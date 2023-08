Bonus prima casa : allungata di tre mesi (fino al 30 settembre 2023) la garanzia statale all’80% sulla quota capitale del mutuo per la prima casa. L’agevolazione è rivolta ai giovani under 36 e con ISEE fino a 40 mila euro . Scopri le novità di agosto 2023 e come individuare il mutuo più vantaggioso con SOStariffe.it .

Bonus prima casa per i giovani: un emendamento del Decreto Omnibus ha stabilito che la data per la presentazione della domanda di richiesta per la garanzia statale massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui sia prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023. Possono beneficiare di questa agevolazione gli under 36 (single o coppie) con un reddito ISEE fino a 40 mila euro. Questa misura è un importante aiuto per agevolare l’acquisto dell’abitazione principale e si tratta di una norma che è contenuta nel decreto sugli Enti Pubblici.

Bonus prima casa under 36: garanzia all’80% estesa a fine Settembre 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Per gli under 36 che volessero acquistare la prima casa: quali sono le novità ad agosto 2023? È stata prorogata fino al 30 settembre 2023 la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui per l’acquisto della prima casa per gli under 36 In che cosa consiste la proroga di 90 giorni della garanzia? Lo Stato offre garanzie alle banche e alle società finanziarie che erogano mutui fino a un massimo dell’80% del prezzo d’acquisto, a condizione che il valore dell’immobile non superi i 250 mila euro Chi può beneficiare di questa agevolazione? I giovani under 36 con ISEE inferiore ai 40mila euro e le giovani coppie in cui uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni

Il decreto sugli Enti Pubblici prevede un’estensione di tre mesi della garanzia massima (80%) sulla quota capitale dei mutui per l’acquisto della prima casa da parte di under 36 e giovani coppie.

C’è da ricordare che la proroga della garanzia massima, a valere sul Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, era stata introdotta dal governo guidato dal premier Mario Draghi nel 2021 ed era stata prorogata fino al 30 giugno 2023 dal decreto Milleproroghe di dicembre 2022. Ora una nuova norma allunga l’efficacia dell’agevolazione di altri 90 giorni esattamente fino al 30 settembre 2023.

Ma quali categorie di cittadini possono beneficiare di questa agevolazione? Possono avvalersi del bonus prima casa:

le giovani coppie in cui uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni;

i giovani con età non superiore ai 36 anni e con ISEE inferiore a 40.000 euro;

i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

i conduttori di alloggi di proprietà degli IACP.

A proposito dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore ai 40.000 mila euro, c’è una precisazione importante da tenere presente: secondo la normativa, per gli atti stipulati nel corso del 2023, l’ISEE da considerare deve essere quello relativo al 2021.

Bonus prima casa per under 36: cos’è e come richiederlo ad Agosto 2023

Il Bonus prima casa under 36 è un’agevolazione che mira a sostenere i giovani che intendano comprare casa. Questa misura, che è stata messa a punto dal Governo, prevede tanto delle agevolazioni per l’accesso al credito quanto delle detrazioni fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto.

Se prendiamo in esame il primo caso, c’è da notare che per mezzo del Fondo di Garanzia per la prima casa, il quale è stato rifinanziato dalla manovra di Bilancio 2023, i giovani hanno maggiori possibilità di accesso al credito: infatti lo Stato mette a disposizione delle garanzie alle banche e alle società finanziarie che concedono mutui di importo fino all’80% del prezzo d’acquisto, anche se il valore dell’immobile non deve superare i 250 mila euro (anche con ristrutturazione e riqualificazione). La finalità del bonus è chiara: permettere ai giovani di acquistare la prima casa con il minimo apporto di denaro.

Per quanto riguarda l’immobile per il quale si chiede di poter beneficiare dal Bonus prima casa per under 36, esso deve soddisfare una serie di requisiti:

essere l’abitazione principale;

trovarsi sul territorio nazionale;

non essere classificato come “immobile di lusso” sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici;

non rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case signorili, ville, castelli e palazzi).

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, ecco qui di seguito quali sono:

esenzione dall’imposta di registro;

riduzione del 50% sugli onorari notarili;

esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale;

credito d’imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all’IVA corrisposta, che poi potrà essere portato in diminuzione sui redditi delle persone fisiche, al pari di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Tutta questa serie di agevolazioni sono previste per gli atti stipulati nel periodo compreso fra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.