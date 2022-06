Conti correnti online: i migliori di Giugno 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il risparmio sui costi dei servizi bancari passa dalla scelta di aprire un conto corrente online. A differenza dei conti correnti tradizionali hanno un duplice vantaggio:

sono per la maggior parte a zero spese, cioè senza di costi di gestione e senza commissioni applicate per quasi tutte le operazioni eseguite sul conto;

, cioè senza di costi di gestione e senza commissioni applicate per quasi tutte le operazioni eseguite sul conto; fanno guadagnare tempo non essendo più necessario andare in una filiale per l’operabilità quotidiana sul conto stesso.

Sono conti correnti sicuri, veloci da aprire (è possibile farlo tramite Internet), facili e intuitivi da utilizzare. Per aprirne uno e operare su di esso è sufficiente:

un PC o uno smartphone con fotocamera;

o uno con fotocamera; un numero di cellulare italiano;

un indirizzo e-mail valido;

essere maggiorenne ;

; avere la residenza in Italia o avere un recapito di corrispondenza in Italia.

Per quanto il mercato bancario attuale offra numerose proposte, per i risparmiatori a caccia delle migliori offerte di Giugno 2022, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) ha selezionato le soluzioni più vantaggiose.

Conti correnti online: le offerte più vantaggiose di Giugno 2022

MIGLIORI CONTI ONLINE DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA zero spese per i costi di gestione

per i costi di gestione rimborsi con il Cashback 10% BBVA fino a 50 euro il primo mese e Cashback 1% BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi

BBVA fino a 50 euro il primo mese e Cashback 1% BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi carta debito senza spese

senza spese bonifico ordinario e istantaneo gratuito Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito a tempo indeterminato con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro

a tempo indeterminato con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito e carta prepagate virtuale gratuite

un modulo di assegni all’anno gratuito

bonifici online senza commissioni

prelievi bancomat gratis Conto My Genius di UniCredit canone zero per sempre

per sempre carta di debito senza costi di emissione

prelievo gratuito agli ATM UniCredit

bonifici online senza commissioni

senza commissioni moduli aggiuntivi per personalizzare il conto con servizi extra Conto Widiba per il primo anno conto a zero spese , poi 3 euro al mese ma con promozioni per abbassarne i costi

, poi 3 euro al mese ma con promozioni per abbassarne i costi PEC e Firma Digitale gratuite

gratuite carta di debito inclusa

bonifici ordinari online senza costi

Sono 4 i conti correnti online più convenienti di Giugno 2022. Tutti e quattro al primo anno hanno zero spese di gestione oppure dal secondo anno mettono a disposizione una serie di promozioni per azzerare il canone di tenuta conto. Quindi, sono molto vantaggiosi per i risparmiatori. Queste offerte, le migliori sul mercato, sono state trovare grazie al comparatore di SOStariffe.it (online e gratuito).

Conto BBVA

L’offerta di BBVA a Giugno 2022 prevede un conto corrente online a zero spese perché canone annuo e imposta di bolla sono gratuiti. E le commissioni sono praticamente azzerate.

Con l’apertura del conto, BBVA propone ai nuovi clienti anche le seguenti promozioni:

Cashback 10% BBVA , ottenendo fino a 50 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

, ottenendo fino a 50 euro il primo mese direttamente sul proprio conto; Cashback 1% BBVA, recuperando fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

Passaparola, ottenendo fino a 100 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA.

Con questo conto, la banca multinazionale spagnola include anche:

carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione;

BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti digitali;

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro e bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro e bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro; salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente e velocemente.

Infine, sebbene BBVA sia una banca internazionale, offre comunque un IBAN italiano per i seguenti servizi:

accredito di stipendio o pensione;

addebito di abbonamenti;

pagamenti a scadenza;

domiciliazione bancaria delle utenze.

Per una panoramica dell’offerta di BBVA ed eseguire l’attivazione:

Conto Corrente Arancio di ING

Come seconda miglior offerta di Giugno 2022 tra quelle messe a confronto dal comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, c’è quella della banca olandese ING che propone ai risparmiatori italiani Conto Corrente Arancio. Si tratta di un conto online che si apre tramite Internet con la firma digitale.

Vantaggiosa, in particolare, risulta la formula “Modulo Zero Vincoli” di Conto Corrente Arancio, dato che prevede zero costi per la tenuta del conto con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese offrendo numerosi servizi ai correntisti. Tuttavia, senza tali requisiti, la formula “Modulo Zero Vincoli” ha un canone mensile di 2 euro.

