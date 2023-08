Iliad rinnova la sua gamma di offerte con una nuova offerta flash : si tratta di Flash 180 . La tariffa è la proposta più completa della gamma di offerte Iliad e, con una spesa inferiore ai 10 euro al mese "per sempre", garantisce ben 180 GB di traffico dati in 4G e 5G oltre alla possibilità di ottenere uno sconto sulla fibra ottica Iliad. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova offerta Iliad attivabile da oggi.

La gamma di offerte Iliad si rinnova con la nuova tariffa limited edition Flash 180. Attivabile fino al prossimo 14 di settembre, questa tariffa propone minuti e SMS illimitati oltre a tanti Giga per navigare sotto rete 4G e 5G, con una spesa inferiore ai 10 euro al mese.

La tariffa appena svelata da Iliad è attivabile dai nuovi clienti che passano a Iliad, con o senza portabilità del numero (non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza in caso di richiesta di portabilità), ed anche dai già clienti Iliad che possono richiedere il “cambio offerta“.

Vediamo, di seguito, tutti i dettagli:

Passa a Iliad con Flash 180: cosa comprende e quanto costa l’offerta limited edition

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA ILIAD 1. È disponibile fino al prossimo 14 di settembre 2. Può essere attivata da nuovi clienti e da già clienti Iliad 3. Include 180 GB in 4G e 5G con un costo di 9,99 euro al mese

La nuova Flash 180 di Iliad, disponibile tramite attivazione online fino al prossimo 14 di settembre, mette a disposizione il seguente bundle:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

180 GB in 4G e 5G ogni mese

tutti i servizi accessori sono inclusi nel prezzo (Mi richiami, Hotspot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica)

in roaming UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 10 GB senza costi aggiuntivi

opzioni per avere Giga extra all’estero: 5 Giga in più in UE (+3,99 euro al mese), 5 Giga in più in Svizzera (+4,99 euro al mese)

possibilità di acquisto a rate di uno smartphone (direttamente dal sito Iliad, con finanziamento ad anticipo zero)

Flash 180 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che passano a Iliad, con o senza portabilità del numero. Per attivare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, in modo da raggiungere il sito Iliad.

Basterà premere il tasto Attiva per completare la procedura. L’offerta può essere attivata anche con una eSIM, in sostituzione della SIM Card tradizionale. In questo modo, è possibile iniziare a utilizzare subito la SIM. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

I già clienti Iliad possono richiedere il cambio offerta e attivare Flash 180 direttamente tramite l’Area Personale. Quest’opzione è disponibile per i clienti che hanno sottoscritto una di queste offerte:

Offerta Voce, Offerta iliad a €5,99, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a €7,99, Offerta Flash 120 a €7,99, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160, Offerta Giga 150.

Attivando l’offerta Flash 180 c’è un ulteriore bonus: i nuovi clienti che attivano un’offerta da almeno 9,99 euro al mese, come Flash 180, possono ottenere uno sconto di 5 euro sulla fibra Iliad che, quindi, sarà attivabile con un canone di 19,99 euro al mese invece che di 24,99 euro al mese. Lo sconto è valido anche per i già clienti Iliad di rete fissa e può essere attivato direttamente dall’Area Personale del sito Iliad.

L’offerta fibra di Iliad include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gbps in download

con velocità massima di 5 Gbps in download il modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito

L’offerta, considerando lo sconto garantito ai clienti mobile, costa 19,99 euro al mese (invece che 24,99 euro al mese) con un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

La nuova offerta Flash 180 risulta essere molto conveniente, sia in termini di costi che di Giga inclusi, nel confronto con le tariffe proposte dagli altri operatori MNO attivi in Italia (TIM, Vodafone e WINDTRE). La tabella qui di sotto, diffusa direttamente da Iliad, mostra la convenienza dell’offerta.

In ogni caso, è possibile confrontare Flash 180 con tutte le altre proposte disponibili sul mercato grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile che permette di accedere a una panoramica completa delle tariffe più vantaggiose disponibili in questo momento sul mercato.

Le altre offerte Iliad di agosto 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Giga 100 Minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G 7,99 €/mese Dati 300 300 GB in 4G 13,99 €/mese

Tra le offerte Iliad disponibili, in questo momento, continua a essere disponibile Giga 100. Si tratta della tariffa di riferimento per chi vuole passare a Iliad ma intende ridurre il costo mensile (perdendo l’accesso al 5G). Ecco i dettagli dell’offerta in questione:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G

minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB in roaming in UE

opzioni per l’estero: 5 Giga in più in UE (+3,99 euro al mese), 5 Giga in più in Svizzera (+4,99 euro al mese)

La tariffa prevede un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum ed è disponibile tramite attivazione online:

Da tenere d’occhio è anche Dati 300. Si tratta di un’offerta solo dati che include:

minuti ed SMS a consumo

300 GB in 4G/4G+

fino a 13 GB in roaming in UE

opzioni per l’estero: 5 Giga in più in UE (+3,99 euro al mese), 5 Giga in più in Svizzera (+4,99 euro al mese)

Quest’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta garantisce anche lo sconto sulla fibra ottica.

