza assicurata dal family business italiano risiede anche nell’accesso al prezzo all’ingrosso del metano (agganciato all’indice PSV) “caricato” di un contributo al consumo di appena 0,10 €/Smc.

Altri benefici dell’offerta metano di Illumia includono:

9 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione. Il totale annuo è fissato in 108 euro ; App Illumia per gestire in autonomia le principali operazioni legate alla fornitura, dalla comunicazione dell’autolettura, la consultazione delle fatture, il monitoraggio dello storico dei consumi pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria; metodo di pagamento: addebito su conto corrente bancario;



possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel , cioè attivando un unico contratto sia per la fornitura di luce (Luce Flex Web) sia per quella di gas;

, cioè attivando un unico contratto sia per la fornitura di luce (Luce Flex Web) sia per quella di gas; energia verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Questa soluzione gas è disponibile a un costo di 239,87 euro al mese per la “famiglia tipo”. Maggiori dettagli accedendo al sito del provider dal link qui sotto:

