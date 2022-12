Eni Plenitude: le 3 migliori offerte luce e gas di Dicembre 2022

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.354,50 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.483,51 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Sono tre le offerte luce e gas che Eni Plenitude mette a disposizione dei clienti domestici a dicembre 2022. Queste soluzioni per illuminare e riscaldare casa sono state individuate utilizzando il comparatore di SOStariffe.it.

Online e gratuito, tale strumento digitale aiuta i consumatori a orientarsi tra le promozioni messe a punto dal Mercato Libero e a individuare quella più vantaggiosa per il proprio portafogli, oltre che in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle offerte luce e gas firmate Plenitude con il comparatore di SOStariffe.it:

Le promozioni luce e gas di Eni Plenitude a Dicembre 2022

NOME OFFERTA TIPOLOGIA TARIFFA PREZZO LUCE E GAS COSTO MENSILE 1 Trend Casa Luce prezzo indicizzato 0,2576 €/kWh 128,20 euro 2 Flexi Pertinenze prezzo bloccato 0,5726 €/kWh 159,18 euro 3 Trend Casa Gas prezzo indicizzato 1,1332 €/Smc 246,01 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo passato sotto la lente d’ingrandimento le tre promozioni Eni Plenitude (due di luce e una di gas) che i titolari di utenze domestiche possono sottoscrivere a dicembre 2022.

Per ciascuna offerta, il comparatore ha stimato una spesa mensile parametrata sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che, in un anno, utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Coloro che non abbiano il polso del proprio consumo di elettricità nell’arco dei 12 mesi possono calcolarlo cliccando direttamente sul widget qui sotto e impostando i filtri di ricerca del comparatore di SOStariffe.it. Ricordiamo, comunque, che l’ammontare annuo dell’energia utilizzata dal proprio nucleo familiare è sempre riportato nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore, nella sezione dedicata ai consumi.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Trend Casa Luce

La caratteristica principale di questa promozione è l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) e aggiornato mensilmente. Questo consente ai clienti Plenitude di ricevere sempre bollette in linea con l’andamento del mercato.

Inoltre, è possibile scegliere tra la tariffa monoraria e bioraria: la prima, ideale per chi accenda gli elettrodomestici anche di mattina, propone un prezzo della luce fisso per tutti i giorni della settimana e le ore del giorno. La seconda, invece, assegna un costo dell’energia diverso in relazione alla fascia oraria in cui è utilizzata. Con la tariffa bioraria, dunque, il costo della materia prima energia si riduce la sera dopo le 19, durante il weekend e i festivi.

Questa soluzione luce si caratterizza anche per:

prezzo indicizzato in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0331 €/kWh ;

in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a ; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione e vendita (120 euro all’anno);

fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria; gestione 100% digitale della fornitura, con area Clienti online e App Eni Plenitude;

della fornitura, con area Clienti online e App Eni Plenitude; energia elettrica 100% verde inclusa;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 128,20 euro al mese.

Flexi Pertinenze

Flexi Pertinenze è una promozione per “illuminare” box, soffitte, cantine, solai, tettoie e altri spazi con contatore separato e considerati “pertinenze” della propria abitazione. A differenza di Trend Casa Luce, questa offerta scommette su un prezzo bloccato per due anni, una sorta di “scudo” contro potenziali rincari dei prezzi della materia prima.

Essa prevede:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,5726 €/kWh ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita: 10 euro al mese (120 euro all’anno in totale);

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

sconto del 3% in bolletta per chi attivi la domiciliazione bancaria;

in bolletta per chi attivi la domiciliazione bancaria; energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 159,18 euro al mese.

Trend Casa Gas

Anche per la fornitura di metano, Eni Plenitude sfrutta le condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso con riferimento all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’hub italiano per la compravendita di gas.

Quest’offerta, che può essere attivata in modalità “dual fuel”, ovvero sottoscrivendo uno stesso contratto con Eni Plenitude per entrambe le forniture luce e gas, ha i punti di forza sintetizzati di seguito:

prezzo indicizzato in base al PSV + contributo al consumo di 0,1680 €/Smc ;

in base al PSV + contributo al consumo di ; contributo fisso mensile per costi di vendita e commercializzazione pari a 10 euro;

gas con C0₂ compensata;

sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con attivazione della ; area Clienti online e App Eni Plenitude per avere la fornitura sempre a portata di smartphone;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 246,01 euro.

