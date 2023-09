Prorogata la promo estiva del colosso italiano delle Tlc. Fino a domenica 10 settembre 2023 la fibra TIM è senza costi di attivazione , con un risparmio di 39,90 euro per i nuovi clienti. Tutte le novità su SOStariffe.it .

TIM “allunga” fino a domenica 10 settembre 2023 la promozione estiva che assicura ai nuovi clienti zero costi di attivazione (anziché 39,90 euro una tantum) per alcune offerte di punta della gamma di soluzioni Internet casa fibra proposte dal colosso italiano delle Tlc. Grazie alla promozione in corso, inoltre, è possibile attivare la fibra con prezzi da 24,90 euro al mese, beneficiando di uno sconto di 6 euro a rinnovo.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento le offerte TIM per le quali l’attivazione è gratuita, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa aiuta i consumatori a confrontare le soluzioni per accedere a Internet dalla propria abitazione e trovare quella più vantaggiosa sulla base delle proprie abitudini di navigazione, esigenze di spese e copertura di rete nel Comune di residenza.

Clicca al link di seguito per avviare subito il confronto delle offerte Internet casa fibra messe a disposizione dagli operatori di telefonia e Internet a settembre 2023:

Fibra TIM con attivazione gratuita: come funziona a Settembre 2023

NOME OFFERTA CARATTERISTICHE CANONE MENSILE TIM WiFi Power Smart navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate con attivazione online dell’offerta (altrimenti le chiamate sono a consumo)

attivazione gratuita (promo valida fino al 10 settembre 2023) 24,90 €/mese per i già clienti di una SIM mobile con abbonamento da almeno 9,90 €/mese attivo

per i già clienti di una SIM mobile con abbonamento da almeno 9,90 €/mese attivo 30,90 €/mese per i nuovi clienti TIM WiFi Power All Inclusive navigazione fino a 10 Gbps in download su rete FTTH XGS-PON

chiamate illimitate

attivazione gratuita (promo valida fino al 10 settembre 2023) 39,90 €/mese (prezzo di listino)

(prezzo di listino) 34,90 €/mese (con bonus rottamazione attivo)

TIM ha deciso di prorogare sino a domenica 10 settembre 2023 la promozione estiva grazie alla quale i nuovi clienti che sceglieranno le offerte TIM WiFi Power Smart e TIM WiFi Power All Inclusive beneficeranno dell’attivazione gratuita, con un risparmio di 39,90 euro. Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it tracciano un identikit delle due offerte Internet casa TIM oggetto della promozione.

TIM WiFi Power Smart

Il prezzo di listino per questa offerta è pari a 30,90 euro al mese, ma i già clienti TIM mobile con un abbonamento pari o superiore a 9,90 euro attivo potranno avere la fibra ultraveloce di TIM a casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese (6 euro in meno). Il tutto, come accennato poco sopra, senza costi di attivazione fino a domenica 10 settembre 2023.

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

internet illimitato con navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

e 1 Gbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti le chiamate sono a consumo a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti le chiamate sono a consumo a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese; TIM Navigazione sicura per essere protetti contro le principali minacce del web;

per essere protetti contro le principali minacce del web; modem TIM Hub+ Executive incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta).

TIM WiFi Power All Inclusive

La più completa tra le offerte TIM per navigare da casa, questa soluzione fibra costa 39,90 euro al mese. Un canone che, però, scenderebbe a 34,90 euro al mese aderendo alla promo “Bonus rottamazione“, cioè uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi che può essere ottenuto rottamando la propria linea ADSL o il vecchio modem. In aggiunta a questa riduzione, fino al 10 settembre 2023 si potranno risparmiare 39,90 euro grazie alla promo che azzera il costo di attivazione.

Ecco l’identikit del pacchetto all inclusive:

navigazione illimitata a una velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload nei 30 Comuni in cui TIM ha portato la rete di ultima generazione FTTH XGS-PON ;

e 2 Gbps in upload nei 30 Comuni in cui TIM ha portato la rete di ultima generazione ; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; Modem TIM 10 Gb (240 euro o 5 euro al mese per 48 mesi);

(240 euro o 5 euro al mese per 48 mesi); TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti con possibilità di richiedere al Servizio Clienti 187 o su MyTIM un bonus di 5 euro direttamente in bolletta per ogni intervento di supporto che non è stato all’altezza delle proprie aspettative (massimo 6 volte l’anno per un totale di 30 euro);

con possibilità di richiedere al Servizio Clienti 187 o su MyTIM un bonus di 5 euro direttamente in bolletta per ogni intervento di supporto che non è stato all’altezza delle proprie aspettative (massimo 6 volte l’anno per un totale di 30 euro); TIM Navigazione Sicura per la protezione da rischi di navigazione Internet con servizio di Parental Control;

per la protezione da rischi di navigazione Internet con servizio di Parental Control; TIM Navigazione Sempre Attiva con servizio di backup LTE tramite chiavetta USB per avere sempre una connessione anche quando la fibra non è disponibile.

