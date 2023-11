Conto illimity offre un rendimento fino al 5,75% sul conto deposito abbinato al conto corrente Premium , mentre il tasso è fino al 5% con il più conveniente conto corrente Classic . Per scoprire questa proposta redditizia a novembre 2023 , c’è il comparatore di SOStariffe.it , con le migliori offerte per far fruttare i propri soldi.

Con il conto illimity sbocciano i vantaggi per i risparmiatori per almeno tre motivi: perché abbinati ai conti corrente Premium e Classic di illimity Bank, ci sono due conti deposito con tassi rispettivamente fino al 5,75% lordo annuo e fino al 5% lordo annuo (in promozione fino al 30 novembre 2023); perché i due conti illimity hanno un canone annuale conveniente; perché i bonifici istantanei sono gratuiti e assicurano una serie di servizi utili per i clienti.

illimity Bank è una delle soluzioni migliori presenti sul comparatore per conti deposito di SOStariffe.it. Il tool digitale e gratuito mette a confronto le offerte delle banche per far crescere i risparmi, con investimenti sicuri e dal rendimento garantito. Per scoprire tutte le proposte del mercato bancario di novembre 2023, clicca sul pulsante verde qui di seguito:

Conto illimity Premium: tasso fino al 5,75% a Novembre 2023

NOME DEL CONTO CONTO DEPOSITO CONTO CORRENTE Conto illimity Premium conto deposito non svincolabile con rendimento fino al 5,75% (4,25% netto) per un vincolo di 36, 48 o 60 mesi

possibilità di scegliere anche vincoli più brevi: 6, 12, 18 e 24 mesi, ma con tassi inferiori

promozione valida fino al 30/11/2023 canone di 84 €/anno

imposta di bollo a carico della banca per richieste entro 1/2/2024

giacenza remunerata senza vincoli con tasso del 2,50% fino al 31/12/2024

fino al 31/12/2024 carta di debito internazionale con prelievi gratuiti sopra i 100 €

carta di credito gratuita

bonifici ordinari e istantanei gratuiti

L’offerta del conto illimity Premium è arricchita da un conto deposito non svincolabile, con rendimento fino al 5,3% lordo annuo (3,92% netto) per depositi di 36, 48 e 60 mesi. Questo tasso è in promozione fino al 30 novembre 2023. La liquidazione degli interessi è annuale. Facendo una simulazione e impegnando una somma di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 1.276 euro.

Tuttavia, i clienti possono anche avvalersi di una soluzione con un vincolo di 6 mesi (tasso del 1,5% lordo e netto del 1,1%), 12 mesi (tasso del 3,5% lordo e netto del 2,59%), 18 mesi (tasso del 3,75% lordo e netto del 2,77%), 24 mesi (tasso del 4,5% lordo e netto del 3,33%).

Questo vantaggioso conto deposito è abbinato al conto corrente Premium, che prevede un canone di 7 euro al mese (84 euro l’anno), ma “premia” i clienti con una giacenza sul conto remunerata (senza vincoli) con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024, poi 0,5% lordo anno. Inoltre, l’imposta di bollo sul conto Premium è azzerata con richieste di apertura conto completate entro il 1° febbraio 2024.

Il pacchetto Premium si caratterizza anche per:

carta di debito internazionale inclusa;

inclusa; prelievo gratuito di contante ad ATM da altra banca in Italia per importo superiore o uguale a 100 euro, per importo inferiore il costo è di 1,50 euro;

bonifico ordinario e istantaneo gratuito;

carta di credito Nexi (primo anno a canone zero, per carte successive canone annuo di 20 euro);

carta di credito Prestige (il primo anno il canone è gratuito, dal secondo 36 euro);

pagamento utenze, ricariche telefoniche, Mav/Rav, F24;

assistenza telefonica prioritaria;

servizio di analisi delle spese;

servizio “illimity Connect” per connettere tutti i propri conti all’app della banca.

Per conoscere più dettagli sul conto corrente Premium di illimity Bank, clicca sul link qui di seguito:

Conto illimity Classic: una soluzione conveniente a Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA CONTO DEPOSITO CONTO CORRENTE Conto illimity Classic conto deposito non svincolabile con rendimento fino al 5% (3,7% netto) per un vincolo di 36, 48 o 60 mesi

possibilità di scegliere anche vincoli più brevi: 6, 12, 18 e 24 mesi, ma con tassi inferiori

promozione valida fino al 30/11/2023 canone di 3 €/mese azzerabile con promozioni

con promozioni carta di debito internazionale inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

ogni mese i primi tre prelievi di contanti sono gratuiti da ATM da altre banche in Italia per importi pari o superiori a 100€

II conto illimity Classic mette a disposizione un conto deposito che offre rendimenti molto redditizi. Chi non abbia bisogno di una liquidità a portata di mano può optare per soluzioni di investimenti da 36, 48 o 60 mesi che offrono un tasso del 5% lordo annuo (3,7% netto). Per esempio, vincolando 10.000 euro, l’interesse netto sarebbe di 1.110 euro. Si possono scegliere anche vincoli di più breve durata da 6 mesi a 24 mesi, con tassi dall’1,30% lordo a salire fino al 4% lordo annuo

Il conto deposito è abbinato al conto corrente Classic, che ha un canone mensile di 3 euro. Si tratta, però, di un costo azzerabile tramite accredito di stipendio o pensione; oppure con somme sulle linee di deposito senza facoltà di svincolo anticipato pari o superiori a 5.000 euro.

Le principali caratteristiche del conto corrente Classic sono le seguenti:

carta di debito internazionale (su richiesta) gratuita;

(su richiesta) gratuita; carta di credito Nexi (su richiesta) con canone annuo di 20 euro;

prelievo di contante da ATM presso altra banca in Italia uguale o superiore a 100 euro, i primi 3 al mese sono gratuiti, i successivi 1,50 euro;

bonifico ordinario e istantaneo gratuito.

Il conto Classic include anche i servizi per il controllo dei risparmi:

analisi delle spese;

possibilità di personalizzare le notifiche e gli alert;

possibilità di connettere all’app tutte le proprie banche con “illimity Connect”.

Per avere più dettagli del conto corrente Classic di illimity Bank, clicca al link qui sotto:

