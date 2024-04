Il consumo di dati aumenta esponenzialmente con il bisogno di connettività, complice il boom di nuovi servizi come lo streaming, e per questo motivo la tecnologia nel settore della telefonia mobile deve necessariamente evolversi per rispondere alle esigenze degli utenti. La Cina ancora una volta si dimostra apripista in questo campo. I principali produttori di smartphone e operatori del Paese del Dragone stanno infatti lavorando al 5.5G o 5GA.

La Cina è in prima linea per il 5,5G: le ultime novità di aprile 2024

Xiaomi recentemente ha messo a segno un nuovo record con il suo smartphone Xiaomi 14 Ultra raggiungendo una velocità fino a 5.132 Mbps in 5GA. Tutto questo è stato possibile con la collaborazione di China Mobile, che ha sta per portare la connettività di ultimissima generazione in più di 300 città cinesi, oltre che di ZTE, che ha fornito l’infrastruttura di rete, e il modem Snapdragon X75 di Qualcomm integrato nel dispositivo. Xiaomi non è comunque l’unico a lavorare sul 5.5G.

OPPO ha confermato tramite una foto pubblicata online dal Chief Product Officer, Pete Lau, che è arrivata la compatibilità con il nuovo standard di rete per OPPO Find X7 Ultra. A breve questa verrà estesa a tutta la serie Find X7 con un apposito aggiornamento. Vivo, che come OPPO appartiene al gruppo BBK Electronics, si sta invece impegnando a portare la connettività in 5.5G per le serie X Fold3, X Fold3 Pro e X100 tramite aggiornamenti OTA (Over-the-air), ovvero utilizzando i suoi server proprietari. Honor invece ha diffuso un aggiornamento software per il supporto al 5.5G per la sua serie Magic6.

Il 5.5G è conosciuto anche come 5G Advanced o standard 3GPP Release 18 e porterà un significativo avanzamento nella connettività mobile con una velocità teorica fino a 10 Gbps in download e 1 Gbps in upload. A questo si aggiunge una latenza ridotta e una superiore stabilità della rete. Con queste caratteristiche sarà possibile introdurre nuovi servizi avanzati nel campo dello IoT (Internet of Things) e la comunicazione in tempo reale. Per quanto riguarda il settore smartphone, i nuovi chipset come Snapdragon 8 Gen 3 e Dimensity 9300 promettono di fornire prestazioni incredibili sui cellulari di prossima generazione.

Le offerte 5G più interessanti sul comparatore di SOStariffe.it ad aprile 2024

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Speed 5G 120 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 120 GB in 5G 7,90 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Spusu 5G 150 minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 5G 7,98 €/mese per sempre Giga 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

In attesa della prossima evoluzione del 5G, potete confrontare gratuitamente le offerte 5G oggi disponibili con il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo che servirà come termine di paragone per selezionare la migliore promozione per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito le offerte 5G più convenienti con almeno 50 GB inclusi:

Speed 5G 120 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

120 GB in 5G sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 7,90 euro al mese ma il primo mese è gratis se si richiede la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da qualsiasi operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi. In questo caso il contributo per l’attivazione è di 5 euro, altrimenti è di 7 euro per chi attiva un nuovo numero. SIM e spedizione sono gratis acquistando l’offerta online.

Spusu 5G 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 8,44 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Spusu costa 7,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore permette di acquistare online un’eSIM o cambiare offerta in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. I Gigabyte di riserva non hanno scadenza e si possono accumulare fino alla soglia massima prevista.

Giga 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.

Attivando Giga 180 o qualsiasi altra offerta di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potrete usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa dell’operatore low cost. Con IliadBox avete inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in fibra FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e modem IliadBox con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per i già clienti mobile è di 19,99 euro al mese fisso per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere alla rete fissa anche fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non è richiesto un contributo per l’attivazione mentre il prezzo della SIM è di 10 euro con spedizione gratuita. La consegna è prevista entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Altrimenti potete acquistare in negozio un’eSIM al costo di 10 euro. Per attivare l’offerta si può effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) oltre che con video identificazione.

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 14,99 euro al mese con addebito automatico su carta di credito o conto corrente con TIM Ricarica Automatica ma il primo mese è gratis, così come l’attivazione, per i nuovi clienti che l’acquistano online. Scegliendo invece l’addebito su credito residuo il prezzo diventa di 16,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico residuo e la spedizione è gratuita. Altrimenti si può richiedere in negozio un’eSIM al costo di 10 euro. Potrete poi attivare l’offerta più comodamente effettuando la verifica dell’identità tramite SPID.

Se attivate un’offerta dati per il mobile di TIM a partire da 9,99 euro al mese avete uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra. In questo caso TIM WiFi Power Smart con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e Navigazione Sicura costa 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Altrimenti, TIM regala i primi 2 mesi se la si acquista entro il 16/4/24, poi l’offerta si rinnova a 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

I clienti di TIM per fisso e mobile con TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) più 6 GB aggiuntivi in roaming in Ue e altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese). Se però si abbinano 3 SIM alla promozione entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato.

