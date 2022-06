Bollette luce e gas raddoppiate: evita gli aumenti con le offerte di Giugno 2022

Tagliare le spese di luce e gas in bolletta resta la priorità anche a Giugno 2022 . Ecco come risparmiare scegliendo le offerte più convenienti del Mercato libero.

Bollette di luce e gas “roventi” anche a Giugno 2022. La crisi del settore energetico continua ad avere un effetto domino: i prezzi all’ingrosso delle materie prime restano elevati e le famiglie devono fare i conti con spese per luce e gas più che raddoppiate rispetto a un anno fa.

In questo quadro a tinte fosche, il Mercato libero rappresenta sempre più uno spiraglio di luce per i titolari di utenze domestiche. Grazie alla sua varietà di offerte, il Mercato libero si candida a essere un alleato di quanti sono a caccia di risparmio. Così come nella ricerca delle soluzioni più in linea con il proprio profilo di consumo, il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it è lo strumento da consultare per non lasciarsi sfuggire occasioni di risparmio.

Online, gratuito e imparziale, il comparatore di SOStariffe.it per luce e gas (disponibile anche tramite l'App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android e iOS) è consultabile

Energia elettrica: il podio della convenienza a Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA QUALI SONO LE SUE CARATTERISTICHE NeN Luce Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi

tariffa monoraria (0,2556 €/kWh)

(0,2556 €/kWh) bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde A2A Click Luce prezzo bloccato per 12 mesi

tariffa monoraria (0,2511 €/kWh) Pulsee Luce RELAX Fix prezzo bloccato per 24 mesi

tariffa monoraria (0,2587 €/kWh)

Setacciando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle promozioni più convenienti per il profilo di una “famiglia tipo” che accumuli in bolletta un consumo annuo di energia elettrica pari a 2.700 kWh, con potenza impegnata di 3 kW. Si tratta, in genere, di una famiglia con al suo interno tre componenti, che fa uso di frigorifero, lavatrice, forno e scaldabagno, con il 40% dei consumi nelle ore diurne e il 60% nelle ore serali.

Dal confronto delle offerte luce emerge che le seguenti sono “campionesse” del risparmio per il profilo di consumo della “famiglia tipo”:

NeN Luce Special 48

A2A Click Luce

Pulsee Luce RELAX Fix

Vediamo quali sono i tratti distintivi delle promozioni, i loro costi mensili e la stima del risparmio (su base annua) rispetto a un contratto del mercato Tutelato.

NeN Luce Special 48

La proposta di NeN punta sul prezzo bloccato per 36 mesi dell’energia elettrica (0,2556 €/kWh), uno scudo contro un eventuale rialzo dei prezzi della materia prima. Con una patente “green”, l’offerta include un bonus di benvenuto di 48 euro. La “famiglia tipo” che si affida a questa soluzione paga 71 euro al mese, con un risparmio stimato di 257 euro all’anno rispetto al mercato Tutelato.

Clicca al link di seguito per conoscere nel dettaglio la promozione:

A2A Click Luce

Un’altra ottima offerta per tagliare la bolletta è A2A Click Luce di A2A Energia. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa monoraria (prezzo dell’energia pari a 0,2511 €/kWh). La tariffa proposta da A2A presenta un prezzo bloccato per 12 mesi garantendo una protezione completa dai possibili rincari del mercato energetico. L’energia elettrica è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Per la “famiglia tipo” si registra una spesa mensile di 84 euro.

L'offerta di A2A è attivabile direttamente online:

Pulsee Luce RELAX Fix

Tra le offerte luce per evitare i rincari c’è anche Pulsee Luce RELAX Fix. L’offerta in questione è una tariffa monoraria (0,2587 €/kWh) che presenta un prezzo bloccato per 24 mesi, garantendo, quindi, una protezione contro i possibili rincari futuri del mercato. Anche questa tariffa garantisce energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Per la “famiglia tipo” la spesa mensile è di 86 euro.

L'offerta di Pulsee è disponibile per l'attivazione online:

Gas naturale: le offerte calamita del risparmio a Giugno 2022

LE MIGLIORI OFFERTE GAS LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PSV – 0,15 €/Smc

in base al PSV – 0,15 €/Smc bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

bolletta online NeN Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi

tariffa monoraria (0,9900 €/Smc)

bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde A2A Click Gas prezzo bloccato per 12 mesi

tariffa monoraria (0,936 €/Smc)

Di seguito prendiamo in esame le promozioni di gas che il confronto effettuato dal comparatore di SOStariffe.it ha restituito come le più vantaggiose per la “famiglia tipo”. Si tratta di una famiglia di tre componenti, con fornitura attiva nel comune di Milano, i cui consumi annui di gas naturale raggiungono la soglia di 1.400 Smc.

Ecco chi sale sul podio del gas:

Gas alla Fonte wekiwi

NeN Gas Special 48

A2A Click Gas

Gas alla Fonte wekiwi

Anche per il gas, wekiwi punta sulla tariffa indicizzata, con il prezzo del gas al metro cubo stabilito in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che fa riferimento al mercato all’ingrosso italiano. Tale prezzo è ridotto di 0,15 €/Smc, garantendo un risparmio aggiuntivo rispetto alle condizioni del mercato all’ingrosso.

Come per l'offerta luce, un bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 attende chi sottoscrive l'offerta tramite il portale SOStariffe.it. Con questa opzione, la "famiglia tipo" spenderebbe 181 euro al mese. Clicca al link di seguito per conoscere nel dettaglio la promozione:

NeN Gas Special 48

L’offerta gas di NeN, invece, si affida alla tariffa a prezzo bloccato per 36 mesi (0,9900 €/Smc) per proteggere i propri clienti da eventuali impennate dei prezzi. Confermato anche il bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it. Attivando NeN Gas Special 48, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa media di 169 euro al mese.

Clicca al link di seguito per conoscere nel dettaglio la promozione:

A2A Click Gas

Un’altra ottima offerta gas a prezzo bloccato iene proposta da A2A Energia che mette a disposizione degli utenti la tariffa A2A Click Gas. Si tratta di una tariffa monoraria a prezzo bloccato per 12 mesi che garantisce uno sconto del 10% sul prezzo di listino della componente materia prima gas. Il costo del gas sarà, quindi, pari a 0,936 €/Smc. Scegliendo quest’offerta si registrerà una spesa media, per la “famiglia tipo”, di 168 euro al mese.

L'offerta può essere attivata direttamente online:

Per ottenere un supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia, SOStariffe.it mette anche a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111.