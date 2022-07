I conti corrente con l’imposta di bollo azzerata di Luglio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Ci sono banche che non fanno pagare l’imposta di bollo sul conto corrente. Istituti di credito che se ne fanno direttamente carico senza gravare sulle tasche del correntista, tagliando quindi uno dei costi fissi di gestione del conto.

Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile trovare quali siano le banche che azzerano a Luglio 2022 l’imposta di bollo. Ma, prima di analizzare le migliori offerte disponibili sul mercato bancario, vediamo che cos’è e perché si applica questo tributo.

Imposta di bollo sul conto corrente: cos’è, come e quando non si paga

L’IMPOSTA DI BOLLO IN PILLOLE L’imposta di bollo è uno dei costi fissi di un conto corrente Si paga quando la giacenza media trimestrale supera l’importo di 5.000 euro sul saldo L’ammontare dell’imposta è fisso ed è pari a 34,20 euro per le persone fisiche L’imposta di bollo è addebitata sul conto corrente in via automatica all’emissione dell’estratto conto della banca o del rendiconto

L’imposta di bollo sul conto corrente è un tributo a carico del titolare di un conto corrente. L’importo da pagare è calcolato in misura fissa: nel caso di estratto conto bancario per i conti delle persone fisiche ammonta a 34,20 euro.

Se il correntista, persona fisica, possiede un valore medio di giacenza inferiore ai 5.000 euro, l’imposta non è dovuta.

Per giacenza media annua di un conto corrente si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione. La verifica della giacenza complessiva del cliente è effettuata in occasione di ogni estratto conto o rendiconto (quindi almeno una volta all’anno) ed è riferita al periodo a cui fa riferimento il rendiconto e se questo non avvenisse, perché la banca opera diversamente, al 31 dicembre di ogni anno.

Sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo i titolari di conto corrente a operatività limitata:

chi appartiene a una fascia socialmente svantaggiata (reddito ISEE inferiore a 11.600 euro);

pensionato a basso reddito (pensione inferiore a 18.000 euro lordi annui, senza rientrare nella categoria delle fasce socialmente svantaggiate).

Conti corrente di Luglio 2022, quali non fanno pagare l’imposta di bollo

BANCA E CONTO CORRENTE COSTI FISSI Conto BBVA imposta di bollo sempre gratuita

canone annuale gratuito per sempre Conto Widiba imposta di bollo gratuita con giacenza media inferiore ai 5.000 euro

canone gratuito il primo anno, poi 3 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo Conto IBL Banca imposta di bollo gratuita con giacenza media inferiore ai 5.000 euro

canone sempre gratuito con ControCorrente Semplice, a pagamento per le altre versioni dopo i primi 6 mesi gratuiti Conto FinecoBank imposta di bollo gratuita con giacenza media inferiore ai 5.000 euro

canone gratuito il primo anno, poi 6,95 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo

Con il comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare le soluzioni più convenienti per avere un conto corrente che non abbia costi fissi o che abbia spese di gestione davvero molto vantaggiose. Vediamo le migliori offerte di Luglio 2022.

Conto BBVA

Imposta di bollo gratuita, come il canone annuo. Il conto corrente online di BBVA è la soluzione più conveniente di Luglio 2022. La banca multinazionale spagnola offre un conto totalmente a zero spese che si apre tramite Internet e con numerosi vantaggi:

carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione;

BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; collegamenti al wallet digitale di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

ricarica gratuita del conto;

accredito dello stipendio o pensione;

addebito di abbonamenti e domiciliazione bancaria delle utenze;

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i Paesi di zona euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i Paesi di zona euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; zero spese per bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

nessun costo aggiuntivo sugli acquisti in valuta straniera.

Per i nuovi clienti, BBVA offre anche rimborsi e regali fino a 230 euro in totale. La promozione prevede:

cashback 20% BBVA , con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

, con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto; cashback 1% BBVA, con rimborso fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

regalo fino a 100 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA: 20 euro ciascuno per ogni nuovo cliente fino a un massimo di 5 con l’iniziativa “Passaparola”.

Per una panoramica dell’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba

Annunci Google

Con l’imposta di bollo che si paga con una giacenza superiore ai 5.000 euro ma il canone gratuito per il primo anno e azzerabile successivamente se lo si apre entro il 31 Agosto, tra i migliori conti online c’è il conto corrente Widiba Start proposto da Banca Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi che ai nuovi clienti offre anche:

carta di debito senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online;

per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

bonifici ordinari online senza commissioni;

PEC e Firma Digitale gratis.

Il conto Widiba Start è a zero speso per i primi 12 mesi, dal secondo anno è previsto un canone di mantenimento di 3 euro al mese, ma la banca ha messo a punto un piano per azzerarne i costi. In dettaglio questa “formula” di risparmio prevede:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Per una panoramica dell’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto IBL Banca

IBL Banca con ControCorrente Semplice, la versione base del pacchetto di conti correnti online, offre un canone di gestione gratuito per sempre con una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o un vincolo attivo. Mentre l’imposta di bollo non è applicata se la giacenza media non è superiore ai 5.000 euro.

Ricordiamo che per le altre 3 versioni di ControCorrente (Particolare, Originale e Straordinario), dopo i primi sei mesi a zero spese, è previsto il pagamento di un canone, mentre per l’imposta di bollo non si paga se la giacenza media è al di sotto dei 5.000 euro. In dettaglio:

ControCorrente Semplice, canone senza gratuito;

ControCorrente Particolare dopo i primi 6 mesi gratuiti, 1 euro al mese, ma con possibilità di ulteriori sconti;

ControCorrente Originale dopo i primi 6 mesi gratuiti, 2 euro al mese, ma con possibilità di altri sconti;

ControCorrente Straordinario dopo i primi 6 mesi gratuiti, 3 euro al mese, ma con possibilità di ulteriori sconti.

Oltre alla possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti, occorre osservare che ControCorrente Semplice, con interessi lordi fino a 0,50% per i primi sei mesi se lo si apre entro il 31 Luglio, include gratuitamente anche:

una carta di debito , dotata di tecnologia contactless, con collegamento a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay ;

, dotata di tecnologia contactless, con collegamento a e ; servizio Bancomat Pay per pagamenti gratuiti;

ricariche telefoniche online;

addebito dei pedaggi autostrali con Telepass.

Per una panoramica dell’offerta di IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »

Conto FinecoBank

FinecoBank propone ai nuovi clienti un conto corrente online (conto Fineco) che, se lo si apre entro il 31 Dicembre, è gratuito il primo anno e sempre senza spese per chi ha meno di 30 anni. Per gli over 30, invece, dal secondo anno prevede un canone di 6,95 euro al mese, ma con la possibilità di azzerarlo. Mentre per quanto riguarda l’imposta di bollo, ne sono esenti i conti con una giacenza media che non superi i 5.000 euro.

Come detto, questa carta è legata al conto Fineco, che è 100% online e offre gratuitamente:

bonifici SEPA;

carta di debito (solo 2,25 euro di spese di spedizione) con collegamenti per pagamenti digitali con Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay;

(solo 2,25 euro di spese di spedizione) con collegamenti per pagamenti digitali con Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay; 50 ordini di trading con accesso a 26 Borse mondiali;

pagamento di bollettini da App

pagamento di MAV, F24 e RAV;

domiciliazione utenze ;

; ricariche cellulare;

prelievo da ATM UniCredit con un importo superiore a 99 euro.

Per una panoramica dell’offerta di FinecoBank:

SCOPRI IL CONTO FINECOBANK »

« notizia precedente Tutte le carte che puoi associare a PayPal a luglio 2022