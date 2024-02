Fastweb acquista Vodafone Italia ? Fra indiscrezioni e smentite, la trattativa avrebbe ripreso quota, dopo che il gruppo britannico ha detto no all’offerta di iliad. Per sapere che cosa succede e per conoscere le migliori offerte di telefonia mobile di febbraio 2024, c’è SOStariffe.it .

Fastweb acquista Vodafone dopo il no a Iliad? Ecco che succede

Fastweb acquista Vodafone Italia? Per ora il “sì” alle nozze fra le due compagnie di telecomunicazioni è congelato. Al momento la trattativa è finita in un vicolo cieco. Con le due parti che o smentiscono o non commentano. Ma, intanto, si moltiplicano le indiscrezioni sull’operazione, con i rumors spinti anche dal “no” di Vodafone a un matrimonio con iliad.

In attesa di capire che cosa succederà tra Fastweb e Vodafone Italia, aspettando di vedere se nascerà una super telco che potrebbe cambiare la geografia nazionale delle offerte mobile nel nostro Paese, per gli utenti che siano alla ricerca di una soluzione conveniente a febbraio 2024 possono affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, per trovare le proposte più economiche. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

Fastweb acquista Vodafone? A che punto è la trattativa a febbraio 2024

Secondo un’indiscrezione del “Corriere della Sera”, emissari di Swisscom, che controlla Fastweb, avrebbero incontrato a Milano i vertici di Vodafone mettendo sul piatto un’offerta migliore rispetto alla prima proposta fatta e respinta. L’interesse elvetico ad acquistare Vodafone Italia, tramite Fastweb, sarebbe cresciuto dopo che il gruppo britannico di telecomunicazioni ha rifiutato di vendere il ramo italiano a iliad per 10,45 miliardi di euro.

“Non commentiamo voci”, ha tagliato corto Christoph Aeschlimann, ceo di Swisscom, rispondendo a una domanda sul possibile accordo tra Fastweb e Vodafone in Italia. Con Fastweb che ha chiuso il 2023 con una crescita (+13,7%) della telefonia mobile e un calo (-1,1%) della telefonia fissa.

Tra alti e bassi la trattativa però starebbe andando avanti. Pur mantenendo un riserbo assoluto, l’ad di Vodafone, Margherita Della Valle, ha spiegato che la società è impegnata a semplificare la propria organizzazione, “apportando cambiamenti alle nostre controllate per portare una crescita positiva e affidabile”. Intanto, il mercato della telefonia rimane in attesa di vedere se questo matrimonio tricolore si faccia o meno.

Le offerte mobile proposte da Fastweb a febbraio 2024

NOME OFFERTA CANONE MENSILE GIGA E CHIAMATE INCLUSI Fastweb Mobile 7,95 €/mese 150 GB

chiamate illimitate Fastweb Mobile Full 5G 9,95 €/mese 200 GB

chiamate illimitate

2 mesi di offerta gratis Fastweb Mobile Maxi 11,95 €/mese 300 GB

chiamate illimitate

2 mesi di offerta gratis

In attesa di capire le prossime mosse della trattativa, ecco una panoramica delle offerte mobile Fastweb attivabili a febbraio 2024.

Fastweb Mobile

Questa soluzione, che costa 7,95 euro al mese, prevede le seguenti caratteristiche:

150 GB di Internet (anche in 5G nelle aree coperte da questa tecnologia);

di Internet (anche in 5G nelle aree coperte da questa tecnologia); chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

100 SMS inclusi.

Per saperne di più sull’offerta, ecco il link di riferimento:

Fastweb Mobile Full 5G

Questa offerta, dal canone mensile pari a 9,95 euro, include i seguenti vantaggi:

200 GB , anche in 5G;

, anche in 5G; minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali;

special promo: 2 mesi di offerta gratis;

100 SMS.

Ulteriori dettagli sono disponibili al link di seguito:

Fastweb Mobile Maxi

Al costo di 11,95 euro al mese, il pacchetto mobile più completo di Fastweb propone:

300 GB (anche in 5G laddove previsto);

chiamate illimitati verso fissi e mobili nazionali;

special promo: 2 mesi di offerta gratis;

100 SMS.

Ecco una panoramica dell’offerta qui sotto:

Le offerte Internet casa di Fastweb a febbraio 2024

NOME OFFERTA TECNOLOGIA UTILIZZATA COSTO E CARATTERISTICHE Fastweb Casa Light Fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-home) 27,95 €/mese

navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo Fastweb Casa Light FWA FWA (Fixed Wirelss Access) 24,95 €/mese

navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse

Di seguita una selezione delle offerte Internet casa più appetibili proposte da Fastweb a febbraio 2024. La prima offerta, Fastweb Casa Light sfrutta le potenzialità della fibra ottica FTTH (il cavo in fibra che arriva fino all’abitazione dell’utente) per garantire una navigazione al top: veloce, stabile e affidabile. Fastweb Casa Light FWA, invece, è la soluzione Internet wireless che la Telco mette a disposizione dei propri clienti che vogliano avere accesso al web da casa pur in assenza di una linea telefonica fissa.

Fastweb Casa Light

Tra le offerte di punta per avere la fibra superveloce di Fastweb a casa c’è Fastweb Casa Light che, al costo di 27,95 euro al mese, assicura anche la possibilità di beneficiare di 30 giorni di prova dall’attivazione.

Ecco la carta d’identità dell’offerta:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem FASTGate e attivazione della linea inclusa;

chiamate a consumo : 15 cent/min verso fissi e mobili nazionali;

: 15 cent/min verso fissi e mobili nazionali; accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali;

, la scuola delle professioni digitali; possibilità di attivare una SIM per lo smartphone a scelta tra le tre opzioni analizzate qui sopra: Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Full 5G e Fastweb Mobile Maxi (attivando le ultime due si avranno due mesi gratuiti).

Clicca al link qui sotto per avere maggiori informazioni sull’offerta Fastweb Casa Light:

Fastweb Casa Light FWA

Ecco le caratteristiche dell’offerta Fastweb Casa Light FWA, che costa 24,95 euro al mese:

navigazione senza limiti a una velocità nominale fino a 1 Gbps in download ;

; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna inclusa;

chiamate non incluse.

C’è però la possibilità di personalizzare l’offerta base con alcune opzioni aggiuntive: amplificatore Wi-Fi Booster (a 4 euro in più al mese) per avere Internet potente in tutta la casa e una SIM Fastweb Mobile ai prezzi indicati nel paragrafo precedente.

Per avere una panoramica completa della promozione Fastweb Casa Light FWA:

