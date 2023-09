Fastweb annuncia il lancio ufficiale delle eSIM : per i clienti dell'operatore di telefonia mobile, quindi, c'è ora la possibilità di scegliere la SIM virtuale, in sostituzione della SIM tradizionale, per chiamare e navigare. Il nuovo servizio, naturalmente, è disponibile anche per i nuovi clienti che passano a Fastweb. Le eSIM saranno disponibili a partire dal 18 di settembre. Vediamo i dettagli completi.

A partire dal prossimo 18 settembre saranno disponibili le nuove eSIM Fastweb. L’operatore di telefonia mobile, infatti, ha appena annunciato quest’importante novità, andando ad arricchire la gamma di servizi proposti ai suoi clienti. Sia i già clienti che i nuovi clienti che passano a Fastweb potranno, quindi, scegliere la SIM virtuale in sostituzione della SIM tradizionale.

Per i nuovi clienti, in particolare, c’è la possibilità di attivare oggi una delle offerte 5G di Fastweb, a partire da 7,95 euro al mese, e poi scegliere di passare alla eSIM in una fase successiva. Per scegliere l’offerta giusta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Fastweb lancia le eSIM

3 cose da sapere sulle eSIM di Fastweb 1. Le eSIM saranno disponibili per nuovi e già clienti Fastweb 2. Sarà possibile richiedere la SIM virtuale a partire dal 18 settembre 3. L’installazione della SIM (su smartphone compatibili) avviene tramite QR Code

Le eSIM Fastweb consentono l’accesso alla rete dell’operatore tramite la scansione del QR Code. Per utilizzare la SIM virtuale è necessario avere a disposizione uno smartphone compatibile con le eSIM. Il passaggio alla SIM virtuale può avvenire direttamente tramite l’area clienti MyFastweb oppure recandosi in un negozio Fastweb.

Le nuove SIM virtuali saranno disponibili a partire dal prossimo 18 di settembre. A partire da questa data, quindi, i già clienti Fastweb e i nuovi clienti che passano all’operatore avranno la possibilità di iniziare a utilizzare la eSIM, in sostituzione della SIM tradizionale.

I vantaggi sono diversi: la eSIM non si può danneggiare e non può essere smarrita. È possibile cambiare smartphone andando a trasferire la SIM virtuale con un’operazione semplice e veloce (basta disinstallare la SIM dal vecchio smartphone e passare al nuovo tramite il QR Code).

Fastweb ha confermato anche l’arrivo delle eSIM per clienti business e per medie e grandi aziende. In questo caso è previsto l’invio massivo dei codici QR direttamente via e-mail per semplificare, al massimo, la procedura di passaggio alle SIM virtuali.

Le offerte per passare a Fastweb a Settembre 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO Fastweb Mobile Minuti illimitati

100 SMS

100 GB 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full Minuti illimitati

100 SMS

200 GB 8,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi Minuti illimitati

100 SMS

300 GB 11,95 €/mese

Per i nuovi clienti che passano a Fastweb c’è la possibilità di scegliere tra diverse offerte, con o senza portabilità, per attivare una tariffa completa e conveniente per il proprio smartphone. Tra le opzioni troviamo:

Fastweb Mobile

La tariffa in questione include:

Minuti illimitati

100 SMS

100 GB

Fastweb Mobile ha un costo di 7,95 euro al mese ed è attivabile tramite il link qui di sotto:

Fastweb Mobile Full

Fastweb Mobile Full include:

Minuti illimitati

100 SMS

200 GB

L’offerta prevede un costo di 8,95 euro al mese. Anche in questo caso, c’è l’attivazione online:

Fastweb Mobile Maxi

L’offerta più completa del listino Fastweb è Mobile Maxi è include:

Minuti illimitati

100 SMS

300 GB

Il canone è di 11,95 euro al mese. L’attivazione online è disponibile di seguito:

Da notare, inoltre, che Fastweb propone anche l’offerta combinata fisso + mobile. Scegliendo Fastweb Mobile Full oppure Mobile Maxi, infatti, è possibile ottenere uno sconto di 5 euro al mese sul costo dell’abbonamento per la connessione Internet casa. Grazie alla promozione in corso, quindi, è possibile attivare Fastweb Casa Light al prezzo scontato di 22,95 euro al mese.

La promozione include:

la linea telefonica fissa con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download o ancora tramite ADSL fino a 20 Mega

modem Wi-Fi gratis

Complessivamente, quindi, è possibile attivare la promozione con una spesa complessiva di 31,90 euro al mese (considerando fisso e mobile). Per avere lo sconto sulla fibra, è necessario attivare i due servizi in contemporanea. È possibile farlo direttamente tramite il sito ufficiale di Fastweb, dal link qui di sotto.