Questa vantaggiosa offerta ha anche le seguenti caratteristiche:

gestione del conto da App (con accesso con impronta digitale) oppure tramite l’home banking dal sito Internet di banca ING;

gestione del conto da (con accesso con impronta digitale) oppure tramite l’home banking dal sito Internet di banca ING; carta di debito Mastercard gratuita per pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita per pagamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono; un modulo di assegni all’anno gratuito;

un modulo di assegni all’anno gratuito; principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi; carta prepagata Mastercard virtuale gratuita con collegamenti a Apple Pay e Google Pay;

carta prepagata Mastercard virtuale gratuita con collegamenti a Apple Pay e Google Pay; carta di credito con canone zero con spese di almeno 500 euro al mese (oppure 24 euro di canone annuale), fido di 1.500 euro al mese, prelievo giornaliero massimo di 600 euro e possibilità di pagamenti con Apple Pay e Google Pay

carta di credito con con spese di almeno 500 euro al mese (oppure 24 euro di canone annuale), fido di al mese, prelievo giornaliero massimo di 600 euro e possibilità di pagamenti con Apple Pay e Google Pay possibilità di personalizzare il PIN delle proprie carte.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di banca ING:

Conto My Genius UniCredit

Altrettanto conveniente è anche il conto online My Genius. di UniCredit che prevede, per chi lo aprisse entro il 30 giugno, un canone gratuito per sempre. Il conto My Genius che può essere aperto direttamente online con pochi semplici click, può anche essere cointestato, sempre con un’operazione online.

Completano l’offerta di UniCredit i seguenti servizi:

una carta di debito senza costo di emissione (con un risparmio di 3,50 euro);

senza costo di emissione (con un risparmio di 3,50 euro); prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit;

bonifici ordinari online senza commissioni.

UniCredit consente ai titolari di conto My Genius anche l’opportunità di personalizzare il conto stesso. Il gruppo bancario internazionale con sede a Milano propone ai titolari di conto My Genius una scelta fra 3 moduli extra (Silver, Gold, Platinum) che hanno un costo mensile crescente in base alla serie di transazioni che si desidera aggiungere. Sono due invece i moduli di investimento aggiuntivi (Gold e Platinum) che si possono scegliere per beneficiare degli sconti variabili sulle commissioni per deposito titoli e raccolta ordini e negoziazione titoli .

Se non si è già titolare di un conto corrente UniCredit/Buddybank, e/o Genius Card, del servizio di Banca Multicanale, e/o altre carte del gruppo UniCredit è possibile aprire online il conto My Genius in pochi passaggi anche identificandosi con un selfie. Inoltre, c’è da notare che l’apertura online prevede la contestuale sottoscrizione del servizio di Banca Multicanale (per la gestione e l’operabilità quotidiana sul conto tramite Internet, telefono e App) e di una carta di debito internazionale.

Va però ricordato che l’operatività del servizio di Banca via Internet per i movimenti in uscita è limitata a 1.500 euro mensile se si è aperto il conto identificandosi con un selfie o con un bonifico SEPA da banche online e si potrà eliminare tale limite depositando lo specimen di firma in una filiale. Al contrario, se ci si è identificati con bonifico SEPA da Banca fisica, il limite è lo standard di prodotto.

Per conoscere meglio la proposta di UniCredit clicca di seguito:

Conto Widiba

Tra i migliori conti online di Giugno 2022, c’è senza dubbio il conto corrente Start proposto da Banca Widiba, che può essere aperto in 5 minuti con SPID o webcam. La banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi che ai nuovi clienti offre i seguenti servizi:

canone gratuito per il primo anno se si apre il conto entro il 13 Luglio 2022 ;

; possibilità di azzerare il canone di 3 euro che scatta dal secondo anno con una serie di promozioni;

carta di debito senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online, sicuri e veloci;

senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online, sicuri e veloci; carta prepagata facoltativa a 10 euro;

possibilità di richiedere la carta di credito Classic con fido di 1.500 euro mensile (canone annuo di 20 euro), oppure carta di credito Gold , con limite massimo di spesa mensile di 3.000 euro (canone annuo di 50 euro);

con fido di 1.500 euro mensile (canone annuo di 20 euro), oppure carta di credito , con limite massimo di spesa mensile di 3.000 euro (canone annuo di 50 euro); servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio o pensione, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online;

per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio o pensione, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

bonifici ordinari online senza commissioni;

PEC e Firma Digitale gratis.

Come detto il conto Widiba Start è a zero speso per i primi 12 mesi. Dal secondo anno, invece, è previsto un canone di tenuta del conto di 3 euro al mese, ma con un piano messo a punto da Banca Widiba per poter azzerarne i costi.

In dettaglio questa “formula promozionale” di risparmio prevede:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Di seguito i dettagli della proposta Widiba:

