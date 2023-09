A chiarire i vantaggi legati alla rinuncia alla linea telefonica fissa è una nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it. Lo studio ha analizzato le offerte Internet casa disponibili sul mercato, andando a considerare tre diverse tipologie di abbonamento. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono le offerte con linea telefonica inclusa e chiamate illimitate oltre alle offerte senza chiamate illimitata ma con tariffazione a consumo.

La terza opzione considerata è quella delle offerte senza linea telefonica ma con solo la connessione a Internet. Queste soluzioni sono oggi disponibili scegliendo la fibra ottica FTTH o anche la rete wireless FWA. Sulla base delle proprie necessità, un utente può valutare se utilizzare la linea telefonica fissa o meno, andando ad attivare l’offerta giusta.

Come chiarito dai numeri forniti dall’Osservatorio Segugio.it, scegliere un’offerta Internet casa con linea telefonica inclusa e chiamate illimitate comporta una spesa aggiuntiva, legata sostanzialmente a un canone più alto. Per risparmiare, quindi, è possibile rinunciare a questo servizio, preferendo una soluzione senza chiamate o anche senza linea telefonica.

Vediamo, quindi, punto per punto, i risultati dell’indagine che conserva la convenienza delle offerte per la connessione Internet casa senza linea telefonica inclusa nell’abbonamento proposto dall’operatore.

Senza linea telefonia ci risparmia

I dati dell’indagine, che tengono conto delle offerte degli abbonamenti Internet casa di settembre 2023, confermano che per attivare un abbonamento per la connessione di casa servono 25,53 euro al mese, a prescindere dalla presenza o meno della linea telefonica e delle chiamate illimitate. Bisogna tenere in considerazione anche un contributo di attivazione di 26,67 euro una tantum.

Da notare, inoltre, che nella quasi totalità delle offerte il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente oppure è compreso nel canone mensile. Il risparmio legato all’attivazione di un’offerta Internet casa senza linea telefonica è evidente: in questo caso, infatti, il costo medio scende a 23,21 euro al mese, con un contributo di attivazione di 30,77 euro una tantum.

Scegliendo un’offerta Internet casa con linea telefonica e chiamate a consumo, invece, il canone promozionale è di 23,54 euro al mese, con un’0attivazione di 26,98 euro una tantum. Con un’offerta con linea telefonica e chiamate illimitate, come prevedibile, si registra il costo più alto.

In media, infatti, queste offerte comportano una spesa di 26 euro al mese, con un’attivazione di 31,22 euro una tantum. Considerando la spesa per il primo anno (comprensiva del costo di attivazione iniziale), scegliendo un’offerta senza linea telefonica è possibile ottenere un risparmio di 33,93 euro.

Da tenere in considerazione una differente durata della promozione ovvero il numero di mesi in cui viene addebitato il canone promozionale invece che quello standard. Le tariffe senza linea telefonica hanno un canone valido a tempo indeterminato nel 75% dei casi. Questa percentuale cala al 72% per le offerte con chiamate illimitate mentre le offerte con chiamate a consumo sono a tempo indeterminato nel 62% dei casi.

I dati dello studio sono riepilogati in Tabella 1:

OFFERTE CANONE MENSILE ATTIVAZIONE INIZIALE SPESA 1° ANNO % PROMOZIONI A TEMPO INDETERMINATO Senza linea telefonica 23,21 € 30,77 € 309,29 € 75% Con linea telefonica e chiamate a consumo 23,54 € 26,98 € 309,46 € 62% Con linea telefonica e chiamate illimitate 26,00 € 31,22 € 343,22 € 72% Media mercato 25,53 € 28,67 € 335,03 € 70%

Fibra ottica senza linea telefonica: il risparmio è più basso

Una seconda parte dell’indagine tiene conto delle sole offerte in fibra ottica FTTH. In questo caso, il mercato propone un canone mensile di 24,61 euro con un’attivazione iniziale di 21,59 euro una tantum per le offerte senza linea telefonica. La spesa cresce a 25,04 euro al mese, con attivazione di 13,79 euro, per le offerte con linea telefonica e chiamate a consumo.

Per quanto riguarda le offerte con linea telefonica e chiamate illimitate, invece, il costo è di 26,37 euro al mese, con un contributo di attivazione di 24,40 euro una tantum. La media del mercato è di 25,36 euro al mese, con attivazione di 22,22 euro.

Scegliendo un’offerta fibra ottica senza linea telefonica è possibile ottenere un risparmio di 23,93 euro sul primo anno (considerando anche l’attivazione) rispetto alle offerte che includono la linea telefonica. Da notare, però, che le offerte di questo tipo solo nel 40% dei casi prevedono promozioni a tempo indeterminato.

I dati completi sono riportati in Tabella 2:

OFFERTE FIBRA FTTH CANONE MENSILE ATTIVAZIONE INIZIALE SPESA 1° ANNO % PROMOZIONI A TEMPO INDETERMINATO Senza linea telefonica 24,61 € 21,59 € 316,91 € 40% Con linea telefonica e chiamate a consumo 25,04 € 13,79 € 314,27 € 60% Con linea telefonica e chiamate illimitate 26,37 € 24,40 € 340,84 € 66% Media mercato 25,36 € 22,22 € 326,54 € 63%

Rilevazioni Segugio.it. Il valore del canone mensile si riferisce alla promozione applicata dall’operatore in caso di attivazione online dell’offerta proposta. La spesa per il 1° anno è calcolata considerando anche l’attivazione iniziale. Il valore % Promozioni a tempo indeterminato indica la percentuale delle offerte con canone promozionale applicato a tempo indeterminato

