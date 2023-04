Sicuri e redditizi, i conti deposito (sia svincolabili che non svincolabili) sono una soluzione di investimento sempre più ricercata dai risparmiatori. Grazie al comparatore di SOStariffe.it , ecco la classifica delle offerte più vantaggiose ad aprile 2023 per quanto riguarda i conti deposito non vincolati.

Il conto deposito, sia esso nella versione non vincolato che vincolato, è una forma di investimento sicura e remunerativa per i risparmiatori che vogliano far fruttare i propri risparmi senza però correre i rischi di un investimento in Borsa.

Ed è proprio la sicurezza della sua formula che rende il conto deposito sempre più appetibile agli occhi dei risparmiatori: bloccando del denaro per un arco di tempo (i vincoli a 12 e 24 mesi sono i più ambiti), essi potranno beneficiare di un tasso di interesse che è difficile da ottenere se si lasciassero invece i propri soldi “accantonati” su un conto corrente.

Per la scelta del miglior conto deposito, è bene effettuare una valutazione completa del rendimento dello stesso, prendendo in considerazione sia la tipologia di vincolo proposto oppure se sia meglio una soluzione senza vincolo, così come il tasso di interesse e le modalità di liquidazione degli interessi medesimi.

Il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it aiuta a confrontare le proposte disponibili ad aprile 2023 e a individuare le offerte con i rendimenti più alti.

Conto deposito: che cosa è e perché è vantaggioso?

TIPOLOGIE DI CONTI DEPOSITO SPIEGAZIONE Conto deposito vincolato La somma depositata non può essere svincolata, oppure è svincolabile ma si perdono gli interessi maturati e, in alcuni casi, può essere applicata una penale

Nella maggior parte dei casi, un conto deposito vincolato presenta un rendimento maggiore rispetto a un conto deposito non vincolato Conto deposito non vincolato È possibile rientrare in possesso della somma depositata in qualsiasi momento, beneficiando degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato

Questa soluzione consente di ottenere dei margini di guadagno, ma per registrare un rendimento migliore bisogna puntare sui conti vincolati

Prima di esaminare le offerte più performanti in termini di remunerazione di aprile 2023, vediamo che cosa è e quali sono le principali caratteristiche di un conto deposito. Il conto deposito, detto anche conto di risparmio, è un conto bancario che offre un rendimento sulle somme depositate e di solito vincolate per un periodo di tempo che va da un minimo di 90 giorni a un massimo di 60 mesi. Il conto può essere aperto sia in filiale (conto deposito classico), sia online (conto deposito online).

Nel valutare i vantaggi di un conto deposito, uno degli aspetti fondamentali da considerare è la distinzione tra conto deposito vincolato e non vincolato.

Nel primo caso, i soldi depositati sono bloccati per un periodo di tempo quantificato in mesi o anni in base all’opzione che il risparmiatore sceglie. Di solito, le banche prevedono varie opzioni tra cui scegliere, partendo da vincoli di 3 o 6 mesi e arrivando a vincoli di 2 o più anni. In linea generale, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di rendimento.

Nel caso però si decida di ritirare il denaro investito prima della scadenza del vincolo, è previsto il pagamento di una penale e/o la perdita degli interessi fino a quel momento maturati.

Il correntista che scelga un conto deposito vincolato è, generalmente, una persona che non ha bisogno di disporre di tale liquidità immediatamente ed è quindi alla ricerca di un rendimento più elevato. Scegliendo un conto non vincolato (o a deposito libero), invece, il correntista potrà:

effettuare un versamento e rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate;

beneficiare degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato.

Per questo motivo, però, un conto di questo tipo prevede dei tassi di rendimento più bassi rispetto al conto deposito vincolato.

Ricordiamo, inoltre, che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) offre la copertura e la garanzia dei depositi bancari entro i 100.000 euro in caso di fallimento di una banca (tecnicamente si parla di liquidazione coatta amministrativa), uno strumento finanziario che rende sicuri gli investimenti nei conti deposito.

