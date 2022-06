Film da vedere su Sky on demand: la programmazione di giugno 2022

Sky on Demand è un servizio gratuito di Sky con il quale è possibile vedere, in qualsiasi momento, programmi di ogni genere. Ecco come si utilizza e quali sono i film disponibili nel mese di giugno 2022, che si potranno vedere comodamente da casa anche in versione HD.

Sky on Demand è un servizio offerto da Sky TV, disponibile a costo zero, attraverso il quale basterà cliccare sul tasto I del telecomando per poter scegliere tra tantissimi contenuti in esclusiva.

Saranno per esempio disponibili film, la serie TV più amate e apprezzate, contenuti ludici e di mero intrattenimento, il grande sport, tanti documentari su argomenti diversi e anche programmi per bambini e adolescenti.

Il grande vantaggio di Sky on Demand è la sua gratuità: non saranno infatti previsti né costi iniziali, né un canone mensile aggiuntivo rispetto a quello del pacchetto Sky che si è scelto di attivare.

Film da vedere su Sky 2022

TIPOLOGIA DI CLIENTE SKY COME ATTIVARE SKY ON DEMAND Cliente Sky Q Il servizio Sky on Demand è già incluso nel pacchetto e si può utilizzare in modo gratuito con il decoder connesso a Internet Cliente My Sky Per attivare Sky on Demand, si dovrà contattare il supporto Sky, per esempio effettuando l’accesso alla propria area clienti

Per vedere un programma Sky on Demand si dovrà verificare che sia presente l’icona Play sulla locandina del titolo scelto, cliccando poi sul tasto OK per farlo partire. Se l’icona non dovesse esserci:

si potrà premere il tasto OK del telecomando per scaricare il contenuto da vedere;

si potrà scegliere in che formato scaricare il contenuto, selezionando Guarda in SD o Guarda in HD (incluso per i clienti che hanno Sky HD);

comparirà la scritta Disponibile sulla locandina del titolo scelto: basterà cliccare su OK per poterlo guardare.

Accanto ai titoli potrebbe anche apparire l’eventuale data di scadenza, superata la quale i contenuti non saranno più disponibili.

Visionando le sezioni dei contenuti presenti su Sky on Demand, sotto la categoria Cinema saranno raggruppati i titoli dei film che si potranno vedere mese per mese. Vediamo di seguito alcune delle proposte disponibili a giugno 2022.

Film da vedere su Sky on demand giugno 2022

CATEGORIA TITOLI Prime visioni Una famiglia mostruosa (fino all’8 aprile 2023)

L’arminuta (fino al 2 giugno 2023)

Morbius (fino al 21 settembre 2022)

Ti ripresento i tuoi (fino al 9 giugno 2023)

Animali fantastici – I segreti di Silente (fino al 22 giugno 2022)

Aiuto, ho ristretto i miei amici (fino al 30 novembre 2022)

Dragon Girl (fino al 23 dicembre 2022)

Diabolik (fino al 29 aprile 2023)

Morrison (fino al 1° settembre 2022)

Ghostbusters: Legacy (fino al 14 agosto 2023) Grandi ritorni Munich (fino al 31 marzo 2023)

Il ragazzo della porta accanto (fino al 10 marzo 2024)

Notte prima degli esami (fino al 14 agosto 2024)

The Imitation Game (fino al 31 marzo 2024)

Big Eyes (fino al 30 novembre 2024)

Jurassic World (fino al 6 febbraio 2024)

Jurassic Park (fino al 31 dicembre 2023)

City of Angels – La città degli angeli (fino al 30 dicembre 2024)

La vita di Adele (fino al 30 novembre 2024)

Il truffacuori (fino al 30 novembre 2024)

Tutto su mia madre (fino al 30 settembre 2023) Film più visti Il capo perfetto (fino al 30 giugno 2023)

Un giorno come tanti (fino al 31 marzo 2023)

Hotel Gagarin (fino al 23 maggio 2024)

The Batman (fino all’11 novembre 2022)

Umma (fino al 14 settembre 2022)

Hannibal (fino al 30 novembre 2023)

Ex_Machina (fino al 17 marzo 2024)

Nemico Pubblico (fino al 31 dicembre 2023)

Freaks Out (fino all’11 marzo 2023)

Green Book (fino al 30 gennaio 2023)

American Hustle – L’apparenza inganna (fino al 31 dicembre 2024) In arrivo Corro da te (fino al 4 luglio 2022)

Spider-Man: No Way Home (fino al 15 luglio 2022)

Le parole che voglio dirti (fino al 30 giugno 2022)

Moonfall (fino all’11 luglio 2022)

Aline – La voce dell’amore (fino all’11 luglio 2022) Prima fila Attrazione letale (fino al 23 giugno 2022)

Doctor Strange (fino al 25 giugno 2022)

Bohemian Rhapsody (fino al 25 giugno 2022)

Assassinio sul Nilo (fino al 21 ottobre 2022)

Coco (fino al 25 giugno 2022)

Tu sei al di là (fino al 31 luglio 2022)

Liz e l’uccellino azzurro (fino al 31 luglio 2022)

Tutti i film della saga Pirati dei Caraibi (fino al 25 giugno 2022)

Alla ricerca di Nemo (fino al 25 giugno 2022)

Zootropolis (fino al 25 giugno 2022)

Come si può notare dai titoli presenti in tabella, i film da vedere su Sky on demand sono davvero tanti; quindi, è praticamente impossibile non trovarne di belli che si adattino perfettamente alle proprie preferenze.

Un piccolo memo riguarda i contenuti di Sky Primafila: in pratica, si tratta della possibilità di noleggiare in anteprima i film che sono usciti da poco nelle sale cinematografiche, oltre che poter visionare una selezione di film imperdibili usciti negli anni e di celebri saghe.

Un consiglio per riuscire a orientarsi in mezzo alla grande varietà di contenuti è di verificare quali sono i titoli in scadenza e vederli prima della loro cancellazione definitiva dalla piattaforma.

Un altro modo potrebbe essere quello di vedere eventuali titoli disponibili al cinema: per esempio, di recente è uscito l’ultimo capitolo di Jurassic World, che si ricollega ai film di Jurassic Park che abbiamo amato da bambini.

Potrebbe essere carino fare una mini-maratona dei 5 titoli che ci raccontano in modo fantascientifico un universo in cui uomini e dinosauri convivono, per poter poi andare a vedere l’ultimo film al cinema.

Film da vedere su Sky Cinema e Intrattenimento Plus

Tra le offerte di Sky con le quali vedere un gran numero di film ogni mese troviamo il pacchetto Sky TV + Sky Cinema, disponibile al costo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 39 euro, per un periodo di 18 mesi.

Attivando questo pacchetto, si potranno vedere:

più di 200 prime visioni all’anno, con i titoli più attesi e i grandi blockbuster internazionali;

il meglio del cinema italiano e internazionale;

più di 20 film Sky Original all’anno, con grandi nomi del cinema italiano e internazionale;

l’intrattenimento di Sky TV, con show, serie TV e documentari;

più di 1.500 titoli di ogni genere per tutta la famiglia.

Per le attivazioni che avverranno entro il 26 giugno 2022, ci sarà anche in regalo un monopattino elettrico E-Scooter V25 Vivobike.