Conti deposito svincolabili: le migliori offerte ad Aprile 2023

NOME DELL’OFFERTA RENDIMENTO 1 Cherry Recall di Cherry Bank 2,8% di tasso d’interesse annuo 2 Scalable Capital 2,3% di interesse annuo 3 Conto Deposito Trade Republic 2% di interesse annuo sulla liquidità non investita

Analizziamo qui di seguito i tre migliori conti deposito non vincolabili selezionati dal comparatore di SOStariffe.it ad aprile 2023.

Cherry Recall di Cherry Bank

“Cherry Recall“, il conto deposito proposto da Cherry Bank, è uno dei più remunerativi nel panorama bancario dei conti deposito non vincolati di aprile 2023. Si tratta di un conto deposito libero che, con depositi della durata di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, assicura un tasso di interesse del 2,80% indipendentemente dalla durata del deposito.

Cherry Bank chiede ai clienti un solo requisito da soddisfare: per riavere la somma investita è necessario dare un preavviso di 32 giorni. Attivazione e trasferimento del denaro sono gratuiti, mentre l’imposta di bollo è a carico del cliente. Invece la liquidazione degli interessi è trimestrale o allo svincolo effettuato dal cliente.

Con “Cherry Recall”, Cherry Bank mette a disposizione anche “Cherry Box” con linea libera. Questa soluzione prevede depositi senza vincolo della durata a scelta del risparmiatore di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Il tasso di interesse lordo offerto da Cherry Bank è dello 0,40% ed è applicato indipendente dalla durata del deposito. Va osservato che, non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto, il quale può rientrarne in possesso in qualsiasi momento.

Cherry Bank propone anche una linea di conto deposito vincolato, che va da un minimo di 6 mesi con interesse del 2,6% lordo e a un massimo di 60 mesi con un rendimento del 4% lordo.

Per conoscere l’offerta Cherry Recall di Cherry Bank, clicca al link qui sotto:

Conto Deposito Scalable Capital

Il conto deposito della fintech Scalable Capital è una proposta per i risparmiatori che intendano investire in un conto deposito senza vincoli, con le somme depositate che potranno essere prelevate in qualsiasi momento, senza il pagamento di alcuna penale. Il tasso di interesse annuo è del 2,3% ed è applicato al capitale depositato a tempo indeterminato. La liquidazione degli interessi è invece trimestrale, con accredito diretto sul saldo del conto aperto con Scalable Capital.

L’apertura del conto deposito Scalable Capital è gratuita, non è prevista l’imposta di bollo, ma il conto va inserito in dichiarazione dei redditi come “Conto Deposito estero”. Inoltre per accedere al deposito remunerato di Scalable Capital occorre aver attivato il piano in abbonamento PRIME+ Broker dal costo di 4,99 euro al mese. Tale piano consente al cliente l’accesso a diversi vantaggi aggiuntivi.

Per poter beneficiare di questa offerta è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

essere residenti in Italia o in alcuni Paesi europei come Germania, Austria, Francia metropolitana, Spagna e Paesi Bassi;

o in alcuni Paesi europei come Germania, Austria, Francia metropolitana, Spagna e Paesi Bassi; avere 18 anni ;

; avere un conto corrente aperto presso una banca all’interno dell’area SEPA.

Per saperne di più dell’offerta di Scalable Capital, clicca al link sottostante:

Conto Deposito Trade Republic

Trade Republic è una piattaforma tedesca di investimento online che propone il Conto Deposito Trade Republic non vincolato, il quale è sicuro e garantito e consente di prelevare le somme depositate in qualsiasi momento. Questa soluzione offre infatti il 2% di interesse annuo sulla liquidità non investita. Questo tasso di interesse agevolato è applicato per la liquidità depositata fino a 50 mila euro.

La gestione del conto deposito avviene attraverso i canali digitali web e app di Trade Republic. Si tratta di un piano di risparmio gratuito, non sono previste spese di gestione e trasferimento.

La liquidazione degli interessi del Conto Deposito Trade Republic è mensile.

Per aprire Conto Deposito Trade Republic è necessario avere uno smartphone con un sistema operativo iOS o Android. Inoltre occorre avere almeno 18 anni e la residenza permanente e fiscale in Italia. Servirà anche un numero di cellulare europeo e un conto bancario SEPA.

Per conoscere l’offerta di Trade Republic, vai al link qui sotto:

